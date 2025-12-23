Co to jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne to jedno ze świadczeń opiekuńczych, zaliczanych do grupy świadczeń rodzinnych, które stanowią formę wsparcie ze strony państwa dla rodzin, które spełniają określone przepisami kryteria. Świadczenie pielęgnacyjne to świadczenie wspierające osoby, które sprawują opiekę nad dziećmi do 18. roku życia.

Obecne zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązują od 1 stycznia 2024 roku.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne w 2026?

Zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie przysługuje:

matce albo ojcu ;

albo ; innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; opiekunowi faktycznemu dziecka;

dziecka; rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Warunkiem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest sprawowanie opieki nad dzieckiem do ukończenia 18. roku życia, które musi legitymować się:

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ,

, orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobie w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Czy świadczenie pielęgnacyjne przysługuje mimo zatrudnienia?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie ma przeciwwskazań, aby osoba, której przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, wykonywała pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej, czy też prowadziła działalność gospodarczą. Na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego nie ma również wpływu zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy, a także posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Kluczowe jest jedynie faktyczne sprawowanie opieki nad dzieckiem, legitymującym się stosownym orzeczeniem.

Zgoła odmiennie uregulowana była ta kwestia w poprzedniej wersji ustawy, zakładała ona bowiem konieczność rezygnacji z zatrudnienia i niepodejmowanie pracy zarobkowej.

Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2026?

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na kolejny rok kalendarzowy podlega corocznemu ogłoszeniu w drodze obwieszczenia. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 1 stycznia 2026 roku wyniesie ono 3386 zł, co oznacza wzrost o 99 zł względem roku 2025, kiedy to świadczenie wynosiło 3287 zł.

Skąd ten wzrost? Wynika on z ustawowo przewidzianej waloryzacji, która polega na zwiększeniu wysokość świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji, czyli procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym waloryzacja jest przeprowadzana.

Skoro zatem minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku wzrosło o 3 proc. w stosunku do roku 2025, to podobnie jest z wysokością świadczenia pielęgnacyjnego.

A ile wynosiło świadczenie pielęgnacyjne w ostatnich kilku latach?

Rok Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego 2026 3386 zł 2025 3287 zł 2024 2988 zł 2023 2 458 zł

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na więcej niż jedno dziecko

Jeżeli opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem, które nie ukończyło 18. roku życia i spełnia warunki przyznania świadczenia pieniężnego, wysokość świadczenia podwyższana jest o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko.

Ile otrzyma zatem opiekun kilkorga dzieci w 2026 roku? Otrzymają oni kolejno:

3386 zł na jedno dziecko,

6772 zł na dwoje dzieci,

10158 zł na troje dzieci,

13544 zł na czworo dzieci.

FAQ

Ile wyniesie świadczenie pielęgnacyjne w 2026 roku?

Świadczenie pielęgnacyjne w 2026 rok wyniesie 3386 zł, czyli 99 zł więcej niż w roku 2025.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce albo ojcu oraz innym ustawowo określonym opiekunom dzieci do ukończenia 18. roku życia, które legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem dodatkowej określonej opieki.

Czy świadczenie pielęgnacyjne jest uzależnione od wykonywania pracy przez opiekuna?

Nie, zgodnie z obecnymi przepisami opiekun może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne bez względu na to, czy wykonuje pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub prowadzi działalność gospodarczą.

