Koszty utrzymania mieszkań znów są jednym z głównych tematów domowych budżetów. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie opłaty mieszkaniowe w ostatnich kwartałach najmocniej wpływały na strukturę wydatków gospodarstw domowych. W tej sytuacji każda zmiana progów dodatku mieszkaniowego ma znaczenie – zwłaszcza że świadczenie przyznawane jest na pół roku i może realnie obniżyć rachunki.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy (liczony netto) nie przekracza:

40 proc. przeciętnego wynagrodzenia – w gospodarstwie jednoosobowym,

– w gospodarstwie jednoosobowym, 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę – w gospodarstwie wieloosobowym.

Po aktualizacji wskaźników – obowiązującej od lutego i stosowanej przy wnioskach składanych od marca 2026 r. – limity wynoszą:

3561,42 zł – dla osoby samotnej,

– dla osoby samotnej, 2671,07 zł – na osobę w rodzinie.

To oznacza wzrost o kilkaset złotych względem poprzedniego okresu. W praktyce wiele rodzin, które jeszcze kilka miesięcy temu przekraczały próg o kilkadziesiąt złotych, dziś może zmieścić się w limicie.

Ważne Nadal działa mechanizm tzw. „złotówka za złotówkę”. Jeśli dochód minimalnie przekracza próg, dodatek nie przepada – jest jedynie pomniejszany o kwotę przekroczenia.

Nie ma jednej, z góry ustalonej stawki. Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od:

liczby osób w gospodarstwie domowym,

powierzchni lokalu,

wysokości czynszu i opłat (woda, ścieki, ogrzewanie, odpady),

dochodów rodziny.

Średnio świadczenie w Polsce wynosi około 300–400 zł miesięcznie, ale w indywidualnych przypadkach może być wyższe – zwłaszcza przy dużych kosztach ogrzewania.

Dodatek przyznawany jest na 6 miesięcy i wypłacany z góry do 10. dnia miesiąca. W przypadku mieszkań w blokach pieniądze trafiają bezpośrednio do zarządcy lub właściciela i pomniejszają rachunek. Gotówkę „do ręki” otrzymują zasadniczo właściciele domów jednorodzinnych (np. w części dotyczącej ryczałtu na opał).

Oprócz kryterium dochodowego obowiązuje tzw. powierzchnia normatywna. Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych określa ją następująco:

35 m² – 1 osoba,

40 m² – 2 osoby,

45 m² – 3 osoby,

55 m² – 4 osoby,

65 m² – 5 osób,

70 m² – 6 osób (plus 5 m² na każdą kolejną).

Jeżeli mieszkanie przekracza normatywną powierzchnię o więcej niż 30 proc. (lub 50 proc. przy spełnieniu dodatkowego warunku dotyczącego udziału pokoi i kuchni), dodatek nie przysługuje. W praktyce oznacza to, że osoby mieszkające w dużych domach – nawet przy niskich dochodach – mogą nie spełnić kryterium powierzchniowego.

Uprawnionych jest więcej osób, niż się powszechnie sądzi. O dodatek mogą ubiegać się:

najemcy i podnajemcy,

właściciele mieszkań i domów,

osoby ze spółdzielczym prawem do lokalu,

lokatorzy TBS,

osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, oczekujące na lokal socjalny lub zamienny.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Do dokumentów trzeba dołączyć deklarację o dochodach z ostatnich trzech miesięcy oraz potwierdzenie kosztów utrzymania lokalu.

Rosnące opłaty za energię cieplną i usługi komunalne powodują, że udział kosztów mieszkaniowych w budżetach rodzin jest coraz wyższy. Dodatek mieszkaniowy nie jest świadczeniem powszechnym, ale dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach bywa realnym wsparciem stabilizującym sytuację finansową. Dane statystyczne pokazują, że rocznie wypłacane są miliony takich świadczeń, a łączna kwota wsparcia liczona jest w setkach milionów złotych.

Czy dodatek mieszkaniowy jest opodatkowany? Nie. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego. Czy trzeba składać wniosek o dodatek mieszkaniowy co roku? Dodatek przyznawany jest na 6 miesięcy. Po tym czasie trzeba złożyć nowy wniosek. Czy dodatek mieszkaniowy wlicza się do dochodu przy innych świadczeniach? Co do zasady nie jest traktowany jako dochód przy ustalaniu prawa do wielu świadczeń socjalnych, ale warto sprawdzić szczegółowe przepisy w danej gminie. Co jeśli mam zaległości w czynszu? W przypadku braku bieżących opłat wypłata dodatku może zostać wstrzymana do czasu uregulowania zaległości.