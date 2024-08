Zbliża się ostateczny termin składania wniosków do programu 500 plus na psa i kota, który oferuje wsparcie finansowe dla właścicieli zwierząt na zabiegi weterynaryjne, takie jak sterylizacja, kastracja czy czipowanie. Wszystko zależy od pieniędzy. W wielu gminach dostępne środki szybko się wyczerpują, dlatego warto działać szybko, by jeszcze móc skorzystać z pomocy dla swojego czworonoga. Jak złożyć wniosek i jakie warunki trzeba spełnić?

Czym jest program 500 plus na psa i kota?

Program 500 plus na psa i kota to lokalna inicjatywa samorządowa, której celem jest pomoc właścicielom zwierząt domowych poprzez dofinansowanie zabiegów weterynaryjnych. Główna idea programu to ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt oraz zmniejszenie liczby psów i kotów trafiających do schronisk. Dzięki wsparciu, właściciele czworonogów mogą skorzystać z pomocy finansowej na pokrycie kosztów zabiegów takich jak sterylizacja, kastracja czy czipowanie.

Choć nazwa programu sugeruje kwotę 500 zł, należy pamiętać, że jest to wartość umowna. W rzeczywistości wysokość dofinansowania może się różnić w zależności od lokalnych ustaleń i wynosić od 70 do 500 zł. Program może obejmować pełne lub częściowe pokrycie kosztów zabiegów weterynaryjnych, co w obliczu rosnących kosztów usług weterynaryjnych jest istotnym wsparciem.

Program 500 plus na psa i kota. Jak i gdzie składać wnioski?

Program 500 plus na psa i kota jest realizowany na poziomie lokalnym, przez poszczególne samorządy. Aby dowiedzieć się, czy w naszej gminie można skorzystać z tego programu, warto skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub gminy, bądź sprawdzić informacje w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Wnioski można składać zarówno osobiście, jak i drogą elektroniczną, w zależności od ustaleń danej gminy. Ze względu na duże zainteresowanie, pula środków przeznaczonych na ten cel może szybko się wyczerpać. Aby móc skorzystać z programu 500 plus na psa i kota, należy spełnić określone warunki. Koniecznej jest:

udokumentowanie miejsca zamieszkania w gminie realizującej program (np. poprzez okazanie "Karty Warszawiaka" w przypadku Warszawy);

przedstawienie dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczka zdrowia lub paszport psa/kota);

wypełnienie i złożenie wniosku w dwóch egzemplarzach;

ukończenie przez zwierzę 6 miesiąca życia (może się różnić w zależności od gminy);

oznakowanie elektroniczne (czipowanie) zwierzęcia, w przypadku zabiegu kastracji lub sterylizacji;

aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie w przypadku psów.

Ile można otrzymać?

Kwota dofinansowania jest różna w zależności od gminy. Zwykle właściciele zwierząt nie otrzymują pieniędzy bezpośrednio do ręki, lecz są zobowiązani do wykonania zabiegów u wyznaczonych weterynarzy. Niektóre gminy oferują pokrycie nawet do 100 proc. kosztów zabiegów, jednak wsparcie zazwyczaj mieści się w przedziale od 70 do 500 zł, zależnie od lokalnych ustaleń.