Przeliczenie emerytur przez ZUS odbędzie się automatycznie, bez wniosków i bez wizyt w urzędzie. Ale nie każdy, kto słyszał o „czerwcowej pułapce”, faktycznie skorzysta. Kto rzeczywiście ma szansę na pieniądze? I ile konkretnie można zyskać?

Czerwcowa emerytura była pułapką. Od stycznia 2026 ZUS wreszcie ją naprawia

Między 2009 a 2019 rokiem czerwiec był jedynym miesiącem, w którym przejście na emeryturę oznaczało gorsze zasady waloryzacji składek. Efekt? Świadczenia niższe nawet o kilkaset złotych w porównaniu z osobami, które złożyły wniosek w maju lub lipcu.

Problem zniknął dopiero w 2020 roku, ale ci, którzy wcześniej wpadli w czerwcową pułapkę, zostali z niczym. Przez lata walczyli w sądach, a państwo konsekwentnie przegrywało kolejne sprawy. Teraz zamiast dalszych procesów zdecydowano się na systemowe rozwiązanie. Od stycznia 2026 r. ZUS ma obowiązek przeliczyć te świadczenia tak, jakby wniosek był złożony w maju, a potem zwaloryzować je do obecnego poziomu.

Kto dokładnie dostanie wyższą emeryturę od stycznia 2026?

Lista uprawnionych jest szersza, niż wielu seniorów się spodziewa. Przeliczenie obejmie osoby, które:

przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019 ,

, miały w tym okresie przeliczoną emeryturę od czerwca ,

, pobierają rentę rodzinną po osobie, której emerytura była ustalona lub przeliczona w czerwcu,

po osobie, której emerytura była ustalona lub przeliczona w czerwcu, pobierają rentę rodzinną po osobie, która zmarła w czerwcu, osiągnęła wiek emerytalny, ale nie zdążyła złożyć wniosku.

Według danych ZUS chodzi łącznie o około 260 tys. świadczeń w całym kraju. Najwięcej przeliczeń przypadnie na duże oddziały, m.in. w Gdańsku, najmniej – w mniejszych miastach.

Ile można zyskać na przeliczeniu czerwcowej emerytury? Nawet kilkaset złotych miesięcznie

To pytanie pada dziś najczęściej – i nic dziwnego. ZUS nie podaje jednej „gwarantowanej” kwoty, bo wszystko zależy od przebiegu kariery zawodowej i wysokości składek. Ale z danych i dotychczasowych spraw sądowych wyłania się dość spójny obraz.

W praktyce:

przeciętny wzrost emerytury wyniesie ok. 150–250 zł miesięcznie ,

, w wielu przypadkach będzie to około 200 zł „na rękę” ,

, przy długim stażu i wysokich składkach podwyżka może sięgnąć kilkuset złotych miesięcznie.

To nie jest jednorazowy bonus. Podwyżka zostanie na stałe, a dodatkowo wpłynie na wysokość przyszłych waloryzacji.

Dlaczego nie każdy zobaczy podwyżkę po przeliczeniu ZUS – i kto nie straci ani złotówki

ZUS jasno zapowiada: przeliczenie emerytur obejmie wszystkich uprawnionych, ale podwyżkę dostaną tylko ci, którym nowa metoda wyliczeń faktycznie się opłaci. Jeśli po przeliczeniu okaże się, że nowa kwota byłaby niższa niż obecna – świadczenie zostanie pozostawione bez zmian. ZUS nie obniży nikomu emerytury. To oznacza, że część seniorów zobaczy realny wzrost, a część nie odczuje żadnej zmiany, natomiast nikt nie straci ani złotówki.

Kiedy ZUS wypłaci wyższe emerytury? Terminy od stycznia do marca 2026

Formalnie ZUS startuje 2 stycznia 2026 r. i ma czas do 31 marca 2026 r., by zakończyć wszystkie przeliczenia. W praktyce:

pierwsze wyższe emerytury mogą trafić do seniorów już w styczniu ,

, kolejne decyzje będą wydawane w lutym i marcu,

nie ma jednego wspólnego terminu – wszystko zależy od oddziału i konkretnej sprawy.

ZUS zapowiada jednak, że nie będzie czekał do ostatniego dnia z wypłatami.

Dlaczego nie będzie wyrównania za poprzednie lata. To najbardziej kontrowersyjna decyzja

Tu wiele osób poczuje rozczarowanie. Choć państwo przyznaje, że świadczenia były przez lata zaniżane, ustawa nie przewiduje wyrównań wstecz. Nowa, wyższa emerytura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r., a nie od momentu przejścia na emeryturę. To kompromis, który rząd tłumaczy skalą kosztów i potrzebą szybkiego zamknięcia sporu. Uznanie wyrównań oznaczałoby bowiem ogromne koszty dla budżetu.

Czy trzeba składać wniosek o przeliczenie emerytury? ZUS zrobi wszystko automatycznie

Nie. ZUS zrobi wszystko z urzędu. Nie trzeba:

pisać podań,

składać odwołań,

umawiać wizyt w placówce.

Decyzja przyjdzie pocztą lub pojawi się na koncie PUE ZUS. Jeśli ktoś ma już postępowanie sądowe lub administracyjne w toku, ZUS je zawiesi i zastosuje nowe przepisy po jego zakończeniu.

Najczęstsze pytania seniorów o przeliczenie czerwcowych emerytur [FAQ]