Wiele z dostępnych ulg i dopłat dla niepełnosprawnych pozostaje niewykorzystanych tylko dlatego, że są rozsiane po różnych instytucjach i rzadko ktoś tłumaczy je jasno w jednym miejscu. Dopiero zestawienie ich razem pokazuje, jak duże wsparcie może realnie omijać osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – i dlaczego warto sprawdzić, z czego da się skorzystać już teraz.

Co oznacza umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2025 i jakie daje uprawnienia?

Umiarkowany stopień niepełnosprawności (dawniej II grupa inwalidzka) orzeka powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. To nie jest „lekka niedyspozycja”, tylko formalne potwierdzenie, że Twoja sprawność organizmu jest na tyle naruszona, że:

masz istotne trudności w życiu społecznym i zawodowym ,

, często potrzebujesz częściowej pomocy w codzienności (zakupy, dojazdy, sprawy urzędowe, higiena),

(zakupy, dojazdy, sprawy urzędowe, higiena), możesz pracować, ale tylko w warunkach dostosowanych do stanu zdrowia (np. krótszy czas pracy, brak nocy, przerwy).

W orzeczeniu znajdziesz:

stopień niepełnosprawności (umiarkowany),

(umiarkowany), symbole przyczyny (np. 05-R – narząd ruchu, 10-N – neurologiczne, 04-O – narząd wzroku),

(np. 05-R – narząd ruchu, 10-N – neurologiczne, 04-O – narząd wzroku), wskazania – m.in. dotyczące zatrudnienia, szkoleń, sprzętu ortopedycznego, karty parkingowej.

To właśnie te wskazania otwierają drogę do konkretnych ulg: jedne świadczenia biorą pod uwagę sam stopień umiarkowany, inne wymagają np. dodatkowo całkowitej niezdolności do pracy z ZUS albo konkretnego symbolu (np. 04-O przy karcie parkingowej).

Jakie zasiłki przysługują osobie z umiarkowanym stopniem w 2025? Kwoty z MOPS i warunki

Najczęstsze pytanie brzmi: „czy przy umiarkowanym stopniu automatycznie dostanę zasiłek?” – odpowiedź brzmi: nie, ale przy spełnieniu warunków możesz mieć nawet kilka świadczeń równolegle (np. zasiłek stały + okresowe wsparcie).

Zasiłek pielęgnacyjny – tylko jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia

Przy umiarkowanym stopniu zasiłek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat. To jedno z niewielu świadczeń bez kryterium dochodowego. W 2025 r. jego kwota nadal wynosi 215,84 zł miesięcznie i nie była waloryzowana od 2019 r.

Wniosek składasz w urzędzie gminy/miasta (dział świadczeń rodzinnych) – możesz to zrobić papierowo albo przez platformę ePUAP (w praktyce wiele gmin udostępnia gotowe formularze online).

Zasiłek stały – nawet do 1229 zł miesięcznie

Jeśli masz umiarkowany stopień i całkowitą niezdolność do pracy oraz dochód poniżej kryterium, możesz ubiegać się o zasiłek stały z pomocy społecznej. Od 1 stycznia 2025 r.:

kryterium dochodowe :

: 1010 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,

823 zł – dla osoby w rodzinie (na osobę),

zasiłek ustala się jako różnicę między dochodem a 130% kryterium,

między dochodem a 130% kryterium, maksymalna kwota zasiłku stałego w 2025 r. to 1229 zł miesięcznie ,

w 2025 r. to , minimalna kwota – 100 zł miesięcznie.

Czyli przy braku dochodu i spełnieniu warunków zdrowotnych osoba samotna może dostać pełne 1229 zł.

Zasiłek okresowy i celowy – pomoc „na gorszy czas”

Do tego dochodzi zasiłek okresowy, przyznawany, gdy przejściowo wpadasz w trudniejszą sytuację (choroba, bezrobocie, utrata dochodu). Kwota zależy od Twojej sytuacji, ale górny limit wyznacza różnica między kryterium dochodowym a Twoim realnym dochodem, przy czym miesięczna kwota nie może przekroczyć kryterium na osobę w rodzinie (823 zł).

MOPS może też przyznać zasiłki celowe – np. na leki, opał, jedzenie, dopłatę do rachunków – zwykle po wywiadzie środowiskowym.

Najważniejsze świadczenia pieniężne przy umiarkowanym stopniu (2025) - TABELA

Świadczenie Podstawowy warunek główny Maksymalna kwota 2025 r. Gdzie składasz wniosek? Zasiłek pielęgnacyjny Umiarkowany stopień + niepełnosprawność przed 21 r.ż., bez progu dochodu 215,84 zł / mies. Urząd gminy/miasta – świadczenia rodzinne Zasiłek stały Całkowita niezdolność do pracy + dochód poniżej kryterium 1229 zł / mies. MOPS / GOPS według miejsca zamieszkania Zasiłek okresowy Trudna sytuacja (choroba, bezrobocie, niepełnosprawność) + niski dochód do różnicy między kryterium a dochodem MOPS / GOPS Pomoc celowa Konkretny wydatek: leki, opał, żywność, sprzęt ustalana indywidualnie MOPS / GOPS

Pamiętaj: zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne nie łączą się – przy zbiegu świadczeń pierwszeństwo ma świadczenie pielęgnacyjne opiekuna.

