Jak otrzymać emeryturę olimpijską? Zasady i wniosek do Ministra

Polscy sportowcy, którzy zdobyli medal olimpijski mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę. Obecnie świadczenie pobiera około 600 osób. Tak zwana emerytura olimpijska wypłacana jest na podstawie przepisów ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 roku. Nie jest przyznawana z urzędu.

Kto ma prawo do emerytury olimpijskiej? Kluczowe warunki

Świadczenie przyznawane jest na wniosek samego sportowca, który trzeba złożyć do Ministra Sportu i Turystyki. Aby móc złożyć stosowne dokumenty, należy spełnić łącznie kilka kluczowych warunków:

  1. Obywatelstwo i miejsce zamieszkania: trzeba posiadać obywatelstwo polskie oraz mieszkać w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej.
  2. Sukces sportowy: warunkiem podstawowym jest zdobycie przynajmniej jednego medalu olimpijskiego (niezależnie od kruszcu: złoty, srebrny czy brązowy). Emerytura przyznawana jest również medalistom igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych.
  3. Koniec kariery: świadczenie przysługuje wyłącznie osobom, które nie uprawiają już wyczynowo sportu.
  4. Niekaralność: sportowiec nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
  5. Wiek: emerytura olimpijska wypłacana jest sportowcom, którzy ukończyli 40. rok życia, chyba że medal zdobyli przed wejściem w życie obowiązujących przepisów – wówczas wystarczy ukończenie 35. roku życia.

Lista polskich olimpijczyków uprawnionych do emerytury olimpijskiej

  1. Adam Małysz
  2. Aleksandra Mirosław
  3. Andrzej Basik
  4. Aneta Arak-Goska
  5. Anita Włodarczyk
  6. Anna Bajan-Szteyn
  7. Anna Puławska
  8. Barbara Hajcel
  9. Barbara Kotowska-Skrzypaszek
  10. Bartosz Kizierowski
  11. Daria Pikulik
  12. Dawid Kubacki
  13. Dawid Tomala
  14. Dorota Zagórska-Siudek
  15. Elżbieta Urbańczyk-Baumann
  16. Ewa Kasprzyk
  17. Grzegorz Myszkowski
  18. Helena Wiśniewska
  19. Iga Baumgart-Witan
  20. Iga Świątek
  21. Iwona Kowalewska-Dąbrowska
  22. Joanna Kubik-Burzyńska
  23. Julia Szeremeta
  24. Justyna Święty-Ersetic
  25. Kacper Tomasiak
  26. Kajetan Duszyński
  27. Kamil Stoch
  28. Karol Zalewski
  29. Karolina Naja
  30. Katarzyna Skorupińska
  31. Klaudia Zwolińska
  32. Krystyna Zabawska-Danilczyk
  33. Malwina Kopron
  34. Maria Andrejczyk
  35. Mariusz Siudek
  36. Natalia Kaczmarek
  37. Natalia Kałucka
  38. Paweł Fajdek
  39. Paweł Najdek
  40. Paweł Olszewski
  41. Piotr Haczek
  42. Piotr Krukowski
  43. Piotr Maciaszczyk
  44. Piotr Rysiukiewicz
  45. Robert Maćkowiak
  46. Tomasz Czubak
  47. Wanda Panfil
  48. Wiesław Błach
  49. Wiesław Chmielewski
  50. Wojciech Nowicki

Powyższa lista nie zamyka katalogu sportowców uprawnionych lub pobierających już emeryturę olimpijską. Lista ta jest zdecydowanie dłuższa.

Ile wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku?

Wysokość świadczenia olimpijskiego wylicza się w oparciu o kwotę bazową przewidzianą dla członków korpusu służby cywilnej. Do jej ustalenia stosuje się przelicznik 1,8 tej kwoty. Ile wynosi emerytura olimpijska? Aktualna wysokość świadczenia wynosi 5116,99 zł. To o 150 zł więcej niż w minionym roku. Świadczenie to jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co oznacza, że w praktyce tyle sportowcy dostają na rękę.

Czy emeryturę olimpijską można łączyć z pracą zawodową?

Sportowcy mogą łączyć emeryturę olimpijską z innymi źródłami dochodu. W praktyce oznacza to, że można pobierać świadczenie i równolegle:

  1. otrzymywać powszechną emeryturę z ZUS po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego,
  2. podejmować zatrudnienie w dowolnej branży,
  3. prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub być wspólnikiem/członkiem zarządu w spółkach kapitałowych.

