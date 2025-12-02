- Co oznacza umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2025 i jakie daje uprawnienia?
- Jakie zasiłki przysługują osobie z umiarkowanym stopniem w 2025? Kwoty z MOPS i warunki
- Jakie dofinansowania z PFRON przysługują przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?
- Jakie prawa w pracy ma osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?
- Jakie ulgi przysługują osobom z umiarkowanym stopniem? Transport, karta parkingowa, RTV
- Jakie ulgi podatkowe i odliczenia PIT przysługują przy umiarkowanym stopniu?
- Jak uzyskać orzeczenie o umiarkowanym stopniu i jak potem wnioskować o świadczenia?
Wiele z dostępnych ulg i dopłat dla niepełnosprawnych pozostaje niewykorzystanych tylko dlatego, że są rozsiane po różnych instytucjach i rzadko ktoś tłumaczy je jasno w jednym miejscu. Dopiero zestawienie ich razem pokazuje, jak duże wsparcie może realnie omijać osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – i dlaczego warto sprawdzić, z czego da się skorzystać już teraz.
Co oznacza umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2025 i jakie daje uprawnienia?
Umiarkowany stopień niepełnosprawności (dawniej II grupa inwalidzka) orzeka powiatowy lub miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. To nie jest „lekka niedyspozycja”, tylko formalne potwierdzenie, że Twoja sprawność organizmu jest na tyle naruszona, że:
- masz istotne trudności w życiu społecznym i zawodowym,
- często potrzebujesz częściowej pomocy w codzienności (zakupy, dojazdy, sprawy urzędowe, higiena),
- możesz pracować, ale tylko w warunkach dostosowanych do stanu zdrowia (np. krótszy czas pracy, brak nocy, przerwy).
W orzeczeniu znajdziesz:
- stopień niepełnosprawności (umiarkowany),
- symbole przyczyny (np. 05-R – narząd ruchu, 10-N – neurologiczne, 04-O – narząd wzroku),
- wskazania – m.in. dotyczące zatrudnienia, szkoleń, sprzętu ortopedycznego, karty parkingowej.
To właśnie te wskazania otwierają drogę do konkretnych ulg: jedne świadczenia biorą pod uwagę sam stopień umiarkowany, inne wymagają np. dodatkowo całkowitej niezdolności do pracy z ZUS albo konkretnego symbolu (np. 04-O przy karcie parkingowej).
Jakie zasiłki przysługują osobie z umiarkowanym stopniem w 2025? Kwoty z MOPS i warunki
Najczęstsze pytanie brzmi: „czy przy umiarkowanym stopniu automatycznie dostanę zasiłek?” – odpowiedź brzmi: nie, ale przy spełnieniu warunków możesz mieć nawet kilka świadczeń równolegle (np. zasiłek stały + okresowe wsparcie).
Zasiłek pielęgnacyjny – tylko jeśli niepełnosprawność powstała przed 21. rokiem życia
Przy umiarkowanym stopniu zasiłek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie wtedy, gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat. To jedno z niewielu świadczeń bez kryterium dochodowego. W 2025 r. jego kwota nadal wynosi 215,84 zł miesięcznie i nie była waloryzowana od 2019 r.
Wniosek składasz w urzędzie gminy/miasta (dział świadczeń rodzinnych) – możesz to zrobić papierowo albo przez platformę ePUAP (w praktyce wiele gmin udostępnia gotowe formularze online).
Zasiłek stały – nawet do 1229 zł miesięcznie
Jeśli masz umiarkowany stopień i całkowitą niezdolność do pracy oraz dochód poniżej kryterium, możesz ubiegać się o zasiłek stały z pomocy społecznej. Od 1 stycznia 2025 r.:
- kryterium dochodowe:
- 1010 zł – dla osoby samotnie gospodarującej,
- 823 zł – dla osoby w rodzinie (na osobę),
- zasiłek ustala się jako różnicę między dochodem a 130% kryterium,
- maksymalna kwota zasiłku stałego w 2025 r. to 1229 zł miesięcznie,
- minimalna kwota – 100 zł miesięcznie.
Czyli przy braku dochodu i spełnieniu warunków zdrowotnych osoba samotna może dostać pełne 1229 zł.
Zasiłek okresowy i celowy – pomoc „na gorszy czas”
Do tego dochodzi zasiłek okresowy, przyznawany, gdy przejściowo wpadasz w trudniejszą sytuację (choroba, bezrobocie, utrata dochodu). Kwota zależy od Twojej sytuacji, ale górny limit wyznacza różnica między kryterium dochodowym a Twoim realnym dochodem, przy czym miesięczna kwota nie może przekroczyć kryterium na osobę w rodzinie (823 zł).
MOPS może też przyznać zasiłki celowe – np. na leki, opał, jedzenie, dopłatę do rachunków – zwykle po wywiadzie środowiskowym.
