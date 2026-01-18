Oto przeredagowany tekst zoptymalizowany pod Google Discover, wraz z propozycjami tytułów. Skupiłem się na konkretnych korzyściach dla pracownika oraz jasnych zasadach wypłaty świadczenia.

Komu przysługuje wsparcie?

Prawo do zasiłku mają ubezpieczeni pracownicy, którzy biorą udział w rehabilitacji zawodowej (np. przyuczają się do nowej pracy lub adaptują na dostosowanym stanowisku). Można go otrzymać, jeśli praca odbywa się:

w specjalistycznym ośrodku rehabilitacji zawodowej,

u obecnego pracodawcy na specjalnie wydzielonym stanowisku.

Świadczenie jest wypłacane tak długo, jak trwa rehabilitacja, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące.

Ile można otrzymać? (Przykład wyliczenia)

Zasiłek to różnica między Twoim średnim wynagrodzeniem z ostatnich 12 miesięcy przed rehabilitacją a obecną, niższą pensją.

Przykład: Jeśli przed zmianami zarabiałeś średnio 5 200 zł brutto, a na nowym stanowisku otrzymujesz 4 100 zł brutto, zasiłek wyniesie dokładnie 1 100 zł brutto. Dzięki temu Twój łączny dochód pozostaje bez zmian.

Kiedy ZUS nie wypłaci pieniędzy?

Istnieje kilka sytuacji, w których prawo do zasiłku nie powstaje lub wygasa:

Inne świadczenia: Nie otrzymają go osoby z prawem do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Nie otrzymają go osoby z prawem do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Nieobecności: Pieniądze nie przysługują za okresy zwolnienia lekarskiego, opieki nad członkiem rodziny czy urlopu macierzyńskiego.

Pieniądze nie przysługują za okresy zwolnienia lekarskiego, opieki nad członkiem rodziny czy urlopu macierzyńskiego. Wina pracownika: W przypadku zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego świadczenie przada, jeśli przyczyną urazu było umyślne naruszenie zasad BHP lub stan nietrzeźwości.

Jakie ubezpieczenie finansuje zasiłek?

Źródło wypłaty zależy od przyczyny ograniczenia sprawności:

Ubezpieczenie wypadkowe: Gdy konieczność rehabilitacji to skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Ubezpieczenie chorobowe: W pozostałych sytuacjach.

Warto pamiętać, że jeśli w danym miesiącu nie przepracujesz wszystkich dni z powodu usprawiedliwionej nieobecności, ZUS wyliczy wysokość zasiłku proporcjonalnie do przepracowanego czasu.