Rząd przygotowuje się do waloryzacji emerytur w 2025 roku, a planowane podwyżki mogą zaskoczyć wielu seniorów. Wskaźnik waloryzacji ma wynieść 6,78 proc., co oznacza, że emeryci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze, choć mniejsze niż w poprzednich latach. Sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura na rękę po waloryzacji.

W opublikowanym wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się informacja o projekcie rozporządzenia dotyczącym wskaźnika waloryzacji emerytur i rent na 2025 rok. Rząd zaproponował, aby wskaźnik ten utrzymać na poziomie przewidzianym przez ustawę jako minimum. Oznacza to, że przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych może być daleka od tej z 2024 r.

Waloryzacja emerytur 2025 - prognozy wzrostu świadczeń

Według wstępnych założeń, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku wyniesie 6,78 proc. Rząd zaplanował tę wartość na ustawowym minimum, co oznacza, że koszty waloryzacji dla budżetu państwa wyniosą około 28,1 miliarda złotych. Dla seniorów oznacza to:

wzrost minimalnej emerytury z 1781 zł brutto do 1901,75 zł brutto;

podwyżkę przeciętnej emerytury z około 3500 zł brutto do 3737 zł brutto;

wzrost wyższych świadczeń, np. emerytury w wysokości 5000 zł brutto, do 5339 zł brutto.

Ile wyniosła waloryzacja w 2024 roku i dlaczego w 2025 będzie niższa?

W 2024 roku waloryzacja emerytur wyniosła 12,12 proc., co było efektem wysokiej inflacji, która znacząco wpłynęła na podwyżki świadczeń. Minimalna emerytura wzrosła wtedy z 1588,44 zł do 1780,96 zł brutto. Jednakże w 2025 roku wskaźnik waloryzacji będzie znacznie niższy (6,78 proc.), co wynika z niższego poziomu inflacji oraz decyzji rządu, by realny wzrost średniego wynagrodzenia uwzględnić jedynie na minimalnym ustawowym poziomie.

Waloryzacja emerytur 2025. Jak będzie liczona?

Waloryzacja emerytur jest wyliczana na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku, zwiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W 2025 roku, z uwagi na niższą inflację oraz decyzje rządowe dotyczące realnego wzrostu wynagrodzeń, wskaźnik waloryzacji został ustalony na poziomie 106,78 proc., czyli niższym niż w latach poprzednich.

Jak szacuje rząd, waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku ma kosztować budżet państwa około 28,1 miliarda złotych.

Ile wyniesie emerytura 2025 po waloryzacji [TABELA]

Poniżej przedstawiamy prognozy emerytur po waloryzacji w 2025 roku. W tabeli zamieszczono kwoty brutto oraz netto, jakie będą otrzymywali seniorzy po marcowych podwyżkach:

1781 zł 1901,75 zł 1407,29 zł 1800 zł 1922,04 zł 1422,31 zł 1900 zł 2028,82 zł 1501,33 zł 2000 zł 2135,60 zł 1580,34 zł 2200 zł 2349,16 zł 1738,38 zł 2400 zł 2562,72 zł 1896,41 zł 2600 zł 2776,28 zł 2054,45 zł 2800 zł 2989,84 zł 2212,48 zł 3000 zł 3203,40 zł 2370,52 zł 3200 zł 3416,96 zł 2528,55 zł 3400 zł 3630,52 zł 2686,58 zł 3600 zł 3844,08 zł 2844,62 zł 3800 zł 4057,64 zł 3002,65 zł 4000 zł 4271,20 zł 3160,69 zł 4200 zł 4484,76 zł 3318,72 zł 4400 zł 4698,32 zł 3476,76 zł 4600 zł 4911,88 zł 3634,79 zł 4800 zł 5125,44 zł 3792,83 zł 5000 zł 5339,00 zł 3950,86 zł

Waloryzacja emerytur 2025. Od kiedy wyższe świadczenia? [TERMIN]

Wyższe świadczenia emerytalne po waloryzacji w 2025 roku trafią do seniorów już od marca 2025 roku. Waloryzacja emerytur i rent odbywa się corocznie właśnie w tym miesiącu. Oznacza to, że emeryci i renciści otrzymają podwyższone kwoty swoich świadczeń wraz z marcową wypłatą, czyli:

pierwsze wypłaty zwaloryzowanych emerytur trafią na konta emerytów między 1 a 28 marca 2025 roku, w zależności od ustalonego dnia wypłaty;

emeryci, którzy pobierają świadczenia w terminach przypadających na początku marca, zobaczą wyższe kwoty już na początku miesiąca;

osoby, których emerytury wypłacane są pod koniec miesiąca, mogą spodziewać się podwyżki pod koniec marca.

Seniorzy, którzy mają ustalony dzień wypłaty na ostatni dzień miesiąca, mogą liczyć na zwaloryzowaną emeryturę najpóźniej 28 marca 2025 roku.

Waloryzacja emerytur 2025. Komu należą się wyższe świadczenia?

Waloryzacja emerytur i rent przysługuje wszystkim osobom, które na dzień 28 lutego 2025 roku miały prawo do pobierania świadczeń emerytalno-rentowych. Oznacza to, że:

emeryci, którzy przeszli na emeryturę przed 28 lutego 2025 roku;

osoby pobierające renty rodzinne;

osoby otrzymujące renty z tytułu niezdolności do pracy;

osoby korzystające z rent socjalnych.

Nie trzeba składać żadnych wniosków, ponieważ waloryzacja zostanie przeprowadzona automatycznie.

Waloryzacja emerytur i rent 2025. Podsumowanie

Waloryzacja emerytur w 2025 roku będzie niższa niż w poprzednich latach, co wynika głównie z niższej inflacji oraz decyzji rządu o zastosowaniu minimalnego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Seniorzy mogą spodziewać się podwyżek swoich świadczeń, które jednak nie będą tak wysokie jak w 2024 roku. Pomimo to, waloryzacja przyniesie dodatkowe środki, które mogą wspomóc emerytów w codziennych wydatkach.