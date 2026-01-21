Na jakim etapie są prace?

Projekt ustawy o bonie senioralnym jest już na finiszu. Dokument trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Choć proces się przedłużył, minister wyjaśnia, że wynikało to z ogromnej liczby uwag (łącznie ponad 1000) oraz konieczności uzgodnień z Komisją Europejską w ramach KPO.

Ile wyniesie bon senioralny i jak będzie działać?

Wartość: Maksymalnie 2150 zł miesięcznie .

Maksymalnie . Forma: To nie będzie gotówka do ręki. Świadczenie zostanie zrealizowane przez gminy w formie konkretnych usług opiekuńczych.

To nie będzie gotówka do ręki. Świadczenie zostanie zrealizowane przez gminy w formie konkretnych usług opiekuńczych. Cel: Wsparcie rodzin aktywnych zawodowo, które opiekują się bliskimi w podeszłym wieku.

Co z osobami samotnymi?

Pojawiły się obawy, czy osoby samotne nie zostaną pominięte. Resort zapewnia, że bon senioralny ma wspierać opiekunów łączących pracę z opieką, natomiast osoby samotne nadal mogą liczyć na:

Standardowe usługi opiekuńcze z gminy. Program "Opieka 75 plus".

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Rząd zapewnia, że środki na program są zabezpieczone, a ustawa zostanie przyjęta tak szybko, jak to możliwe. Priorytetem jest jednak stworzenie stabilnego systemu, który realnie pomoże rodzinom, a nie "projektu pisanego w pośpiechu".