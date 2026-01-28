Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia nie wymaga dołączenia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających zatrudnienie ani inne tytuły do ubezpieczeń. Potwierdza to ZUS w wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie www.zus.pl.
Indywidualne konto ubezpieczonego
Ponadto Zakład wskazuje, że wydaje ten dokument wyłącznie na podstawie danych zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego, prowadzonym w systemie informatycznym ZUS. Dopiero w sytuacji, gdy na koncie tym brak jest informacji o zgłoszeniu do właściwych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, ubezpieczenia wypadkowego albo – w przewidzianych ustawą przypadkach – ubezpieczenia zdrowotnego, ZUS wydaje decyzję odmawiającą wystawienia zaświadczenia.
Postępowanie wyjaśniające
W takim przypadku zainteresowany uzyskuje możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w ramach którego to na nim spoczywa obowiązek przedłożenia posiadanych dokumentów potwierdzających istnienie tytułu ubezpieczeniowego. Jak wyjaśnia z kolei MRPiPS (na stronie www.mrpips.gov.pl), o możliwości złożenia w najbliższej jednostce Zakładu wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie podlegania ubezpieczeniom poinformuje ZUS. Wniosek taki będzie można złożyć:
- elektronicznie za pośrednictwem profilu informacyjnego utworzonego na PUE/eZUS korzystając z wniosku ogólnego POG,
- listownie pocztą,
- osobiście.
Do wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego trzeba będzie załączyć posiadane dowody. ©℗
Podstawa prawna
art. 3011 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277; ost.zm. Dz.U. z 2026 r. poz. 25).
