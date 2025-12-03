- Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku?
Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku?
System emerytalny w Polsce opiera się m.in. na corocznych waloryzacjach oraz aktualizacjach kapitału zgromadzonego na kontach i subkontach ZUS. Jeśli wniosek wpłynie w niekorzystnym momencie, przyszłemu emerytowi może „uciec” jedna z podwyżek – a tej nie da się już odzyskać w kolejnych latach. Dlatego osoby, które osiągną wiek emerytalny w 2026 roku, powinny zwrócić szczególną uwagę na dwa okresy, które eksperci uznają za najbardziej opłacalne.
W tych miesiącach warto przejść na emeryturę
1. Luty 2026 – waloryzacja i trzynastka w pakiecie
Osoby, które zakończą pracę najpóźniej do końca lutego, zostaną wciągnięte do systemu jeszcze przed marcową waloryzacją świadczeń. W praktyce oznacza to podwójną korzyść:
- od marca emerytura wzrośnie zgodnie z rocznym wskaźnikiem waloryzacji (prognoza na 2026 r.: 4,9 proc.),
- w kwietniu ZUS wypłaci im trzynastą emeryturę.
Dla wielu osób oznacza to nawet kilkaset złotych więcej już w pierwszych miesiącach pobierania świadczenia. Jest jeszcze inna opcja.
2. Lipiec 2026 – najlepszy moment dzięki rocznej waloryzacji kapitału
Drugim korzystnym terminem przejścia na emeryturę w 2026 r. jest lipiec. Powód? W czerwcu ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek zgromadzonych na koncie i subkoncie. To jedna z największych jednorazowych podwyżek kapitału, która automatycznie zwiększa przyszłą emeryturę.
Emerytura 2026: przykłady z wyliczeń podawanych przez media:
- Osoba z kapitałem 500 tys. zł, która złoży wniosek w czerwcu, może otrzymać świadczenie o ok. 270 zł niższe niż ta, która poczeka do lipca.
- Przy zgromadzonych 600 tys. zł, różnica na korzyść lipca wynosi już blisko 500 zł miesięcznie.
Jakiej waloryzacji można się spodziewać w 2026 roku? Tabela
|Wysokość emerytury przed waloryzacją
|Emerytura po waloryzacji brutto
|Emerytura po waloryzacji netto
|Zysk
|1 878,91 zł
|1 969,52 zł
|ok. 1 799 zł
|+84 zł
|2 500 zł
|2 622 zł
|ok. 2 375 zł
|+125 zł
|3 000 zł
|3 146 zł
|ok. 2 840 zł
|+125 zł
|4 000 zł
|4 195 zł
|ok. 3 760 zł
|+162 zł
Prognozy na przyszły rok mówią o wskaźniku waloryzacji na poziomie 4,9 proc. Oznacza to, że:
- minimalna emerytura może wzrosnąć z obecnych 1878,92 zł brutto do ok. 1971 zł brutto,
- „na rękę” daje to ok. 83 zł więcej miesięcznie dla osób pobierających najniższe świadczenia.
Miesiące najmniej opłacalne, czyli kiedy lepiej nie przechodzić na emeryturę w 2026 r.
Za szczególnie niekorzystne uznaje się miesiące marzec, kwiecień i maj. Osoby, które przejdą na emeryturę w tym okresie:
- nie obejmie czerwcowa waloryzacja roczna,
- nie skorzystają z efektu podwyższenia kapitału, który przysługuje dopiero od lipca.
Co to oznacza w praktyce? Złożenie wniosku w tych miesiącach spowoduje obniżenie świadczenia o kilkaset złotych miesięcznie.
FAQ – Najlepszy moment na przejście na emeryturę w 2026 roku
1. W jakim wieku mogę przejść na emeryturę w 2026 roku?
- Kobiety: po ukończeniu 60 lat (rocznik 1966).
- Mężczyźni: po ukończeniu 65 lat (rocznik 1961).
2. Które miesiące są najkorzystniejsze na zakończenie pracy?
- luty – obejmie cię marcowa waloryzacja i dostaniesz trzynastkę,
- lipiec – skorzystasz z rocznej waloryzacji kapitału przeprowadzonej w czerwcu.
3. Dlaczego przejście w lutym się opłaca?
Bo już od marca świadczenie zostanie podwyższone o wskaźnik waloryzacji, a w kwietniu otrzymasz dodatkową, trzynastą emeryturę.
4. Dlaczego lipiec jest dobrym wyborem?
W czerwcu ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek. Jeśli odejdziesz od lipca, cała ta podwyżka powiększy kapitał, a więc i emeryturę.
5. Kiedy lepiej nie składać wniosku?
- marzec,
- kwiecień,
- maj.
To miesiące, w których nie opłaca się składać wniosku. Nie obejmie cię wtedy czerwcowa waloryzacja roczna, przez co świadczenie może być trwale niższe.
6. Jakie formalności trzeba załatwić?
- Rozwiązać umowę o pracę najpóźniej 2 dni przed końcem miesiąca.
- Złożyć wniosek o emeryturę i świadectwo pracy do końca tego samego miesiąca.
7. Jaka będzie waloryzacja emerytur w marcu 2026 roku?
Według prognoz – około 4,9 proc. Minimalna emerytura wzrośnie do ok. 1971 zł brutto.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (tzw. trzynasta emerytura)
- Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (tzw. czternasta emerytura)
- Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wydawane corocznie
