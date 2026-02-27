Jak otrzymać emeryturę olimpijską? Zasady i wniosek do Ministra

Polscy sportowcy, którzy zdobyli medal olimpijski mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę. Obecnie świadczenie pobiera około 600 osób. Tak zwana emerytura olimpijska wypłacana jest na podstawie przepisów ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku. Nie jest przyznawana z urzędu.

Kto ma prawo do emerytury olimpijskiej? Kluczowe warunki

Świadczenie przyznawane jest na wniosek samego sportowca, który trzeba złożyć do Ministra Sportu i Turystyki. Aby móc złożyć stosowne dokumenty, należy spełnić łącznie kilka kluczowych warunków:

Obywatelstwo i miejsce zamieszkania: trzeba posiadać obywatelstwo polskie oraz mieszkać w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej. Sukces sportowy: warunkiem podstawowym jest zdobycie przynajmniej jednego medalu olimpijskiego (niezależnie od kruszcu: złoty, srebrny czy brązowy). Emerytura przyznawana jest również medalistom igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych. Koniec kariery: świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które nie uprawiają już wyczynowo sportu. Niekaralność: sportowiec nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Wiek: emerytura olimpijska wypłacana jest sportowcom, którzy ukończyli 40. rok życia, chyba że medal zdobyli przed wejściem w życie obowiązujących przepisów – wówczas wystarczy ukończenie 35. roku życia.

Lista polskich olimpijczyków uprawnionych do emerytury olimpijskiej

Adam Małysz Aleksandra Mirosław Andrzej Basik Aneta Arak-Goska Anita Włodarczyk Anna Bajan-Szteyn Anna Puławska Barbara Hajcel Barbara Kotowska-Skrzypaszek Bartosz Kizierowski Daria Pikulik Dawid Kubacki Dawid Tomala Dorota Zagórska-Siudek Elżbieta Urbańczyk-Baumann Ewa Kasprzyk Grzegorz Myszkowski Helena Wiśniewska Iga Baumgart-Witan Iga Świątek Iwona Kowalewska-Dąbrowska Joanna Kubik-Burzyńska Julia Szeremeta Justyna Święty-Ersetic Kacper Tomasiak Kajetan Duszyński Kamil Stoch Karol Zalewski Karolina Naja Katarzyna Skorupińska Klaudia Zwolińska Krystyna Zabawska-Danilczyk Malwina Kopron Maria Andrejczyk Mariusz Siudek Natalia Kaczmarek Natalia Kałucka Paweł Fajdek Paweł Najdek Paweł Olszewski Piotr Haczek Piotr Krukowski Piotr Maciaszczyk Piotr Rysiukiewicz Robert Maćkowiak Tomasz Czubak Wanda Panfil Wiesław Błach Wiesław Chmielewski Wojciech Nowicki

Powyższa lista nie zamyka katalogu sportowców uprawnionych lub pobierających już emeryturę olimpijską. Lista ta jest zdecydowanie dłuższa.

Ile wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku?

Wysokość świadczenia olimpijskiego wylicza się w oparciu o kwotę bazową przewidzianą dla członków korpusu służby cywilnej. Do jej ustalenia stosuje się przelicznik 1,8 tej kwoty. Ile wynosi emerytura olimpijska? Aktualna wysokość świadczenia wynosi 5116,99 zł. To o 150 zł więcej niż w minionym roku. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co oznacza, że w praktyce tyle sportowcy dostają na rękę.

Czy emeryturę olimpijską można łączyć z pracą zawodową?

Sportowcy mogą łączyć emeryturę olimpijską z innymi źródłami dochodu. W praktyce oznacza to, że można pobierać świadczenie i równolegle:

otrzymywać powszechną emeryturę z ZUS po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, podejmować zatrudnienie w dowolnej branży, prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub być wspólnikiem/członkiem zarządu w spółkach kapitałowych.

Źródło