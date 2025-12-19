Dwie ważne rzeczy trzeba zaznaczyć od razu. Po pierwsze: „renta alkoholowa” nie jest osobnym świadczeniem – to potoczne określenie renty z tytułu niezdolności do pracy. Po drugie: podwyżka w 2026 roku będzie automatyczna. Nie trzeba składać żadnych wniosków ani pisać pism do ZUS.

Waloryzacja ZUS 2026 podniesie też rentę alkoholową. Tu nie ma wyjątków ani wniosków

Mechanizm jest prosty i nie budzi wątpliwości prawnych. Renty z tytułu niezdolności do pracy – niezależnie od przyczyny choroby – podlegają tej samej waloryzacji co emerytury. Jeśli więc rośnie najniższa emerytura, rośnie też najniższa renta.

W 2026 roku wskaźnik waloryzacji ma wynieść 4,88 proc., co potwierdzają wyliczenia oparte na danych GUS o inflacji i wzroście wynagrodzeń. ZUS zastosuje go z urzędu od 1 marca 2026 r. Nie ma tu uznaniowości, decyzji urzędnika ani „specjalnych zasad” dla osób z rozpoznaniami okołoalkoholowymi.

Renta alkoholowa 2026: nowa kwota po waloryzacji 4,88 proc. Ile wyniesie od 1 marca?

W 2025 roku najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1 878,91 zł brutto. Po zastosowaniu waloryzacji 4,88 proc. nowa kwota wyniesie:

1 969,52 zł brutto – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ok. 1 477 zł brutto – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (75 proc. minimum)

To wyliczenia matematyczne, spójne z tym, jak ZUS przelicza wszystkie świadczenia. Ostateczne kwoty zostaną potwierdzone w obwieszczeniu ministra, ale skala podwyżki jest już praktycznie przesądzona.

Ile będzie na rękę w 2026? Renta alkoholowa po potrąceniach ZUS (PIT i składka zdrowotna)

Podwyżka brutto nie równa się dokładnie temu, co trafia na konto. Renty – tak jak emerytury – są objęte składką zdrowotną i zaliczką na PIT.W praktyce osoby pobierające najniższą rentę mogą liczyć na:

wzrost netto rzędu 70–90 zł miesięcznie ,

, nieco więcej, jeśli korzystają z ulg podatkowych,

nieco mniej, jeśli mają dodatkowe dochody.

To nie jest skokowy wzrost, ale przy stałych kosztach życia dla wielu osób każda taka zmiana ma znaczenie.

Tabela: renta alkoholowa przed i po waloryzacji 2026 (brutto i netto)

Rodzaj renty 2025 (brutto) 2026 po waloryzacji 4,88 proc. Szacunkowe netto 2026 Całkowita niezdolność do pracy 1 878,91 zł 1 969,52 zł ok. 1 780–1 800 zł Częściowa niezdolność do pracy 1 409,18 zł ok. 1 477 zł ok. 1 330–1 350 zł

Kwoty netto są orientacyjne i zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej.

To nie „pieniądze za picie”. Renta alkoholowa to zwykła renta ZUS – i dlatego rośnie w 2026

Wokół renty alkoholowej co roku wraca ten sam spór: czy państwo „nagradza” osoby uzależnione. W rzeczywistości system działa inaczej. ZUS nie ocenia stylu życia, tylko skutki zdrowotne i zdolność do pracy.

Jeśli choroby – np. alkoholowa choroba wątroby, przewlekłe zapalenie trzustki czy zaburzenia psychiczne – prowadzą do trwałej lub długotrwałej niezdolności do pracy, świadczenie przysługuje na takich samych zasadach jak przy innych schorzeniach. Waloryzacja w 2026 roku nie jest więc żadnym wyjątkiem, lecz konsekwencją ustawowego mechanizmu.

Czy trzeba składać wniosek o podwyżkę renty alkoholowej 2026? ZUS zrobi to automatycznie

Nie. ZUS przeliczy świadczenie automatycznie, a nowa kwota pojawi się od 1 marca 2026 r. w standardowym terminie wypłaty: 5., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca. Jedyny moment, gdy trzeba składać dokumenty, to wniosek o samą rentę, nie jej waloryzację.

Kto zyska najwięcej na waloryzacji 2026, a kto prawie jej nie poczuje? (i co z dorabianiem)

Najwięcej – procentowo – zyskają osoby pobierające najniższe renty, bo każda podwyżka startuje od minimum. Mniej odczują ją renciści z wyższymi świadczeniami, choć nominalnie ich wzrost będzie większy. Nie zmieniają się natomiast prawo ZUS do badań kontrolnych, możliwość przyznania renty na czas określony oraz limity dorabiania.

Podstawa prawna