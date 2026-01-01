Doliczanie stażu pracy w 2026 roku - wniosek do ZUS

Od 1 stycznia 2026 r. pracownicy etatowi będą mogli doliczyć do swojego stażu pracy okresy nieobjęte zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę. W tym celu muszą złożyć do ZUS właściwy wniosek.

Nowe przepisy będą wprowadzane w dwóch etapach. Od 1 stycznia 2026 r. dla pracodawców sektora finansów publicznych oraz od 1 maja 2026 r. dla pozostałych pracodawców.

Okresy doliczane do stażu pracy

Co będzie można doliczyć do stażu pracy? Zgodnie z nowymi przepisami, będą to okresy:

opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub ubezpieczenie wypadkowe przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, lub osobę współpracującą z osobą prowadzącą tę działalność, zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba podejmująca działalność gospodarczą i niepodlegająca ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia tej działalności (chodzi o tzw. ulgę na start), w których wykonywana była praca zarobkowa za granicą na innej podstawie niż stosunek pracy, za które zostały sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, za które zostały sfinansowane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osobę współpracującą, opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub wypadkowe przez osobę współpracującą z osobą podejmującą działalność gospodarczą, podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu:

wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

wykonywania umowy agencyjnej,

współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną,

pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

pozostawania członkiem spółdzielni kółek rolniczych.

Wniosek o wydanie zaświadczenia (USP) do ZUS tylko w formie elektronicznej

Zgodnie z zapowiedziami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wniosek o wydanie zaświadczenia o doliczenie stażu pracy można składać wyłącznie elektronicznie, poprzez konto w systemie eZUS (PUE). ZUS udostępnił 1 stycznia 2026 r. w serwisie formularz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP. Zaświadczenie, jak i decyzja oraz inne dokumenty związane z jego wydaniem, będą przygotowywane i przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej osobie, która złożyła wniosek.

Jak złożyć wniosek USP do ZUS w sprawie doliczenia stażu pracy? Wyjaśniamy krok po kroku

1. Osoby zainteresowane doliczeniem do stażu pracy okresów nieobjętych zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę muszą zalogować się w serwisie eZUS. Następnie w panelu ogólnym użytkownika odnaleźć Usługi, wybrać Katalog usług i odnaleźć formularz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP.

/> />

2. Po wybraniu USP, trzeba wybrać rolę, czyli wpisać dane identyfikacyjne i adresowe samozatrudnionego.

3. Następnie wyświetli się intuicyjny formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy. Na pierwszej stronie trzeba wypełnić dane wnioskodawcy, w tym PESEL, serię i numer dowodu, imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Dalej należy uzupełnić informacje dotyczące adresu zamieszkania – te powinny pojawić się automatycznie, zgodnie z danymi zamieszczonymi w serwisie eZUS.

4. Kolejnym etapem jest wybór zakresu danych do potwierdzenia. Można zawnioskować o potwierdzenie wszystkich okresów ubezpieczenia / opłacania składek z tytułów do ubezpieczeń wymienionych w przepisach lub wskazać jeden tytuł. Do wyboru jest potwierdzenie wszystkich tytułów do ubezpieczeń lub potwierdzenie wybranego tytułu do ubezpieczeń.

/> />

5. W przypadku wyboru pierwszej opcji, druk można zapisać i wysłać do ZUS. Zaznaczenie drugiej możliwości oznacza przejście do drugiej strony i uzupełnienie kolejnych informacji, zgodnie z preferencjami.

/> />

6. Gotowy wniosek USP należy wysłać do ZUS. W tym celu można wykorzystać:

podpis profilem PUE,

podpis profilem zaufanym (PZ ePUAP),

podpis osobisty (e-dowód),

kwalifikowany podpis elektroniczny.

Warto złożyć wniosek USP jak najszybciej, aby nie przegapić okazji do doliczenia wszystkich okresów do stażu pracy. Im wcześniej ZUS otrzyma wniosek, tym szybciej potwierdzi ubezpieczenia i okresy zatrudnienia.