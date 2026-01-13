Czym jest zasiłek pielęgnacyjny i kto wypłaca świadczenie?

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem rodzinnym przyznawanym w celu częściowego zrekompensowania kosztów związanych z koniecznością zapewnienia stałej opieki lub pomocy osobie z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to nie jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), lecz w ramach pomocy społecznej przez właściwy miejscowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne.

Zasiłek pielęgnacyjny 2026: kto go może otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej osoby uprawnionej. Nie ma znaczenia wysokość pobieranej emerytury ani innych świadczeń pieniężnych, choć należy pamiętać, że nie ze wszystkimi formami wsparcia można go łączyć. Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny? Zgodnie z prawem, otrzyma go:

Dziecko z niepełnosprawnością.

Osoba z niepełnosprawnością w wieku powyżej 16 roku życia, o ile legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoba z niepełnosprawnością w wieku powyżej 16 roku życia legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Osoba, która ukończyła 75 lat.

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Oznacza to, że nie każdy może otrzymać świadczenie. Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku? Zgodnie z przepisami, nie zostanie on wypłacony:

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;

jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjny w 2026 roku

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku? Wysokość świadczenia jest niezmienna od 1 listopada 2019 i wynosi 215,84 zł miesięcznie. Nie dokonano żadnego podwyższenia zasiłku, mimo istotnego wzrostu inflacji oraz kosztów utrzymania.

