Doliczanie stażu pracy w 2026 roku - wniosek do ZUS
Od 1 stycznia 2026 r. pracownicy etatowi będą mogli doliczyć do swojego stażu pracy okresy nieobjęte zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. W tym celu muszą złożyć do ZUS właściwy wniosek.
Nowe przepisy będą wprowadzane w dwóch etapach. Od 1 stycznia 2026 r. dla pracodawców sektora finansów publicznych oraz od 1 maja 2026 r. dla pozostałych pracodawców.
Okresy doliczane do stażu pracy
Co będzie można doliczyć do stażu pracy? Zgodnie z nowymi przepisami, będą to okresy:
- opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie wypadkowe przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, lub osobę współpracującą z osobą prowadzącą tę działalność,
- zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba podejmująca działalność gospodarczą i niepodlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia tej działalności (chodzi o tzw. ulgę na start),
- w których wykonywana była praca zarobkowa za granicą na innej podstawie niż stosunek pracy,
- za które zostały sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w okresie zawieszenia działalności gospodarczej,
- za które zostały sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osobę współpracującą,
- opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub wypadkowe przez osobę współpracującą z osobą podejmującą działalność gospodarczą,
- podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu:
- wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
- wykonywania umowy agencyjnej,
- współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną,
- pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
- pozostawania członkiem spółdzielni kółek rolniczych.
Wniosek o wydanie zaświadczenia (USP) do ZUS tylko w formie elektronicznej
Zgodnie z zapowiedziami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wniosek o wydanie zaświadczenia o doliczenie stażu pracy można składać wyłącznie elektronicznie, poprzez konto w systemie eZUS (PUE). ZUS udostępnił 1 stycznia 2026 r. w serwisie formularz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP. Zaświadczenie, jak i decyzja oraz inne dokumenty związane z jego wydaniem, będą przygotowywane i przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej osobie, która złożyła wniosek.
Jak złożyć wniosek USP do ZUS w sprawie doliczenia stażu pracy? Wyjaśniamy krok po kroku
1. Osoby zainteresowane doliczeniem do stażu pracy okresów nieobjętych zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę muszą zalogować się w serwisie eZUS. Następnie w panelu ogólnym użytkownika odnaleźć Usługi, wybrać Katalog usług i odnaleźć formularz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP.
2. Po wybraniu USP, trzeba wybrać rolę, czyli wpisać dane identyfikacyjne i adresowe samozatrudnionego.
3. Następnie wyświetli się intuicyjny formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. Na pierwszej stronie trzeba wypełnić dane wnioskodawcy, w tym PESEL, serię i numer dowodu, imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Dalej należy uzupełnić informacje dotyczące adresu zamieszkania – te powinny pojawić się automatycznie, zgodnie z danymi zamieszczonymi w serwisie eZUS.
4. Kolejnym etapem jest wybór zakresu danych do potwierdzenia. Można zawnioskować o potwierdzenie wszystkich okresów ubezpieczenia / opłacania składek z tytułów do ubezpieczeń wymienionych w przepisach lub wskazać jeden tytuł. Do wyboru jest potwierdzenie wszystkich tytułów do ubezpieczeń lub potwierdzenie wybranego tytułu do ubezpieczeń.
5. W przypadku wyboru pierwszej opcji, druk można zapisać i wysłać do ZUS. Zaznaczenie drugiej możliwości oznacza przejście do drugiej strony i uzupełnienie kolejnych informacji, zgodnie z preferencjami.
6. Gotowy wniosek USP należy wysłać do ZUS. W tym celu można wykorzystać:
- podpis profilem PUE,
- podpis profilem zaufanym (PZ ePUAP),
- podpis osobisty (e-dowód),
- kwalifikowany podpis elektroniczny.
Warto złożyć wniosek USP jak najszybciej, aby nie przegapić okazji do doliczenia wszystkich okresów do stażu pracy. Im wcześniej ZUS otrzyma wniosek, tym szybciej potwierdzi ubezpieczenia i okresy zatrudnienia.
