Podstawowe zasady wypłaty renty wdowiej

Renta wdowia, czyli połączenie świadczeń: renty rodzinnej z innym świadczeniem, np. emeryturą, przysługuje osobom, które spełniają cztery podstawowe warunki:

Warunek Szczegóły Wiek minimalny 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Wspólność małżeńska Musisz pozostawać w związku małżeńskim aż do dnia śmierci współmałżonka. Wiek nabycia prawa Prawo do renty rodzinnej musiałeś/aś nabyć po ukończeniu 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Stan cywilny Nie możesz być obecnie w nowym związku małżeńskim.

Oznacza to, że w 2026 roku rentę wdowią będą mogły otrzymać osoby, które:

urodziły się w 1 966 roku (kobiety) lub w 1 961 (mężczyźni)

ich małżonek zmarł najwcześniej w 1 971 lub ich małżonka zmarła najwcześniej w 1966 roku

Jakie są zasady wypłaty renty wdowiej w 2026?

W 2026 roku obowiązują takie same zasady wypłaty renty wdowiej jak w 2025 r. Wdowiec lub wdowa nie mogą liczyć na wypłatę 100 proc. obu świadczeń. Musisz wybrać wariant, który finansowo najbardziej ci się opłaca. ZUS daje dwie możliwości. Pamiętaj, że podstawowa renta rodzinna wynosi 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby osobie zmarłej.

Wariant wypłaty Opis Kiedy wybrać? Opcja A 100% Twojej emerytury + 15% renty rodzinnej Jeśli Twoja emerytura jest wyższa niż renta rodzinna. Opcja B 100% renty rodzinnej + 15% Twojej emerytury Jeśli renta rodzinna (po zmarłym) jest wyższa niż Twoja emerytura.

Przykład Pani Halina otrzymuje 2000 zł emerytury. Jej zmarły mąż otrzymywałby 2500 zł emerytury. Renta rodzinna wynosi więc 2 125 zł. Jeśli pani Halina wybierze 100 proc. swojego świadczenia, to renta wdowia wyniesie 2318,75 zł, a jeśli 100 proc. renty rodzinnej - 2425 zł.

Przykład Pan Roman otrzymuje 2300 zł emerytury. Jego zmarła żona pobierałaby emeryturę w wysokości 1800 zł. Renta rodzinna wynosi 1530 zł. Jeśli pan Roman wybierze 100 proc. swojego świadczenia, to renta wdowia wyniesie 2529,5 zł, a jeśli 100 proc. renty rodzinnej - 1 875 zł.

Podwyżka renty wdowiej nastąpi dopiero w 2027 roku. Od 1 stycznia tego roku uprawnieni seniorzy otrzymają automatycznie wyższe świadczenia, ponieważ procent drugiego świadczenia (własnego lub rodzinnego) wzrośnie z 15% do 25%. ZUS dokona przeliczenia z urzędu – bez konieczności składania dodatkowych wniosków – co przełoży się na podniesienie miesięcznej wypłaty średnio o kilkaset złotych.

Drobna podwyżka w 2026 roku

Jedną z zasad wypłaty renty wdowiej jest to, że suma połączonych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Jeżeli suma świadczeń przekracza tę kwotę, ZUS pomniejsza wypłatę o kwotę przekroczenia. W związku z waloryzacją rent i emerytur od marca 2026 roku, limit ten zostanie podniesiony. Dokładne kwoty waloryzacji nie są jeszcze ogłoszone oficjalnie, ale możemy się ich domyślać. Waloryzacja wyniesie najprawdopodobniej 4,88 proc.

Najniższa emerytura w 2026 wzrośnie do ok. 1970 zł brutto, czyli niespełna 1800 zł netto.

Co to oznacza dla renty wdowiej? Wysokość renty wzrośnie dzięki tej waloryzacji. Limit wypłat może sięgnąć nawet 5911 zł brutto.

Ważne Do tego limitu wliczane są także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy lub odrębnych przepisów wraz ze wskazanymi w ustawie świadczeniami.

Pamiętaj również, że na wysokość renty wdowiej wpływają także pobierane świadczenia. Chodzi tutaj przykładowo o:

świadczenia wchodzące w skład zbiegu (np. emerytura i renta rodzinna),

dodatki i świadczenia o charakterze innym niż jednorazowe wypłacane wraz ze świadczeniami (np. dodatek pielęgnacyjny w wysokości 348,22 zł, świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatek kombatancki, dodatek energetyczny w wysokości 312,71 zł, dodatek kompensacyjny w kwocie 312,71 zł, itp.),

świadczenie honorowe przyznane w związku z ukończeniem wieku 100 lat,

świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez instytucje zagraniczne,

emerytury i renty przyznane w trybie specjalnym przez Prezesa Rady Ministrów, Prezesa ZUS i Prezesa KRUS.

Renta wdowia tylko na wniosek

Pamiętaj: ZUS nie przyzna Ci renty wdowiej z urzędu. Prawo do tego świadczenia nabywa się wyłącznie na wniosek.

Formularz ERWD jest dostępny w placówkach ZUS oraz online od 1 lipca 2025 roku. Nie zwlekaj ze złożeniem dokumentów, aby zacząć jak najszybciej korzystać z wyższego świadczenia.