Najważniejsze świadczenia pieniężne przy umiarkowanym stopniu (2025) - TABELA
|Świadczenie
|Podstawowy warunek główny
|Maksymalna kwota 2025 r.
|Gdzie składasz wniosek?
|Zasiłek pielęgnacyjny
|Umiarkowany stopień + niepełnosprawność przed 21 r.ż., bez progu dochodu
|215,84 zł / mies.
|Urząd gminy/miasta – świadczenia rodzinne
|Zasiłek stały
|Całkowita niezdolność do pracy + dochód poniżej kryterium
|1229 zł / mies.
|MOPS / GOPS według miejsca zamieszkania
|Zasiłek okresowy
|Trudna sytuacja (choroba, bezrobocie, niepełnosprawność) + niski dochód
|do różnicy między kryterium a dochodem
|MOPS / GOPS
|Pomoc celowa
|Konkretny wydatek: leki, opał, żywność, sprzęt
|ustalana indywidualnie
|MOPS / GOPS
Pamiętaj: zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne nie łączą się – przy zbiegu świadczeń pierwszeństwo ma świadczenie pielęgnacyjne opiekuna.
Jakie dofinansowania z PFRON przysługują przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?
Dla wielu osób z umiarkowanym stopniem to właśnie PFRON i PCPR są jedyną szansą na turnus, wózek czy remont łazienki. Tu najczęściej pojawia się pytanie: „czy mnie na to stać?”. Dobra wiadomość: przy spełnieniu kryterium dochodowego większość kosztów może być pokryta z dofinansowania.
Najważniejsze obszary wsparcia PCPR (ze środków PFRON):
- Turnusy rehabilitacyjne – dofinansowanie zarówno dla osoby z umiarkowanym stopniem, jak i często dla opiekuna, jeśli lekarz to wpisze w skierowaniu; pierwszeństwo mają osoby ze stopniem umiarkowanym lub znacznym.
- Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny – dopłata do udziału własnego po refundacji z NFZ, czasem nawet do 150% limitu NFZ przy droższym sprzęcie.
- Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się – np. podjazd do domu, przystosowanie łazienki, platforma schodowa, komputer ze specjalnym oprogramowaniem; dofinansowanie może sięgać do 95% kosztów w określonych programach.
Wniosek składasz w PCPR właściwym dla miejsca zamieszkania (coraz częściej także elektronicznie przez platformę SOW PFRON).
„Aktywny samorząd” i inne programy
W ramach programu „Aktywny samorząd” możesz starać się m.in. o dopłatę do:
- zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu,
- kursu prawa jazdy kat. B,
- studiów i nauki w szkole policealnej,
- wózka o napędzie elektrycznym, komputera czy specjalistycznych protez.
Program ogłasza PFRON, ale wnioski obsługuje PCPR. Warto raz w roku sprawdzić, kiedy jest nabór w Twoim powiecie – terminy potrafią się różnić.
Jakie prawa w pracy ma osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?
Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności to nie tylko zasiłki, ale też konkretne prawa pracownicze, wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Jeśli pracujesz na umowę o pracę i pokażesz pracodawcy orzeczenie:
- czas pracy – maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo,
- zakaz pracy w nocy i nadgodzinach, chyba że lekarz medycyny pracy wyrazi na Twoją prośbę pisemną zgodę,
- dodatkowa 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy – przeznaczona na wypoczynek lub gimnastykę usprawniającą,
- dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego rocznie – po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia do umiarkowanego stopnia,
- do 21 dni roboczych zwolnienia w roku na turnus rehabilitacyjny i badania (łącznie z dodatkowym urlopem nie więcej niż 21 dni).
To są uprawnienia, z których wiele osób nie korzysta, bo… nikt im o nich nie powiedział. Warto złożyć do kadr pisemny wniosek o zastosowanie norm czasu pracy dla osób niepełnosprawnych i dołączyć kopię orzeczenia.
Dofinansowanie do wynagrodzenia – argument dla pracodawcy
Twój umiarkowany stopień to także finansowa zachęta dla pracodawcy. Od 2025 r. podstawowe dofinansowanie PFRON do wynagrodzenia pracownika z umiarkowanym stopniem wynosi 1550 zł miesięcznie, a przy tzw. „schorzeniach szczególnych” (np. epilepsja, spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, choroba psychiczna, niewidomi) łączne wsparcie może sięgnąć 2585 zł miesięcznie (podstawa + zwiększenie).
Dobrze jest to wprost powiedzieć w rozmowie o pracę: „z moim orzeczeniem pracodawca dostaje miesięczne dofinansowanie z PFRON” – to realny argument, nie „łaska”.
Jakie ulgi przysługują osobom z umiarkowanym stopniem? Transport, karta parkingowa, RTV
Tu zaczynają się detale, bo nie każda osoba z umiarkowanym stopniem ma takie same uprawnienia. Liczy się symbol przyczyny niepełnosprawności i czas, kiedy wydano orzeczenie.
