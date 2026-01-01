Zasiłek chorobowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu rekompensatę utraty dochodów spowodowaną niezdolnością do pracy na skutek choroby, wypadku lub innych okoliczności przewidzianych w ustawie. Zasady jego przyznawania oraz wysokość świadczenia zostały uregulowane w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W 2026 roku podstawowe zasady tego świadczenia pozostają niezmienne.

Warunki przyznania zasiłku chorobowego w 2026 roku

Aby otrzymać zasiłek chorobowy, pracownik musi być objęty ubezpieczeniem chorobowym. W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego, do którego przystępują wszyscy pracownicy, okres wyczekiwania na świadczenie wynosi 30 dni, chyba że wypadek lub choroba wystąpiły w wyniku wypadku przy pracy. W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego okres wyczekiwania wynosi 90 dni. W 2026 roku zasady te pozostają bez zmian.

Zasiłek chorobowy przysługuje w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą w czasie trwania ubezpieczenia, leczenia uzależnienia w specjalistycznych placówkach, przebywania na kwarantannie lub izolacji, a także w przypadku badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek lub narządów.

Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia ubezpieczenia

Jest kilka wyjątków, po których spełnieniu nabywa się prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia. Wyjątek dotyczy między innymi:

osób, które uległy wypadkowi w drodze do lub z pracy;

absolwentów szkół lub uczelni, jeśli zgłoszą się do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od ukończenia nauki;

ubezpieczonych posiadających co najmniej 10-letni staż ubezpieczeniowy;

funkcjonariuszy Służby Celnej zatrudnionych w KAS;

posłów i senatorów kończących kadencję, jednak tylko jeśli zgłoszą się do ubezpieczenia w terminie.

Okres pobierania zasiłku chorobowego

Standardowo zasiłek chorobowy przysługuje przez okres 182 dni, w przypadku choroby przewlekłej lub gruźlicy może być przedłużony do 270 dni. W 2026 roku nie zmieniono wymiaru zasiłku dla osób w ciąży i osób, które są niezdolne do pracy z powodu wypadku w drodze do pracy.

Wysokość zasiłku chorobowego w 2026 roku

Zasiłek chorobowy wynosi standardowo 80% podstawy wymiaru. Wyjątkiem są przypadki, w których zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru, np. w przypadku ciąży, wypadku przy pracy, choroby zawodowej czy podczas badań i zabiegów związanych z oddawaniem komórek, tkanek, narządów. W 2026 roku wysokość zasiłku pozostaje bez zmian, a jego wysokość zależy od podstawy wymiaru, która ustalana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy.