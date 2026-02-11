W przestrzeni publicznej pojawiały się różne prognozy dotyczące wysokości ryczałtu energetycznego w 2026 r. Rozstrzygające znaczenie ma jednak oficjalny akt ogłoszeniowy. Nowa kwota wynika bezpośrednio z komunikatu opublikowanego w „Monitorze Polskim” i obowiązuje od 1 marca 2026 r.

Ryczałt energetyczny 2026: ile wynosi od 1 marca? Nowa kwota 336,16 zł

Od 1 marca 2026 r. ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie. Do 28 lutego 2026 r. stosowana jest jeszcze dotychczasowa stawka 312,71 zł. Różnica wynosi 23,45 zł miesięcznie. W ujęciu rocznym – przy 12 wypłatach od marca 2026 r. – daje to 4033,92 zł.

Najważniejsze wartości:

do 28.02.2026 r.: 312,71 zł ,

, od 01.03.2026 r.: 336,16 zł,

Ile to oznacza w skali 12 miesięcy?

Łączna kwota ryczałtu energetycznego w skali 12 miesięcy od marca wynosi 4033,92 zł. To równowartość kilku miesięcznych rachunków za energię w wielu gospodarstwach domowych.

Dlaczego to nie jest proste 5,3 proc.? Wyjaśniamy mechanizm waloryzacji ryczałtu energetycznego

W 2026 r. wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 5,3 proc. Wielu czytelników przeliczało więc 312,71 zł × 5,3 proc. i otrzymywało ok. 329 zł. Ryczałt energetyczny nie jest jednak podnoszony przez proste przemnożenie tej kwoty. Jego wysokość ogłasza co roku Szef Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w komunikacie publikowanym w „Monitor Polski”, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dokładnie stawkę wskazaną w tym dokumencie. W 2026 r. jest to 336,16 zł i ta kwota obowiązuje od 1 marca.

Kto dostanie ryczałt energetyczny 2026? Lista uprawnionych

Ryczałt energetyczny nie jest świadczeniem powszechnym dla wszystkich emerytów. Jest powiązany z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o kombatantach. Świadczenie przysługuje m.in.:

kombatantom i osobom represjonowanym,

żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym m.in. w kopalniach, kamieniołomach czy batalionach budowlanych,

wdowom i wdowcom – emerytom lub rencistom – po osobach uprawnionych,

wdowom po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającym emeryturę lub rentę.

Decydujące znaczenie ma status potwierdzony odpowiednią decyzją administracyjną, a nie sytuacja dochodowa.

Kto nie dostanie ryczałtu energetycznego 2026?

osoby bez statusu kombatanta,

seniorzy bez decyzji administracyjnej,

osoby niespełniające warunków ustawy.

Czy ryczałt energetyczny zależy od dochodu? ZUS nie stosuje progu dochodowego

Ryczałt energetyczny nie jest uzależniony od wysokości dochodu ani od sytuacji majątkowej. Osoba spełniająca ustawowe warunki otrzymuje świadczenie w pełnej wysokości, niezależnie od kwoty pobieranej emerytury lub innych przychodów.

W praktyce oznacza to, że:

nie ma obowiązku przedstawiania rachunków za energię elektryczną,

środki są przekazywane bezpośrednio świadczeniobiorcy,

dodatek wypłacany jest co miesiąc razem z emeryturą lub rentą.

Świadczenie ma charakter pieniężny i nie wymaga rozliczania wydatków.

Czy trzeba składać wniosek o ryczałt energetyczny 2026? ZUS wyjaśnia

Osoby, którym ryczałt energetyczny został już przyznany, nie muszą składać nowego wniosku w związku z waloryzacją. Od marca 2026 r. otrzymają wyższą kwotę automatycznie. Wniosek jest wymagany wyłącznie w przypadku osób, które ubiegają się o świadczenie po raz pierwszy. Wówczas należy złożyć formularz ZUS-ERK (pobierz poniżej) wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia, np. decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów lub – w określonych przypadkach – dokumentacją wojskową.

Wniosek o dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny (DRUK ERK ZUS) pobierz plik

Kiedy ZUS wypłaci 336,16 zł? Termin wypłaty ryczałtu energetycznego od marca 2026

Podwyższona stawka obowiązuje od 1 marca 2026 r. i jest wypłacana w terminie właściwym dla danej emerytury lub renty. Nie jest realizowany odrębny przelew – ryczałt stanowi element miesięcznej wypłaty świadczenia. W przypadku nowych wniosków zastosowanie ma data przyznania prawa do świadczenia oraz decyzja ZUS.

Ryczałt energetyczny 2026 a bon energetyczny – czym się różnią te świadczenia?

Ryczałt energetyczny jest świadczeniem wynikającym z ustawy o kombatantach i ma charakter stały, corocznie waloryzowany. Nie należy go utożsamiać z bonem energetycznym, który był odrębnym programem o innych zasadach i kryteriach.

Podstawa prawna: ustawa o kombatantach i komunikat w Monitorze Polskim 2026