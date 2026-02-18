Pracownica jest zatrudniona od 1 lipca 2025 r. i otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie 5000 zł. Oprócz niego przysługują jej premie kwartalne:

Za okres 28–31 marca doszło do nadpłaty wynagrodzenia. Kwota nadpłaty to: 5000 zł: 30 = 166,67 zł; 166,67 zł x 4 = 666,68 zł.

Wynagrodzenie chorobowe

W kolejnym miesiącu pracownica będzie otrzymywała wyłącznie wynagrodzenie chorobowe, które nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Gdyby płatnik wykazał w raporcie ZUS RCA za marzec podstawę w wysokości 5000 zł, w następnych miesiącach nie miałby możliwości odzyskania nadpłaconych składek. W takiej sytuacji możliwa jest korekta listy płac.

Podstawa wymiaru składek

Do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie zasadnicze za okres od lipca 2025 r. do lutego 2026 r., które po zsumowaniu, odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i podzieleniu przez 8 miesięcy wynosi 4314,50 zł.

5000 zł − (5000 zł × 13,71 proc.) = 4314,50 zł

Następnie uwzględnia się premie kwartalne po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenie społeczne: 1000 zł – (1000 zł x 13,71 proc.) oraz 2000 zł – (2000 zł x 13,71 proc.).

Co łącznie daje 2588,70 zł. Kwotę tę dzieli się przez 6 miesięcy, za które premie przysługują, co daje 431,45 zł.

(1000 zł − 1000 zł × 13,71 proc. + 2000 zł − 2000 zł × 13,71 proc.) ÷ 6 = 431,45 zł

Łącznie podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynosi 4745,95 zł.

Stawka za jeden dzień choroby wynosi: 4745,95 zł: 30 = 158,20 zł.

Po powyższych ustaleniach należy przyjąć, że pracownica otrzymała wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto, z czego kwota 4333,32 zł powinna zostać rozliczona jako wynagrodzenie należne za okres 1–27 marca.

Nadwyżka wynagrodzenia za okres 28 do 31 marca wynosi 666,68 zł, co po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne (666,68 x 13,71 proc.) daje 575,28 zł (brutto). Kwota ta podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia chorobowego.

Ponieważ należne wynagrodzenie chorobowe za ten okres wynosi 632,80 zł, do wypłaty w kolejnym miesiącu pozostaje różnica w wysokości 57,52 zł.

632,80 zł – 575,28 zł = 57,52 zł

W konsekwencji w dokumentach rozliczeniowych do ZUS za marzec płatnik wykaże:

1. w raporcie ZUS RCA:

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4333,32 zł,

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 4314,50 zł (3739,22 + 575,28 zł),

2. w raporcie ZUS RSA:

okres 28–31 marca oraz kwotę 575,28 zł z kodem świadczenia/przerwy 331 (wynagrodzenie za czas choroby)

W kolejnym miesiącu płatnik wykaże w raporcie ZUS RCA kwotę 57,52 zł za okres 28–31 marca z kodem 335 jako wyrównanie wynagrodzenia za czas choroby.

W przedstawionej sytuacji niezdolność do pracy przypadała w okresie ciąży, a do podstawy wymiaru były wliczane także premie. Po przeliczeniu okazało się więc, że kwota nadpłaconego wynagrodzenia była niższa niż należne za ten sam okres wynagrodzenie chorobowe.

Wpływ rodzaju niezdolności do pracy

Gdyby była to jednak zwykła absencja chorobowa, to stawka za 1 dzień choroby wynosiłaby 126,56 zł (158,20 zł x 80 proc.), a wynagrodzenie chorobowe za 4 dni wyniosłoby 506,24 zł. W takiej sytuacji kwota nadpłaconego wynagrodzenia (575,28 zł), zaliczona na poczet wynagrodzenia chorobowego byłaby wyższa niż należne za ten okres wynagrodzenie chorobowe (506,24 zł). W konsekwencji w raporcie ZUS RSA za marzec jako wynagrodzenie chorobowe wykazana zostałaby kwota 575,28 zł, natomiast przy wypłacie wynagrodzenia chorobowego za kolejny miesiąc pracodawca pomniejszyłby je o kwotę 69,04 zł (575,28 zł – 506,24 zł), a więc o tyle mniej wypłaciłby wynagrodzenia chorobowego. ©℗

Tabela Rozliczenie wynagrodzenia przed i po korekcie

lp Pozycja Wynagrodzenie Wynagrodzenie chorobowe pierwszorazowe po korekcie na liście płac ile wynosi ile powinno 1 Wynagrodzenie zasadnicze 5000 zł 4333,32 2 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczneSkładki:emerytalna (9,76 proc.)rentowa(1,5 proc.)chorobowa (2,45 proc.)składki łącznie 5000 zł488 zł75 zł122,50 zł685,50 zł 4333,32594,10 zł (4333,32 x 13,71 proc.) 3 Wynagrodzenie za czas choroby – 575,28 zł 632,80 zł 4 Podstawa składki zdrowotnej(5000 zł – 685,50 zł) 4314,50 zł 4333,32 – 594,10= 3739,22 (od wynagrodzenia za przepracowany okres) 575,28 zł 632,80 5 Składka na ubezpieczenie zdrowotnepoz. 4 x 9 proc. (4314,50 x 9 proc.) 388,31 336,53 zł 51,78 56,95 6 Koszty uzyskania przychodu 250 zł 250 7 Podstawa opodatkowania 4065 zł 3489 8 Zaliczka na podatek4065 x 12 proc. – 300 zł 188 zł 119 69 76 9 Kwota do wypłaty 3738,19 zł 3283,69 zł 454,50 zł 499,85 zł