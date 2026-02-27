- Jak otrzymać emeryturę olimpijską? Zasady i wniosek do Ministra
Jak otrzymać emeryturę olimpijską? Zasady i wniosek do Ministra
Polscy sportowcy, którzy zdobyli medal olimpijski mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę. Obecnie świadczenie pobiera około 600 osób. Tak zwana emerytura olimpijska wypłacana jest na podstawie przepisów ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku. Nie jest przyznawana z urzędu.
Kto ma prawo do emerytury olimpijskiej? Kluczowe warunki
Świadczenie przyznawane jest na wniosek samego sportowca, który trzeba złożyć do Ministra Sportu i Turystyki. Aby móc złożyć stosowne dokumenty, należy spełnić łącznie kilka kluczowych warunków:
- Obywatelstwo i miejsce zamieszkania: trzeba posiadać obywatelstwo polskie oraz mieszkać w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej.
- Sukces sportowy: warunkiem podstawowym jest zdobycie przynajmniej jednego medalu olimpijskiego (niezależnie od kruszcu: złoty, srebrny czy brązowy). Emerytura przyznawana jest również medalistom igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych.
- Koniec kariery: świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które nie uprawiają już wyczynowo sportu.
- Niekaralność: sportowiec nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
- Wiek: emerytura olimpijska wypłacana jest sportowcom, którzy ukończyli 40. rok życia, chyba że medal zdobyli przed wejściem w życie obowiązujących przepisów – wówczas wystarczy ukończenie 35. roku życia.
Lista polskich olimpijczyków uprawnionych do emerytury olimpijskiej
- Adam Małysz
- Aleksandra Mirosław
- Andrzej Basik
- Aneta Arak-Goska
- Anita Włodarczyk
- Anna Bajan-Szteyn
- Anna Puławska
- Barbara Hajcel
- Barbara Kotowska-Skrzypaszek
- Bartosz Kizierowski
- Daria Pikulik
- Dawid Kubacki
- Dawid Tomala
- Dorota Zagórska-Siudek
- Elżbieta Urbańczyk-Baumann
- Ewa Kasprzyk
- Grzegorz Myszkowski
- Helena Wiśniewska
- Iga Baumgart-Witan
- Iga Świątek
- Iwona Kowalewska-Dąbrowska
- Joanna Kubik-Burzyńska
- Julia Szeremeta
- Justyna Święty-Ersetic
- Kacper Tomasiak
- Kajetan Duszyński
- Kamil Stoch
- Karol Zalewski
- Karolina Naja
- Katarzyna Skorupińska
- Klaudia Zwolińska
- Krystyna Zabawska-Danilczyk
- Malwina Kopron
- Maria Andrejczyk
- Mariusz Siudek
- Natalia Kaczmarek
- Natalia Kałucka
- Paweł Fajdek
- Paweł Najdek
- Paweł Olszewski
- Piotr Haczek
- Piotr Krukowski
- Piotr Maciaszczyk
- Piotr Rysiukiewicz
- Robert Maćkowiak
- Tomasz Czubak
- Wanda Panfil
- Wiesław Błach
- Wiesław Chmielewski
- Wojciech Nowicki
Powyższa lista nie zamyka katalogu sportowców uprawnionych lub pobierających już emeryturę olimpijską. Lista ta jest zdecydowanie dłuższa.
Ile wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku?
Wysokość świadczenia olimpijskiego wylicza się w oparciu o kwotę bazową przewidzianą dla członków korpusu służby cywilnej. Do jej ustalenia stosuje się przelicznik 1,8 tej kwoty. Ile wynosi emerytura olimpijska? Aktualna wysokość świadczenia wynosi 5116,99 zł. To o 150 zł więcej niż w minionym roku. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co oznacza, że w praktyce tyle sportowcy dostają na rękę.
Czy emeryturę olimpijską można łączyć z pracą zawodową?
Sportowcy mogą łączyć emeryturę olimpijską z innymi źródłami dochodu. W praktyce oznacza to, że można pobierać świadczenie i równolegle:
- otrzymywać powszechną emeryturę z ZUS po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego,
- podejmować zatrudnienie w dowolnej branży,
- prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub być wspólnikiem/członkiem zarządu w spółkach kapitałowych.
Źródło
- Ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 roku
- www.tvp.pl
- www.msit.gov.pl
