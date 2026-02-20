Prawa i obowiązki stron w ramach Kodeksu pracy

Choć umowa o pracę kojarzy się głównie z obowiązkami, to przede wszystkim najsilniejsza ochrona pracownika. Co warto o niej wiedzieć? Umowa o pracę określa prawa i obowiązki zarówno zatrudnionego, jak i pracodawcy. Zgodnie z prawem pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy pod kierownictwem, w określonym miejscu i czasie, a pracodawca – do wypłaty podwładnemu wynagrodzenia oraz zapewnienia mu bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania obowiązków służbowych. Przepisy zapewniają zatrudnionym na etacie szeroką ochronę prawną, w tym prawo do wypowiedzenia umowy – zarówno za wypowiedzeniem, jak i w trybie natychmiastowym (art. 55 Kodeksu pracy).

Kiedy pracownik może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia?

Prawo pracy umożliwia zatrudnionemu w określonych przypadkach rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym, czyli bez okresu wypowiedzenia. Kiedy jest to możliwe? Zgodnie z prawem zatrudniony może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w dwóch przypadkach:

pracownik posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika,

stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę.

Orzeczenie lekarskie a natychmiastowe odejście z pracy

Zgodnie z art. 55 § 1 Kodeksu pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę z firmą, jeśli otrzyma orzeczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające, że należące do niego obowiązki zawodowe szkodzą jego zdrowiu, a pracodawca nie zmieni mu w wyznaczonym terminie, innego, bezpieczniejszego stanowiska pracy.

Jeśli firma chce zatrzymać pracownika, musi zaproponować mu inne stanowisko. Ważne zasady:

warunki pracy i płacy : nowe stanowisko pracy nie musi być identyczne ani oferować tego samego wynagrodzenia. Musi być jednak zgodne z kwalifikacjami i stanem zdrowia.

: nowe stanowisko pracy nie musi być identyczne ani oferować tego samego wynagrodzenia. Musi być jednak zgodne z kwalifikacjami i stanem zdrowia. brak formalności : pracownik nie składa wniosku o zmianę, a pracodawca nie musi stosować wypowiedzenia zmieniającego.

: pracownik nie składa wniosku o zmianę, a pracodawca nie musi stosować wypowiedzenia zmieniającego. obniżka pensji: w związku ze zmianą stanowiska dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia na nowym stanowisku.

Ważne! Jeśli pracodawca zignoruje zalecenie lub nie ma możliwości przeniesienia podwładnego, pracownik decyduje o natychmiastowym rozwiązaniu umowy.

Ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę

Inną przesłanką uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym jest ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę. Katalog podstawowych obowiązków pracodawcy jest szeroki. Obejmuje on m.in.:

terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia ,

, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP),

(BHP), zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi,

szanowanie godności i dóbr osobistych pracownika ,

, prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

Przykłady ciężkich naruszeń w praktyce:

Co można uznać za rażące zaniedbania? W orzecznictwie sądów pracy uznaje się:

całkowite niewypłacenie pensji lub notoryczne opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia ,

, publiczne i bezpodstawne oskarżenie o przestępstwo ,

, szykanowanie ze względu na poglądy , religię czy orientację seksualną,

, religię czy orientację seksualną, mobbing,

umyślne blokowanie urlopu wypoczynkowego ,

, polecenie pracy w nocy lub nadgodzinach kobiecie w ciąży.

Jak złożyć wypowiedzenie w trybie natychmiastowym? (Procedura)

Aby rozwiązanie umowy było skuteczne i dawało prawo do roszczeń, należy dopełnić formalności. Co warto wiedzieć?

Forma pisemna: oświadczenie musi być złożone na piśmie. Uzasadnienie: należy wskazać konkretną przyczynę odejścia (np. brak wypłaty za dany miesiąc). Termin 1 miesiąca: pracownik ma 30 dni na złożenie pisma od momentu, w którym dowiedział się o naruszeniu obowiązków.

Odszkodowanie dla pracownika za winę pracodawcy

Prawo przewiduje również sytuacje, w których pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania. Dotyczy to rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków przez firmę. Wówczas pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

W przypadku umów na czas określony, odszkodowanie obejmuje czas do końca trwania umowy (nie więcej jednak niż standardowy okres wypowiedzenia).

Jeśli pracodawca odmawia wypłaty, sprawy można dochodzić przed sądem pracy.

Uwaga na ryzyko! Jeśli sąd uzna, że pracownik rozwiązał umowę bezpodstawnie, to pracodawca może żądać odszkodowania od pracownika w wysokości jego wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Checklista przed odejściem: