Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia nie wymaga dołączenia jakichkolwiek dokumentów potwierdzających zatrudnienie ani inne tytuły do ubezpieczeń. Potwierdza to ZUS w wyjaśnieniach zamieszczonych na stronie www.zus.pl.

Ponadto Zakład wskazuje, że wydaje ten dokument wyłącznie na podstawie danych zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego, prowadzonym w systemie informatycznym ZUS. Dopiero w sytuacji, gdy na koncie tym brak jest informacji o zgłoszeniu do właściwych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, ubezpieczenia wypadkowego albo – w przewidzianych ustawą przypadkach – ubezpieczenia zdrowotnego, ZUS wydaje decyzję odmawiającą wystawienia zaświadczenia.

Postępowanie wyjaśniające

W takim przypadku zainteresowany uzyskuje możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego, w ramach którego to na nim spoczywa obowiązek przedłożenia posiadanych dokumentów potwierdzających istnienie tytułu ubezpieczeniowego. Jak wyjaśnia z kolei MRPiPS (na stronie www.mrpips.gov.pl), o możliwości złożenia w najbliższej jednostce Zakładu wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie podlegania ubezpieczeniom poinformuje ZUS. Wniosek taki będzie można złożyć:

elektronicznie za pośrednictwem profilu informacyjnego utworzonego na PUE/eZUS korzystając z wniosku ogólnego POG,

listownie pocztą,

osobiście.

Do wniosku o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego trzeba będzie załączyć posiadane dowody. ©℗