Czternasta emerytura to ważny zastrzyk gotówki dla milionów emerytów. Jednak nie każdy senior otrzyma pełną kwotę, a niektórzy nie dostaną nic. Zasada „złotówka za złotówkę” sprawi, że wielu emerytów zobaczy na koncie niższą wypłatę. Sprawdź, ile wyniesie tegoroczna 14. emerytura, komu przysługuje pełna kwota, a kto straci świadczenie.

W 2025 roku emeryci i renciści ponownie otrzymają 14. emeryturę, ale jej wysokość i dostępność zależą od wysokości podstawowego świadczenia. Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, która zmniejsza kwotę dodatku dla osób z wyższymi emeryturami. Pełną kwotę otrzymają tylko ci, których świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. Sprawdź szczegóły dotyczące wypłat i zasad przyznawania tego dodatku.

14. emerytura – podstawowe zasady i podstawa prawna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 14. emerytura została na stałe wpisana do systemu świadczeń emerytalnych na mocy ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Miesiąc wypłaty określa każdorazowo Rada Ministrów w rozporządzeniu wydawanym do 31 października danego roku.

14. emerytura wynosi tyle, co emerytura minimalna, czyli 1 878,91 zł brutto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. Powyżej tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, a osoby z emeryturą wyższą niż 4 678,91 zł brutto nie otrzymają świadczenia wcale. Świadczenie to nie podlega zajęciom komorniczym i nie wpływa na dochód przy staraniu się o pomoc społeczną czy inne dodatki.

Ile wyniesie 14. emerytura w 2025 roku? Kwota

W 2025 roku waloryzacja emerytur wyniosła 5,5 proc. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrosła z 1 780,96 zł do 1878,91 zł brutto. To istotna zmiana, ponieważ wpływa ona na wysokość 13. i 14. emerytury. Obie te wypłaty odpowiadają aktualnej emeryturze minimalnej.

Zachowanie progu 2 900 zł brutto przy rosnących emeryturach sprawia, że coraz więcej osób otrzyma zmniejszoną 14. emeryturę lub nie otrzyma jej wcale. Seniorzy, których podstawowe świadczenie wynosi od 2 900 zł do 4 678,91 zł brutto, dostaną czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Ważnym aspektem jest opodatkowanie 14. emerytury. W 2025 roku świadczenie to będzie zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza, że emeryci otrzymają pełną kwotę brutto jako netto. Zmiana ta ma na celu zwiększenie wsparcia finansowego dla seniorów i uproszczenie systemu podatkowego.

Tyle dostaną emeryci - przykładowe wyliczenia 14. emerytury

Osoby pobierające emeryturę do 2 900 zł brutto otrzymają pełną kwotę 1 878,91 zł brutto. Emeryci z wyższymi dochodami muszą liczyć się z pomniejszeniem czternastki. Dla seniorów z emeryturą:

3 000 zł brutto – 14. emerytura wyniesie 1 778,91 zł brutto,

– 14. emerytura wyniesie 1 778,91 zł brutto, 3 500 zł brutto – 14. emerytura wyniesie 1 378,91 zł brutto,

– 14. emerytura wyniesie 1 378,91 zł brutto, 4 000 zł brutto – 14. emerytura wyniesie 878,91 zł brutto,

– 14. emerytura wyniesie 878,91 zł brutto, 4 500 zł brutto – 14. emerytura wyniesie 378,91 zł brutto,

– 14. emerytura wyniesie 378,91 zł brutto, powyżej 4 678,91 zł brutto – 14. emerytura nie przysługuje.

Minimalna wypłata wynosi 50 zł, co oznacza, że jeśli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” świadczenie byłoby niższe, nie zostanie przyznane.

Kto nie otrzyma 14. emerytury w 2025 roku?

Nie każdy senior dostanie dodatkowe świadczenie. Oprócz osób, których emerytura przekracza 4 678,91 zł brutto, 14. emerytura nie przysługuje:

sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku,

osobom pobierającym świadczenie przedemerytalne, które miały zawieszoną wypłatę z powodu przekroczenia limitu dorabiania,

sportowcom otrzymującym specjalne świadczenia za osiągnięcia olimpijskie, paralimpijskie i dla osób niesłyszących,

osobom, których emerytura lub renta była zawieszona na dzień badania prawa do czternastki (31 sierpnia 2025 r.).

Kiedy wypłata 14. emerytury w 2025 roku?

W 2025 roku czternasta emerytura zostanie wypłacona w drugiej połowie roku. Przelewy z dodatkowym świadczeniem wpłyną na konta seniorów we wrześniu, ale część emerytów otrzyma je już pod koniec sierpnia.