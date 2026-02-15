Twój e-PIT 2026 – od kiedy i dla kogo dostępne rozliczenie?

Od niedzieli 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT podatnicy mogą rozliczyć PIT za 2025 rok. W systemie zostaną udostępnione wstępnie wypełnione deklaracje przygotowane na podstawie danych zgromadzonych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

W zeznaniach uwzględnione będą m.in. informacje przekazane przez płatników, w tym zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia, rodzin 4+, pracujących seniorów oraz podatników wracających z zagranicy. System uwzględni także np. składki członkowskie na rzecz związków zawodowych wykazane w dokumentach od pracodawców.

Kto może skorzystać z Twój e-PIT. Deklaracje, które znajdziesz w systemie

W usłudze dostępne będą deklaracje zarówno dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorców. System obejmuje następujące formularze:

PIT-37 – dla osób uzyskujących przychody m.in. z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emerytur i rent,

– dla osób uzyskujących przychody m.in. z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), emerytur i rent, PIT-38 – dla podatników osiągających dochody kapitałowe,

– dla podatników osiągających dochody kapitałowe, PIT-28 – dla osób rozliczających ryczałt, np. z najmu prywatnego lub działalności gospodarczej,

– dla osób rozliczających ryczałt, np. z najmu prywatnego lub działalności gospodarczej, PIT-36 – dla osób wykazujących m.in. dochody z zagranicy, działalności nierejestrowej lub działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych,

– dla osób wykazujących m.in. dochody z zagranicy, działalności nierejestrowej lub działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych, PIT-36L – dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym,

– dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym, PIT-OP – dla emerytów i rencistów rozliczanych przez organ rentowy (PIT-40A),

– dla emerytów i rencistów rozliczanych przez organ rentowy (PIT-40A), PIT-DZ – informacja o dzieciach uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

Logowanie do e-Urząd Skarbowy: mObywatel, Profil Zaufany i aplikacja e-US

Z usługi można korzystać przez całą dobę w ramach e-Urząd Skarbowy. Logowanie możliwe jest na kilka sposobów:

przez aplikację mobilną e-US (PIN lub dane biometryczne),

(PIN lub dane biometryczne), za pomocą aplikacji mObywatel ,

, e-Dowodem ,

, bankowością elektroniczną ,

, Profilem Zaufanym poprzez login.gov.pl ,

, danymi podatkowymi.

Ważne Użytkownicy aplikacji mobilnej e-US nie muszą każdorazowo przechodzić przez login.gov.pl.

Terminy rozliczeń za 2025 rok: kiedy nastąpi automatyczna akceptacja PIT?

Czas na sprawdzenie, edycję i zatwierdzenie deklaracji w usłudze Twój e-PIT upływa 30 kwietnia 2026 r.

PIT-37 i PIT-38 – jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań, deklaracje zostaną automatycznie zaakceptowane z końcem terminu.

– jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań, deklaracje zostaną automatycznie zaakceptowane z końcem terminu. PIT-28, PIT-36 i PIT-36L – wymagają samodzielnego uzupełnienia i zatwierdzenia (brak automatycznej akceptacji).

Ulgi podatkowe w Twój e-PIT: czego brakuje w gotowym zeznaniu?

Podatnicy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń i ulg podatkowych. Muszą jednak mieć świadomość, że w zeznaniach udostępnionych w usłudze Twój e-PIT znajduje się jedynie:

ulga na dziecko,

ulga dla młodych (do 26 lat),

ulga dla pracujących seniorów,

ulga na powrót,

ulga dla rodzin 4+.

Wstępnie wypełnione zeznanie udostępnione przez KAS nie obejmuje wielu popularnych ulg i preferencji podatkowych, takich jak ulga termomodernizacyjna, rehabilitacyjna czy wpłaty na IKZE. Podatnik, który chce z nich skorzystać, ma dwie drogi: może zalogować się do systemu Twój e-PIT i samodzielnie uzupełnić brakujące odliczenia albo złożyć deklarację poza tą usługą, uwzględniając przysługujące ulgi w wybranym formularzu.

Ulga na dziecko w 2026 roku – pułapka na rodziców pełnoletnich uczniów

Warto pamiętać, że nawet jeśli określone preferencje zostały już wykazane w przygotowanym rozliczeniu, warto dokładnie sprawdzić ich poprawność. Dlaczego? W systemie mogą bowiem znaleźć się nieaktualne lub niepełne dane, które wymagają weryfikacji podatnika przed ostatecznym zatwierdzeniem zeznania.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ulgę prorodzinną. Z informacji resortu finansów wynika, że system automatycznie rozlicza ulgę na dzieci tylko w określonych przypadkach – przede wszystkim wtedy, gdy była ona wykazana w deklaracji za poprzedni rok, a także w odniesieniu do dzieci urodzonych w trakcie 2025 r. Nie obejmuje natomiast automatycznie dzieci pełnoletnich, a rodzice mają prawo do ulgi na dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, pod warunkiem, że kontynuuje ono naukę w Polsce lub za granicą. W takiej sytuacji konieczne jest jednak samodzielne wpisanie odpowiedniej kwoty odliczenia w deklaracji podatkowej.

Wnioski dla podatnika