Rząd zapowiada program „Wyprawka szkolna”

W wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2026-2028. Określa on warunki przyznawania pomocy, w tym grupy uczniów uprawnionych do dofinansowania, wysokość wsparcia oraz procedurę ubiegania się o nie i jego rozliczania. Zgodnie z zapowiedziami, to kontynuacja programu "Wyprawka szkolna" z poprzednich lat.

Cel programu i realne korzyści dla dzieci z niepełnosprawnościami

Program ma przede wszystkim wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, eliminując bariery w nauce i umożliwiając pełny dostęp do edukacji. Wsparcie obejmuje zarówno zakup podręczników i materiałów do nauki ogólnej, jak i materiały specjalistyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie z niepełnosprawnościami będą mogli skuteczniej uczestniczyć w zajęciach szkolnych i rozwijać swoje kompetencje edukacyjne, niezależnie od rodzaju szkoły czy kierunku kształcenia.

Kto może otrzymać wsparcie w ramach programu „Wyprawka szkolna”?

Pomoc w ramach rządowego programu skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z dofinansowania mogą korzystać między innymi:

osoby słabowidzące,

osoby niesłyszące i słabosłyszące,

uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

uczniowie z wielorakimi niepełnosprawnościami, jeśli obejmują one powyższe rodzaje ograniczeń.

Na jakie wsparcie mogą liczyć dzieci z niepełnosprawnościami?

Rok szkolny 2026/2027

Podręczniki i materiały edukacyjne do kształcenia ogólnego otrzymają uczniowie liceów, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy, czteroletnich szkół muzycznych II stopnia, liceów sztuk plastycznych oraz klas VI–IX ogólnokształcących szkół baletowych.

Materiały do kształcenia zawodowego przysługiwać będą uczniom techników, szkół branżowych I i II stopnia, czteroletnich szkół muzycznych II stopnia, liceów sztuk plastycznych i klas VI–IX szkół baletowych.

Rok szkolny 2027/2028 i 2028/2029

Zakres pomocy nie ulega zmianie i obejmuje zarówno podręczniki do nauki ogólnej, jak i specjalnej. Dodatkowo wsparcie obejmuje materiały edukacyjne przeznaczone do kształcenia zawodowego, we wszystkich dotychczas objętych typach szkół.