Twój e-PIT 2026 – od kiedy i dla kogo dostępne rozliczenie?
Od niedzieli 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT podatnicy mogą rozliczyć PIT za 2025 rok. W systemie zostaną udostępnione wstępnie wypełnione deklaracje przygotowane na podstawie danych zgromadzonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).
W zeznaniach uwzględnione będą m.in. informacje przekazane przez płatników, w tym zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia, rodzin 4+, pracujących seniorów oraz podatników wracających z zagranicy. System uwzględni także np. składki członkowskie na rzecz związków zawodowych wykazane w dokumentach od pracodawców.
Kto może skorzystać z Twój e-PIT. Deklaracje, które znajdziesz w systemie
W usłudze dostępne będą deklaracje zarówno dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców. System obejmuje następujące formularze:
- PIT-37 – dla osób uzyskujących przychody m.in. z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emerytur i rent,
- PIT-38 – dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
- PIT-28 – dla osób rozliczających ryczałt, np. z najmu prywatnego lub działalności gospodarczej,
- PIT-36 – dla osób wykazujących m.in. dochody z zagranicy, działalności nierejestrowej lub działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych,
- PIT-36L – dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym,
- PIT-OP – dla emerytów i rencistów rozliczanych przez organ rentowy (PIT-40A),
- PIT-DZ – informacja o dzieciach uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.
Logowanie do e-Urząd Skarbowy: mObywatel, Profil Zaufany i aplikacja e-US
Z usługi można korzystać przez całą dobę w ramach e-Urząd Skarbowy. Logowanie możliwe jest na kilka sposobów:
- przez aplikację mobilną e-US (PIN lub dane biometryczne),
- za pomocą aplikacji mObywatel,
- e-Dowodem,
- bankowością elektroniczną,
- Profilem Zaufanym poprzez login.gov.pl,
- danymi podatkowymi.
Ważne
Użytkownicy aplikacji mobilnej e-US nie muszą każdorazowo przechodzić przez login.gov.pl.
Terminy rozliczeń za 2025 rok: kiedy nastąpi automatyczna akceptacja PIT?
- Czas na sprawdzenie, edycję i zatwierdzenie deklaracji w usłudze Twój e-PIT upływa 30 kwietnia 2026 r.
- PIT-37 i PIT-38 – jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań, deklaracje zostaną automatycznie zaakceptowane z końcem terminu.
- PIT-28, PIT-36 i PIT-36L – wymagają samodzielnego uzupełnienia i zatwierdzenia (brak automatycznej akceptacji).
Ulgi podatkowe w Twój e-PIT: czego brakuje w gotowym zeznaniu?
Podatnicy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń i ulg podatkowych. Muszą jednak mieć świadomość, że w zeznaniach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT znajduje się jedynie:
- ulga na dziecko,
- ulga dla młodych (do 26 lat),
- ulga dla pracujących seniorów,
- ulga na powrót,
- ulga dla rodzin 4+.
Wstępnie wypełnione zeznanie udostępnione przez KAS nie obejmuje wielu popularnych ulg i preferencji podatkowych, takich jak ulga termomodernizacyjna, rehabilitacyjna czy wpłaty na IKZE. Podatnik, który chce z nich skorzystać, ma dwie drogi: może zalogować się do systemu Twój e-PIT i samodzielnie uzupełnić brakujące odliczenia albo złożyć deklarację poza tą usługą, uwzględniając przysługujące ulgi w wybranym formularzu.
Ulga na dziecko w 2026 roku – pułapka na rodziców pełnoletnich uczniów
Warto pamiętać, że nawet jeśli określone preferencje zostały już wykazane w przygotowanym rozliczeniu, warto dokładnie sprawdzić ich poprawność. Dlaczego? W systemie mogą bowiem znaleźć się nieaktualne lub niepełne dane, które wymagają weryfikacji podatnika przed ostatecznym zatwierdzeniem zeznania.
Szczególną uwagę należy zwrócić na ulgę prorodzinną. Z informacji resortu finansów wynika, że system automatycznie rozlicza ulgę na dzieci tylko w określonych przypadkach – przede wszystkim wtedy, gdy była ona wykazana w deklaracji za poprzedni rok, a także w odniesieniu do dzieci urodzonych w trakcie 2025 r. Nie obejmuje natomiast automatycznie dzieci pełnoletnich, a rodzice mają prawo do ulgi na dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, pod warunkiem, że kontynuuje ono naukę w Polsce lub za granicą. W takiej sytuacji konieczne jest jednak samodzielne wpisanie odpowiedniej kwoty odliczenia w deklaracji podatkowej.
Wnioski dla podatnika
- Automatyczna akceptacja: dotyczy tylko PIT-37 i PIT-38. Przedsiębiorcy (PIT-28, PIT-36) muszą wysłać deklarację sami.
- Ręczna korekta: ulga termomodernizacyjna czy wpłaty na IKZE nie pojawią się automatycznie.
- Dzieci uczące się: jeśli Twoje dziecko ukończyło 18 lat, ale nadal się uczy (do 25. roku życia), musisz samodzielnie dopisać ulgę w systemie.
