Globalny problem punktualności w lotnictwie

Analiza obejmująca ponad 22 miliony lotów zrealizowanych na całym świecie pokazuje skalę zjawiska. Pasażerowie korzystający z aplikacji Flighty spędzili w powietrzu łącznie 78 milionów godzin, z czego aż 3,9 miliona godzin zostało „straconych” z powodu opóźnień i odwołań. Średnie opóźnienie globalnie wyniosło 23 minuty, jednak w praktyce często oznaczało to znacznie poważniejsze konsekwencje: utratę przesiadek, dodatkowe koszty czy konieczność zmiany planów podróży.

Najbardziej opóźnione linie lotnicze - Ryanair, Air France i EasyJet na podium spóźnialskich

Najgorzej pod względem punktualności wypadł m.in. irlandzki Ryanair. W 2025 roku aż 29 proc. lotów tej linii było opóźnionych. Identyczny wynik zanotowały Air France oraz brytyjski EasyJet, co dało im ex aequo miejsce na podium najmniej punktualnych przewoźników świata.

Tuż za nimi uplasowała się amerykańska Frontier Airlines z wynikiem 28 proc. opóźnionych rejsów.Piąte miejsce zajęła Lufthansa – niemiecki narodowy przewoźnik miał problemy z punktualnością w 26 proc. lotów. Taki sam rezultat osiągnął australijski Qantas.

W dalszej części rankingu znalazły się m.in. KLM, Air Canada, amerykański JetBlue oraz - również amerykański - Southwest Airlines, co pokazuje, że problem nie dotyczy wyłącznie tanich linii, lecz całego sektora lotniczego.

Najbardziej punktualne linie lotnicze na świecie

Z kolei z innego raportu, opublikowanego przez portal Travelandtourworld.com, wynika, że najbardziej punktualna linia lotnicza 2025 to turecki narodowy przewoźnik - Turkish Airlines. Przykładowo w styczniu 2025 aż 82,2 proc. lotów tej linii było o czasie.



Na kolejnych miejscach znalazły się niewielkie Air Malta i ITA Airways, czyli dawne Alitalia.



Dobrze wypadły też hiszpański Vueling, luksemburski Luxair oraz British Airways.

Opóźniony lot – jakie są prawa pasażera?

W przypadku opóźnień warto znać swoje prawa. Zgodnie z rozporządzeniem UE 261/2004, pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie, jeśli opóźnienie w dotarciu do miejsca docelowego przekroczyło trzy godziny i było spowodowane działaniami linii lotniczej, a nie nadzwyczajnymi okolicznościami, takimi jak zła pogoda czy strajki.

Wysokość rekompensaty zależy od długości trasy i wynosi od 250 do 600 euro.Kluczowy jest moment lądowania – nawet jeśli samolot wystartował z opóźnieniem, ale „nadrobił” czas w trakcie lotu, odszkodowanie może nie przysługiwać.

Niezależnie od prawa do odszkodowania, linie lotnicze mają obowiązek zapewnić opiekę pasażerom oczekującym na opóźniony lot. Obejmuje ona:

posiłki i napoje,

możliwość wykonania telefonu lub wysłania wiadomości e-mail,

nocleg oraz transport do hotelu, jeśli wylot nastąpi dopiero następnego dnia.

Jeżeli przewoźnik nie wywiąże się z tych obowiązków, pasażer powinien zachować wszystkie rachunki i faktury. To one stanowią podstawę do późniejszego ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.