Jakie dofinansowania z PFRON przysługują przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

Dla wielu osób z umiarkowanym stopniem to właśnie PFRON i PCPR są jedyną szansą na turnus, wózek czy remont łazienki. Tu najczęściej pojawia się pytanie: „czy mnie na to stać?”. Dobra wiadomość: przy spełnieniu kryterium dochodowego większość kosztów może być pokryta z dofinansowania.

Najważniejsze obszary wsparcia PCPR (ze środków PFRON):

Turnusy rehabilitacyjne – dofinansowanie zarówno dla osoby z umiarkowanym stopniem, jak i często dla opiekuna, jeśli lekarz to wpisze w skierowaniu; pierwszeństwo mają osoby ze stopniem umiarkowanym lub znacznym.

– dofinansowanie zarówno dla osoby z umiarkowanym stopniem, jak i często dla opiekuna, jeśli lekarz to wpisze w skierowaniu; pierwszeństwo mają osoby ze stopniem umiarkowanym lub znacznym. Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny – dopłata do udziału własnego po refundacji z NFZ, czasem nawet do 150% limitu NFZ przy droższym sprzęcie.

– dopłata do udziału własnego po refundacji z NFZ, czasem nawet do 150% limitu NFZ przy droższym sprzęcie. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – np. podjazd do domu, przystosowanie łazienki, platforma schodowa, komputer ze specjalnym oprogramowaniem; dofinansowanie może sięgać do 95% kosztów w określonych programach.

Wniosek składasz w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania (coraz częściej także elektronicznie przez platformę SOW PFRON).

„Aktywny samorząd” i inne programy

W ramach programu „Aktywny samorząd” możesz starać się m.in. o dopłatę do:

zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu,

kursu prawa jazdy kat. B,

studiów i nauki w szkole policealnej,

wózka o napędzie elektrycznym, komputera czy specjalistycznych protez.

Program ogłasza PFRON, ale wnioski obsługuje PCPR. Warto raz w roku sprawdzić, kiedy jest nabór w Twoim powiecie – terminy potrafią się różnić.

Jakie prawa w pracy ma osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności to nie tylko zasiłki, ale też konkretne prawa pracownicze, wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jeśli pracujesz na umowę o pracę i pokażesz pracodawcy orzeczenie:

czas pracy – maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo ,

– maksymalnie , zakaz pracy w nocy i nadgodzinach , chyba że lekarz medycyny pracy wyrazi na Twoją prośbę pisemną zgodę,

, chyba że lekarz medycyny pracy wyrazi na Twoją prośbę pisemną zgodę, dodatkowa 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy – przeznaczona na wypoczynek lub gimnastykę usprawniającą,

wliczana do czasu pracy – przeznaczona na wypoczynek lub gimnastykę usprawniającą, dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego rocznie – po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia do umiarkowanego stopnia,

rocznie – po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia do umiarkowanego stopnia, do 21 dni roboczych zwolnienia w roku na turnus rehabilitacyjny i badania (łącznie z dodatkowym urlopem nie więcej niż 21 dni).

To są uprawnienia, z których wiele osób nie korzysta, bo… nikt im o nich nie powiedział. Warto złożyć do kadr pisemny wniosek o zastosowanie norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych i dołączyć kopię orzeczenia.

Dofinansowanie do wynagrodzenia – argument dla pracodawcy

Twój umiarkowany stopień to także finansowa zachęta dla pracodawcy. Od 2025 r. podstawowe dofinansowanie PFRON do wynagrodzenia pracownika z umiarkowanym stopniem wynosi 1550 zł miesięcznie, a przy tzw. „schorzeniach szczególnych” (np. epilepsja, spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, choroba psychiczna, niewidomi) łączne wsparcie może sięgnąć 2585 zł miesięcznie (podstawa + zwiększenie).

Dobrze jest to wprost powiedzieć w rozmowie o pracę: „z moim orzeczeniem pracodawca dostaje miesięczne dofinansowanie z PFRON” – to realny argument, nie „łaska”.

Jakie ulgi przysługują osobom z umiarkowanym stopniem? Transport, karta parkingowa, RTV

Tu zaczynają się detale, bo nie każda osoba z umiarkowanym stopniem ma takie same uprawnienia. Liczy się symbol przyczyny niepełnosprawności i czas, kiedy wydano orzeczenie.