Ulgi w PKP/PKS – tylko w określonych sytuacjach
Co do zasady osoba z umiarkowanym stopniem nie ma automatycznej ulgi w PKP/PKS. Są jednak wyjątki zapisane w przepisach o ulgowych przejazdach:
- osoby z dysfunkcją narządu wzroku (symbol 04-O) z umiarkowanym stopniem – prawo do 37% ulgi na bilety,
- dzieci i młodzież z niepełnosprawnością do 24 lat oraz studenci do 26 lat – mogą korzystać z 78% ulgi na przejazdy w określonych celach (szkoła, uczelnia, turnus rehabilitacyjny, leczenie),
- emeryci i renciści (niekoniecznie z umiarkowanym stopniem) – prawo do dwóch przejazdów rocznie ze zniżką 37%.
W komunikacji miejskiej ulgi ustala rada miasta/gminy – w Warszawie osoby z umiarkowanym stopniem z określonymi symbolami mają nawet bezpłatne przejazdy lub 50% zniżki, ale w innych miastach zasady są inne.
Karta parkingowa – nie dla każdej osoby z umiarkowanym stopniem
Karta parkingowa przysługuje osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem, ale nie automatycznie. Warunki dla umiarkowanego stopnia są zaostrzone:
- musisz mieć znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
- w orzeczeniu musi widnieć jeden z symboli: 04-O, 05-R, 10-N lub 07-S,
- karta jest wydawana na okres ważności orzeczenia, maksymalnie na 5 lat.
Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, dołączając fotografię, dowód opłaty i orzeczenie.
Abonament RTV – ważny rodzaj orzeczenia, nie sam „umiarkowany”
Zwolnienie z abonamentu RTV przysługuje m.in.:
- osobom z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy (ZUS, KRUS) lub
- osobom pobierającym rentę socjalną albo świadczenie pielęgnacyjne.
Jeśli masz umiarkowany stopień, ale bez orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, samo to orzeczenie nie wystarczy – trzeba mieć jeden z wymienionych dokumentów.
Jakie ulgi podatkowe i odliczenia PIT przysługują przy umiarkowanym stopniu?
Orzeczenie o umiarkowanym stopniu daje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w PIT, jeśli masz odpowiednie wydatki i nie przekraczasz limitów dochodu przy rozliczaniu opiekuna.
W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć m.in.:
- wydatki na adaptację mieszkania (np. przeróbka łazienki),
- przystosowanie samochodu do potrzeb osoby z niepełnosprawnością,
- zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego (poza AGD),
- koszty turnusów rehabilitacyjnych, sanatoriów, zabiegów,
- wydatki na leki – w części przekraczającej 100 zł miesięcznie, jeśli lekarz specjalista zalecił ich stałe lub czasowe przyjmowanie,
- ryczałtowe kwoty (do 2280 zł rocznie) m.in. na psa asystującego, przewodnika osoby niewidomej czy używanie samochodu osobowego do potrzeb związanych z niepełnosprawnością.
Ważne
Z ulgi rehabilitacyjnej skorzystasz tylko wtedy, gdy masz podatek do zapłaty – przy bardzo niskich dochodach (poniżej kwoty wolnej) odliczenie może być „niewidoczne”.
Dodatkowo osoby z umiarkowanym stopniem są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie np. samochodu osobowego na własne potrzeby (sprzęt rehabilitacyjny, wózek, motorower) – wynika to z ustawy o PCC.
Jak uzyskać orzeczenie o umiarkowanym stopniu i jak potem wnioskować o świadczenia?
Jeśli dopiero zaczynasz, sensowna kolejność wygląda mniej więcej tak:
- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- składasz wniosek do powiatowego/miejskiego zespołu ds. orzekania; dołączasz dokumentację medyczną i zaświadczenie od lekarza (zwykle ważne 30 dni).
- po kilku tygodniach dostajesz termin komisji – obecność jest obowiązkowa, chyba że komisja orzeka na podstawie dokumentów.
- Zasiłki z MOPS/GOPS
- z orzeczeniem idziesz do MOPS/GOPS i składasz wnioski o zasiłek stały/okresowy, pielęgnacyjny – pracownik socjalny robi wywiad środowiskowy.
- PFRON i PCPR – sprzęt, turnus, bariery
- z orzeczeniem i decyzjami z MOPS składasz kolejne wnioski w PCPR (np. na turnus, sprzęt, likwidację barier, Aktywny samorząd).
- Ulgi podatkowe i transportowe
- zbierasz faktury pod ulgę rehabilitacyjną, sprawdzasz zasady ulg w komunikacji w swoim mieście i – jeśli spełniasz warunki – składasz wniosek o kartę parkingową.
To sporo papierologii, dlatego wiele samorządów i organizacji pozarządowych prowadzi bezpłatne punkty doradztwa – warto poszukać ich na stronach urzędu miasta, PCPR czy organizacji dla osób z niepełnosprawnością.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 z późn. zm.
- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 1214.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – szczególnie art. 26 (ulga rehabilitacyjna).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, art. 8 (karta parkingowa).
