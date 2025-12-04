Co warto wiedzieć o emeryturze w Polsce?

Wiek emerytalny w Polsce jest zróżnicowany i w zależności od płci wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Część pracowników może jednak zakończyć aktywność zawodową na długo przed osiągnięciem tych granic. W niektórych profesjach przepisy umożliwiają odejście z rynku pracy nawet po 15 latach zatrudnienia, co w praktyce oznacza możliwość pobierania świadczeń nawet około czterdziestych urodzin.

Wcześniejsze emerytury: kto korzysta najczęściej?

Przywilej wczesnego zakończenia pracy dotyczy przede wszystkim osób wykonujących zawody obciążone wysokim ryzykiem utraty zdrowia i życia, intensywnym wysiłkiem fizycznym lub znaczną odpowiedzialnością. To przede wszystkim służby mundurowe, górnicy czy wybrane grupy artystyczne, w których żywotność zawodowa jest naturalnie krótsza. Żeby jednak przejść na wcześniejszą emeryturę, trzeba spełnić ściśle określone kryteria.

Służby mundurowe: świadczenie już po 15 latach

Osoby, które wstąpiły do służb przed 2013 rokiem, mogą nabyć uprawnienia emerytalne po 15 latach pracy. Z tej możliwości korzystają m.in.:

policjanci,

strażacy,

funkcjonariusze Straży Granicznej,

żołnierze zawodowi,

pracownicy służb specjalnych,

funkcjonariusze Służby Więziennej.

Po zmianach wprowadzonych w 2013 roku zasady nabywania praw zostały uzupełnione o wymogi dotyczące wieku, ale nadal możliwe jest odejście przed pięćdziesiątką, co czyni mundurowych jedną z najbardziej uprzywilejowanych grup na rynku pracy.

Górnictwo: emerytura już od 45. roku życia

Górnicy również mogą liczyć na wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej. Przejście na emeryturę w ich przypadku możliwe jest, gdy:

mają co najmniej 25 lat stażu pracy,

w tym minimum 5 lat przepracował pod ziemią w pełnym wymiarze.

Ratownicy górniczy również mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę — kobiety po ukończeniu 50 lat, mężczyźni po 55, pod warunkiem posiadania dziesięcioletniego doświadczenia w ratownictwie.

Artyści: krótsza kariera, szybsze świadczenia

Uprawnienia do wcześniejszej emerytury przysługują m.in. tancerzom, akrobatom, kaskaderom – kobiety od 40 lat, mężczyźni od 45. Kolejną grupą są muzycy grający na instrumentach dętych i wokaliści – odpowiednio od 50 i 55 lat. Na wcześniejszą emeryturę mogą liczyć również fotografowie, dyrygenci oraz aktorzy - kobiety od 55, mężczyźni od 60 lat. Warunkiem pozostaje odpowiednio udokumentowany staż pracy artystycznej.

Zawody uprawniające do emerytur pomostowych

Oprócz grup mundurowych i artystów także wiele profesji cywilnych daje prawo do wcześniejszego odejścia z pracy. Kluczowe jest wykonywanie obowiązków w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W tej grupie znajdują się m.in.:

hutnicy,

kolejarze,

nauczyciele objęci Kartą Nauczyciela,

pracownicy nadzoru i kontroli państwowej,

przedstawiciele branży budowlanej, chemicznej, energetycznej, leśnej i rolniczej.

W większości przypadków konieczne jest ukończenie 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz minimum 15 lat pracy w warunkach kwalifikujących do świadczenia.

13 zawodów z możliwością przejścia na emeryturę przed 60-tką

Lista profesji, które – zgodnie z przepisami – umożliwiają w pewnych okolicznościach zakończenie aktywności zawodowej przed pięćdziesiątką:

policjant,

strażak,

żołnierz zawodowy,

funkcjonariusz służb specjalnych,

funkcjonariusz Straży Granicznej,

funkcjonariusz Służby Więziennej,

górnik,

ratownik górniczy,

tancerz, akrobata, kaskader,

muzyk grający na instrumencie dętym,

wokalista,

aktor, dyrygent, fotograf,

przedstawiciel zawodów „pomostowych”, m.in. hutnik, kolejarz, nauczyciel, leśnik, energetyk, pracownik budowlany czy rolnik.

Świadczenia: ile wynosi wcześniejsza emerytura?

Wcześniejsze odejście z pracy zwykle wiąże się z niższą wysokością świadczeń. W systemie powszechnym ZUS kwota emerytury jest pomniejszana o 0,3% za każdy miesiąc wcześniejszego przejścia. W służbach mundurowych naliczanie odbywa się według odrębnych zasad:

po 15 latach służby: 40% podstawy wymiaru,

za każdy kolejny rok: +2,6%.

Dodatkowe formy wsparcia dla wcześniejszych emerytów

Osoby korzystające z wcześniejszych świadczeń mogą liczyć również na:

13. i 14. emeryturę,

dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia lub w przypadku orzeczenia o niesamodzielności,

lokalne zniżki i preferencje,

możliwość dorabiania bez limitów po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego.

Jak sprawdzić swoje uprawnienia?

Informacji o indywidualnych uprawnieniach emerytalnych można szukać bezpośrednio w ZUS, w rejestrze prac w szczególnych warunkach u pracodawcy, w przepisach dotyczących emerytur pomostowych, a także na własnym profilu PUE ZUS.