Ulgi w PKP/PKS – tylko w określonych sytuacjach

Co do zasady osoba z umiarkowanym stopniem nie ma automatycznej ulgi w PKP/PKS. Są jednak wyjątki zapisane w przepisach o ulgowych przejazdach:

osoby z dysfunkcją narządu wzroku (symbol 04-O) z umiarkowanym stopniem – prawo do 37% ulgi na bilety,

z umiarkowanym stopniem – prawo do na bilety, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do 24 lat oraz studenci do 26 lat – mogą korzystać z 78% ulgi na przejazdy w określonych celach (szkoła, uczelnia, turnus rehabilitacyjny, leczenie),

– mogą korzystać z na przejazdy w określonych celach (szkoła, uczelnia, turnus rehabilitacyjny, leczenie), emeryci i renciści (niekoniecznie z umiarkowanym stopniem) – prawo do dwóch przejazdów rocznie ze zniżką 37%.

W komunikacji miejskiej ulgi ustala rada miasta/gminy – w Warszawie osoby z umiarkowanym stopniem z określonymi symbolami mają nawet bezpłatne przejazdy lub 50% zniżki, ale w innych miastach zasady są inne.

Karta parkingowa – nie dla każdej osoby z umiarkowanym stopniem

Karta parkingowa przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem, ale nie automatycznie. Warunki dla umiarkowanego stopnia są zaostrzone:

musisz mieć znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się ,

, w orzeczeniu musi widnieć jeden z symboli: 04-O, 05-R, 10-N lub 07-S ,

, karta jest wydawana na okres ważności orzeczenia, maksymalnie na 5 lat.

Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, dołączając fotografię, dowód opłaty i orzeczenie.

Abonament RTV – ważny rodzaj orzeczenia, nie sam „umiarkowany”

Zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje m.in.:

osobom z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy (ZUS, KRUS) lub

(ZUS, KRUS) lub osobom pobierającym rentę socjalną albo świadczenie pielęgnacyjne.

Jeśli masz umiarkowany stopień, ale bez orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, samo to orzeczenie nie wystarczy – trzeba mieć jeden z wymienionych dokumentów.

Jakie ulgi podatkowe i odliczenia PIT przysługują przy umiarkowanym stopniu?

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu daje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w PIT, jeśli masz odpowiednie wydatki i nie przekraczasz limitów dochodu przy rozliczaniu opiekuna.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć m.in.:

wydatki na adaptację mieszkania (np. przeróbka łazienki),

(np. przeróbka łazienki), przystosowanie samochodu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością,

do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego (poza AGD),

(poza AGD), koszty turnusów rehabilitacyjnych , sanatoriów, zabiegów,

, sanatoriów, zabiegów, wydatki na leki – w części przekraczającej 100 zł miesięcznie, jeśli lekarz specjalista zalecił ich stałe lub czasowe przyjmowanie,

– w części przekraczającej 100 zł miesięcznie, jeśli lekarz specjalista zalecił ich stałe lub czasowe przyjmowanie, ryczałtowe kwoty (do 2280 zł rocznie) m.in. na psa asystującego, przewodnika osoby niewidomej czy używanie samochodu osobowego do potrzeb związanych z niepełnosprawnością.

Ważne Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystasz tylko wtedy, gdy masz podatek do zapłaty – przy bardzo niskich dochodach (poniżej kwoty wolnej) odliczenie może być „niewidoczne”.

Dodatkowo osoby z umiarkowanym stopniem są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie np. samochodu osobowego na własne potrzeby (sprzęt rehabilitacyjny, wózek, motorower) – wynika to z ustawy o PCC.

Jak uzyskać orzeczenie o umiarkowanym stopniu i jak potem wnioskować o świadczenia?

Jeśli dopiero zaczynasz, sensowna kolejność wygląda mniej więcej tak:

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności składasz wniosek do powiatowego/miejskiego zespołu ds. orzekania; dołączasz dokumentację medyczną i zaświadczenie od lekarza (zwykle ważne 30 dni). po kilku tygodniach dostajesz termin komisji – obecność jest obowiązkowa, chyba że komisja orzeka na podstawie dokumentów. Zasiłki z MOPS/GOPS z orzeczeniem idziesz do MOPS/GOPS i składasz wnioski o zasiłek stały/okresowy, pielęgnacyjny – pracownik socjalny robi wywiad środowiskowy. PFRON i PCPR – sprzęt, turnus, bariery z orzeczeniem i decyzjami z MOPS składasz kolejne wnioski w PCPR (np. na turnus, sprzęt, likwidację barier, Aktywny samorząd). Ulgi podatkowe i transportowe zbierasz faktury pod ulgę rehabilitacyjną, sprawdzasz zasady ulg w komunikacji w swoim mieście i – jeśli spełniasz warunki – składasz wniosek o kartę parkingową.

To sporo papierologii, dlatego wiele samorządów i organizacji pozarządowych prowadzi bezpłatne punkty doradztwa – warto poszukać ich na stronach urzędu miasta, PCPR czy organizacji dla osób z niepełnosprawnością.

Podstawa prawna