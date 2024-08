Ochrona przedemerytalna to element zabezpieczenia pracowników, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego. To gwarancja zapewnienia osobom, którym zostały lata do przejścia na emeryturę, ochrony przed zwolnieniem lub obniżeniem pensji. Jednak nie każdy pracownik może liczyć na taką ochronę. Przepisy przewidują wyjątki, w których możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę lub zmniejszenie wynagrodzenia.

Kogo obejmuje ochrona przedemerytalna?

Ochrona przedemerytalna przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, którym pozostały maksymalnie cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dla kobiet oznacza to wiek 56 lat, a dla mężczyzn – 61 lat. Ważne jest jednak, aby umowa o pracę obowiązywała w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Przykładowo – jak podaje Biznes Interia - jeżeli pracownik skończył 61 lat, ale jego umowa wygasa za dwa lata, nie będzie on objęty ochroną przedemerytalną. Inaczej wygląda sytuacja, gdy umowa jest na czas nieokreślony – wtedy pracownik jest chroniony aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Ochrona tylko dla umów o pracę

Trzeba podkreślić, że ochrona przedemerytalna dotyczy wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowach o pracę. Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie, umowa o dzieło czy w ramach współpracy B2B, nie są objęte tymi przepisami. Dla tych pracowników, mimo zbliżającego się wieku emerytalnego, nie istnieje żadna specjalna ochrona przed zwolnieniem.

Wiek ochronny dotyczy osób na umowie o pracę, którym zostało przynajmniej 4 lata do emerytury.

Wyjątki od ochrony przedemerytalnej

Mimo że ochrona przedemerytalna ma na celu zabezpieczenie pracowników przed zwolnieniem lub obniżeniem wynagrodzenia, istnieją trzy kluczowe wyjątki, które mogą skutkować zakończeniem zatrudnienia lub zmniejszeniem pensji.

Utrata uprawnień zawodowych

Jeżeli pracownik straci w sposób niezawiniony uprawnienia niezbędne do wykonywania swojego zawodu, pracodawca ma prawo rozwiązać z nim umowę o pracę.

Orzeczenie lekarskie

Zwolnienie z pracy jest również możliwe, jeżeli lekarz orzeknie, że pracownik utracił zdolność do wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Zmiana zasad wynagrodzenia

Pracodawca ma prawo obniżyć wynagrodzenie pracownika objętego ochroną przedemerytalną, jeśli wprowadzi nowe zasady wynagradzania, które dotyczą wszystkich pracowników lub grupy, do której należy dana osoba.