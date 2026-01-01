Zasiłek wyrównawczy 2026 – kto może z niego skorzystać i w jakich sytuacjach

Zasiłek wyrównawczy przysługuje osobom ubezpieczonym, których zdolność do pracy została ograniczona. Celem świadczenia jest wyrównanie obniżonego lub utraconego wynagrodzenia, które powstaje w wyniku podjęcia rehabilitacji zawodowej mającej na celu adaptację lub przyuczenie do określonej pracy.

Prawo do zasiłku mają pracownicy, którzy podczas rehabilitacji zawodowej wykonują pracę:

w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej, albo

u pracodawcy na specjalnie wydzielonym stanowisku, dostosowanym do indywidualnych potrzeb adaptacyjnych lub przyuczeniowych, pod warunkiem, że wynagrodzenie otrzymywane w tym czasie jest niższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia określonego w art. 36–42 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 23 ust. 1).

Jak wskazano wcześniej, świadczenie przysługuje wyłącznie ubezpieczonemu pracownikowi, którego zdolność do pracy została ograniczona, a wynagrodzenie obniżyło się w związku z udziałem w rehabilitacji zawodowej.

Jeżeli rehabilitacja zawodowa jest wynikiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, zasiłek wyrównawczy finansowany jest z ubezpieczenia wypadkowego. W pozostałych sytuacjach świadczenie jest wypłacane z ubezpieczenia chorobowego.

Rehabilitacja zawodowa może odbywać się zarówno w wyspecjalizowanym ośrodku rehabilitacji zawodowej, jak i bezpośrednio u pracodawcy, na stanowisku pracy przystosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do wykonywania określonych obowiązków.

Zasiłek wyrównawczy 2026 – okres przyznawania i wyłączenia prawa do świadczenia

Prawo do zasiłku wyrównawczego powstaje od dnia rozpoczęcia rehabilitacji zawodowej przez pracownika i przysługuje przez cały okres trwania rehabilitacji, jednak nie dłużej niż 24 miesiące od jej rozpoczęcia.

Świadczenie nie przysługuje osobom uprawnionym do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy ani do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Nie przysługuje również za okresy, w których pracownik:

pozostaje niezdolny do pracy z powodu choroby,

sprawuje opiekuję nad członkiem rodziny,

korzysta z zasiłku macierzyńskiego,

jest nieobecny w pracy z innych powodów, za które nie przysługuje wynagrodzenie.

Wygaśnięcie prawa do zasiłku wyrównawczego następuje:

z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej i przejścia do innej pracy, jednak nie później niż po 24 miesiącach od jej rozpoczęcia,

w sytuacji, gdy ze względu na stan zdrowia pracownika rehabilitacja zawodowa przestaje być celowa.

W przypadku zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenie nie przysługuje, jeśli:

wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przepisów BHP przez pracownika, spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,

pracownik będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji, znacząco przyczynił się do wypadku,

pracownik bez uzasadnionej przyczyny odmówił badania stanu trzeźwości lub obecności substancji odurzających, bądź uniemożliwił jego przeprowadzenie swoim zachowaniem.

Jak ustalić wysokość zasiłku wyrównawczego w 2026 r.

Wysokość zasiłku wyrównawczego odpowiada różnicy pomiędzy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem obliczonym z 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie rehabilitacji zawodowej, a faktycznym wynagrodzeniem uzyskiwanym w okresie pracy z obniżoną płacą.

Przykład Pracownik przed rozpoczęciem rehabilitacji zawodowej zarabiał średnio 5 200 zł brutto miesięcznie (średnia z 12 miesięcy poprzedzających rehabilitację). Po skierowaniu na rehabilitację wykonuje pracę na dostosowanym stanowisku, za którą otrzymuje 4 100 zł brutto miesięcznie. W takiej sytuacji zasiłek wyrównawczy wynosi różnicę między tymi kwotami, czyli: 5 200 zł – 4 100 zł = 1 100 zł brutto Oznacza to, że pracownik – obok obniżonego wynagrodzenia – otrzyma 1 100 zł brutto zasiłku wyrównawczego, tak aby łączny dochód odpowiadał jego przeciętnemu wynagrodzeniu sprzed rehabilitacji.

Jeżeli pracownik w danym miesiącu nie przepracował pełnego okresu z powodu usprawiedliwionej nieobecności, zasiłek wyrównawczy ustala się proporcjonalnie. W takiej sytuacji przeciętne miesięczne wynagrodzenie pomniejsza się o 1/30 tej kwoty za każdy dzień nieobecności, a należny zasiłek stanowi różnicę między tak skorygowanym wynagrodzeniem a faktyczną pensją osiągniętą w tym miesiącu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.