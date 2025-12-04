- Co warto wiedzieć o emeryturze w Polsce?
- Wcześniejsze emerytury: kto korzysta najczęściej?
- Służby mundurowe: świadczenie już po 15 latach
- Górnictwo: emerytura już od 45. roku życia
- Artyści: krótsza kariera, szybsze świadczenia
- Zawody uprawniające do emerytur pomostowych
- 13 zawodów z możliwością przejścia na emeryturę przed 60-tką
- Świadczenia: ile wynosi wcześniejsza emerytura?
- Dodatkowe formy wsparcia dla wcześniejszych emerytów
- Jak sprawdzić swoje uprawnienia?
Co warto wiedzieć o emeryturze w Polsce?
Wiek emerytalny w Polsce jest zróżnicowany i w zależności od płci wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Część pracowników może jednak zakończyć aktywność zawodową na długo przed osiągnięciem tych granic. W niektórych profesjach przepisy umożliwiają odejście z rynku pracy nawet po 15 latach zatrudnienia, co w praktyce oznacza możliwość pobierania świadczeń nawet około czterdziestych urodzin.
Wcześniejsze emerytury: kto korzysta najczęściej?
Przywilej wczesnego zakończenia pracy dotyczy przede wszystkim osób wykonujących zawody obciążone wysokim ryzykiem utraty zdrowia i życia, intensywnym wysiłkiem fizycznym lub znaczną odpowiedzialnością. To przede wszystkim służby mundurowe, górnicy czy wybrane grupy artystyczne, w których żywotność zawodowa jest naturalnie krótsza. Żeby jednak przejść na wcześniejszą emeryturę, trzeba spełnić ściśle określone kryteria.
Służby mundurowe: świadczenie już po 15 latach
Osoby, które wstąpiły do służb przed 2013 rokiem, mogą nabyć uprawnienia emerytalne po 15 latach pracy. Z tej możliwości korzystają m.in.:
- policjanci,
- strażacy,
- funkcjonariusze Straży Granicznej,
- żołnierze zawodowi,
- pracownicy służb specjalnych,
- funkcjonariusze Służby Więziennej.
Po zmianach wprowadzonych w 2013 roku zasady nabywania praw zostały uzupełnione o wymogi dotyczące wieku, ale nadal możliwe jest odejście przed pięćdziesiątką, co czyni mundurowych jedną z najbardziej uprzywilejowanych grup na rynku pracy.
Górnictwo: emerytura już od 45. roku życia
Górnicy również mogą liczyć na wcześniejsze zakończenie kariery zawodowej. Przejście na emeryturę w ich przypadku możliwe jest, gdy:
- mają co najmniej 25 lat stażu pracy,
- w tym minimum 5 lat przepracował pod ziemią w pełnym wymiarze.
Ratownicy górniczy również mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę — kobiety po ukończeniu 50 lat, mężczyźni po 55, pod warunkiem posiadania dziesięcioletniego doświadczenia w ratownictwie.
Artyści: krótsza kariera, szybsze świadczenia
Uprawnienia do wcześniejszej emerytury przysługują m.in. tancerzom, akrobatom, kaskaderom – kobiety od 40 lat, mężczyźni od 45. Kolejną grupą są muzycy grający na instrumentach dętych i wokaliści – odpowiednio od 50 i 55 lat. Na wcześniejszą emeryturę mogą liczyć również fotografowie, dyrygenci oraz aktorzy - kobiety od 55, mężczyźni od 60 lat. Warunkiem pozostaje odpowiednio udokumentowany staż pracy artystycznej.
Zawody uprawniające do emerytur pomostowych
Oprócz grup mundurowych i artystów także wiele profesji cywilnych daje prawo do wcześniejszego odejścia z pracy. Kluczowe jest wykonywanie obowiązków w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W tej grupie znajdują się m.in.:
- hutnicy,
- kolejarze,
- nauczyciele objęci Kartą Nauczyciela,
- pracownicy nadzoru i kontroli państwowej,
- przedstawiciele branży budowlanej, chemicznej, energetycznej, leśnej i rolniczej.
W większości przypadków konieczne jest ukończenie 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz minimum 15 lat pracy w warunkach kwalifikujących do świadczenia.
13 zawodów z możliwością przejścia na emeryturę przed 60-tką
Lista profesji, które – zgodnie z przepisami – umożliwiają w pewnych okolicznościach zakończenie aktywności zawodowej przed pięćdziesiątką:
- policjant,
- strażak,
- żołnierz zawodowy,
- funkcjonariusz służb specjalnych,
- funkcjonariusz Straży Granicznej,
- funkcjonariusz Służby Więziennej,
- górnik,
- ratownik górniczy,
- tancerz, akrobata, kaskader,
- muzyk grający na instrumencie dętym,
- wokalista,
- aktor, dyrygent, fotograf,
- przedstawiciel zawodów „pomostowych”, m.in. hutnik, kolejarz, nauczyciel, leśnik, energetyk, pracownik budowlany czy rolnik.
Świadczenia: ile wynosi wcześniejsza emerytura?
Wcześniejsze odejście z pracy zwykle wiąże się z niższą wysokością świadczeń. W systemie powszechnym ZUS kwota emerytury jest pomniejszana o 0,3% za każdy miesiąc wcześniejszego przejścia. W służbach mundurowych naliczanie odbywa się według odrębnych zasad:
- po 15 latach służby: 40% podstawy wymiaru,
- za każdy kolejny rok: +2,6%.
Dodatkowe formy wsparcia dla wcześniejszych emerytów
Osoby korzystające z wcześniejszych świadczeń mogą liczyć również na:
- 13. i 14. emeryturę,
- dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia lub w przypadku orzeczenia o niesamodzielności,
- lokalne zniżki i preferencje,
- możliwość dorabiania bez limitów po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego.
Jak sprawdzić swoje uprawnienia?
Informacji o indywidualnych uprawnieniach emerytalnych można szukać bezpośrednio w ZUS, w rejestrze prac w szczególnych warunkach u pracodawcy, w przepisach dotyczących emerytur pomostowych, a także na własnym profilu PUE ZUS.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję