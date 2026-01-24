Wyższa podwyżka emerytur dzięki realnemu wzrostowi płac

Zgodnie z najnowszymi informacjami, prognozowany wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2026 roku wynosi 5,08%. To istotna zmiana w porównaniu do wcześniejszych szacunków, które zakładały wzrost na poziomie 4,88%.

Na ostateczny wynik składają się dwa czynniki:

Inflacja emerytalna (wzrost cen produktów i usług kupowanych przez seniorów),

Realny wzrost wynagrodzeń (udział emerytów we wzroście zamożności pracujących Polaków).

Rząd przyjął, że przy wyliczaniu waloryzacji pod uwagę bierze się inflację powiększoną o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu płac z roku poprzedniego.

O ile wzrosną świadczenia? Przykładowe kwoty

Jeśli prognozy na poziomie 5,08% zostaną potwierdzone, emeryci mogą liczyć na konkretne wzrosty swoich miesięcznych przelewów:

Emerytura minimalna: Wzrośnie o blisko 90 zł (z obecnych 1780,96 zł brutto do około 1871,43 zł brutto).

Średnia emerytura: Przy świadczeniu rzędu 3500 zł brutto, podwyżka wyniesie około 177,80 zł.

Wyższe świadczenia: Seniorzy pobierający np. 5000 zł brutto otrzymają o ok. 254 zł więcej każdego miesiąca.

Harmonogram waloryzacji emerytur

Podwyżki zostaną wprowadzone automatycznie. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cały proces przebiegnie według stałego schematu:

Luty 2026: Ogłoszenie przez GUS ostatecznych danych o inflacji i wzroście płac za rok 2025.

Luty 2026: Wydanie oficjalnego komunikatu ostatecznego wskaźnika waloryzacji.

1 marca 2026: Wejście w życie nowych stawek i pierwsze wypłaty wyższych świadczeń.

Warto podkreślić, że marcowa waloryzacja obejmie nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych.