W 2025 roku emeryci i renciści otrzymujący 500 plus dla niesamodzielnych mogą spodziewać się istotnych zmian w świadczeniu. Rząd opublikował rozporządzenie w sprawie waloryzacji emerytur i rent. To z kolei bezpośrednio wpłynie na kryteria dochodowe, które warunkują przyznanie pełnej kwoty 500 zł miesięcznie.

Czym jest 500 plus dla niesamodzielnych?

500 plus dla niesamodzielnych to świadczenie wprowadzone w 2019 roku, które ma na celu wsparcie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przeznaczone jest dla seniorów i innych osób, które potrzebują pomocy w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, przygotowanie posiłków, czy utrzymanie higieny osobistej.

Jak przypomina Fakt.pl od momentu wprowadzenia programu, wysokość świadczenia nie została poddana waloryzacji, co oznacza, że jego realna wartość stopniała z 500 zł do 352 zł, biorąc pod uwagę inflację i wzrost kosztów życia. Mimo licznych apeli o waloryzację świadczenia, rząd nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie.

Nowe limity dochodowe w 2025 r.

Obecnie, aby otrzymać pełne 500 zł miesięcznie, dochód emeryta lub rencisty nie może przekraczać 1919,38 zł. Jeżeli jest wyższy, świadczenie jest pomniejszane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. W przyszłym roku, dzięki waloryzacji, limit ten wzrośnie o 6,78 proc., co oznacza, że pełna kwota 500 plus będzie przysługiwać osobom, których emerytura lub renta nie przekroczy 2083,36 zł brutto.

Zwiększenie limitu dochodowego pozwoli większej liczbie seniorów skorzystać z pełnej kwoty świadczenia. Jednocześnie limit dochodu, powyżej którego 500 plus jest pomniejszane, również wzrośnie, co złagodzi wpływ wzrostu dochodów na wysokość przyznawanego świadczenia.

Waloryzacja bez likwidacji kryterium dochodowego

Pomimo zmian w limitach dochodowych, rząd nie planuje obecnie likwidacji kryterium dochodowego, które warunkuje przyznanie 500 plus dla niesamodzielnych. Kryterium spotyka się z krytyką, zwłaszcza ze strony osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. ci argumentują, że pomoc powinna być dostępna bez względu na dochód. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej utrzymuje zaś, że kryterium dochodowe pozostanie, a jedyną zmianą będzie jego coroczna waloryzacja. Wiceminister Łukasz Krasoń potwierdził, że na razie nie są planowane prace legislacyjne zmierzające do likwidacji ustalonego progu.