Kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2026 roku?

System emerytalny w Polsce opiera się m.in. na corocznych waloryzacjach oraz aktualizacjach kapitału zgromadzonego na kontach i subkontach ZUS. Jeśli wniosek wpłynie w niekorzystnym momencie, przyszłemu emerytowi może „uciec” jedna z podwyżek – a tej nie da się już odzyskać w kolejnych latach. Dlatego osoby, które osiągną wiek emerytalny w 2026 roku, powinny zwrócić szczególną uwagę na dwa okresy, które eksperci uznają za najbardziej opłacalne.

W tych miesiącach warto przejść na emeryturę

1. Luty 2026 – waloryzacja i trzynastka w pakiecie

Osoby, które zakończą pracę najpóźniej do końca lutego, zostaną wciągnięte do systemu jeszcze przed marcową waloryzacją świadczeń. W praktyce oznacza to podwójną korzyść:

od marca emerytura wzrośnie zgodnie z rocznym wskaźnikiem waloryzacji (prognoza na 2026 r.: 4,9 proc.),

w kwietniu ZUS wypłaci im trzynastą emeryturę.

Dla wielu osób oznacza to nawet kilkaset złotych więcej już w pierwszych miesiącach pobierania świadczenia. Jest jeszcze inna opcja.

2. Lipiec 2026 – najlepszy moment dzięki rocznej waloryzacji kapitału

Drugim korzystnym terminem przejścia na emeryturę w 2026 r. jest lipiec. Powód? W czerwcu ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek zgromadzonych na koncie i subkoncie. To jedna z największych jednorazowych podwyżek kapitału, która automatycznie zwiększa przyszłą emeryturę.

Emerytura 2026: przykłady z wyliczeń podawanych przez media:

Osoba z kapitałem 500 tys. zł, która złoży wniosek w czerwcu, może otrzymać świadczenie o ok. 270 zł niższe niż ta, która poczeka do lipca.

Przy zgromadzonych 600 tys. zł, różnica na korzyść lipca wynosi już blisko 500 zł miesięcznie.

Jakiej waloryzacji można się spodziewać w 2026 roku? Tabela

Wysokość emerytury przed waloryzacją Emerytura po waloryzacji brutto Emerytura po waloryzacji netto Zysk 1 878,91 zł 1 969,52 zł ok. 1 799 zł +84 zł 2 500 zł 2 622 zł ok. 2 375 zł +125 zł 3 000 zł 3 146 zł ok. 2 840 zł +125 zł 4 000 zł 4 195 zł ok. 3 760 zł +162 zł

Prognozy na przyszły rok mówią o wskaźniku waloryzacji na poziomie 4,9 proc. Oznacza to, że:

minimalna emerytura może wzrosnąć z obecnych 1878,92 zł brutto do ok. 1971 zł brutto,

„na rękę” daje to ok. 83 zł więcej miesięcznie dla osób pobierających najniższe świadczenia.

Miesiące najmniej opłacalne, czyli kiedy lepiej nie przechodzić na emeryturę w 2026 r.

Za szczególnie niekorzystne uznaje się miesiące marzec, kwiecień i maj. Osoby, które przejdą na emeryturę w tym okresie:

nie obejmie czerwcowa waloryzacja roczna,

nie skorzystają z efektu podwyższenia kapitału, który przysługuje dopiero od lipca.

Co to oznacza w praktyce? Złożenie wniosku w tych miesiącach spowoduje obniżenie świadczenia o kilkaset złotych miesięcznie.

FAQ – Najlepszy moment na przejście na emeryturę w 2026 roku

1. W jakim wieku mogę przejść na emeryturę w 2026 roku?

Kobiety: po ukończeniu 60 lat (rocznik 1966).

Mężczyźni: po ukończeniu 65 lat (rocznik 1961).

2. Które miesiące są najkorzystniejsze na zakończenie pracy?

luty – obejmie cię marcowa waloryzacja i dostaniesz trzynastkę,

lipiec – skorzystasz z rocznej waloryzacji kapitału przeprowadzonej w czerwcu.

3. Dlaczego przejście w lutym się opłaca?

Bo już od marca świadczenie zostanie podwyższone o wskaźnik waloryzacji, a w kwietniu otrzymasz dodatkową, trzynastą emeryturę.

4. Dlaczego lipiec jest dobrym wyborem?

W czerwcu ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek. Jeśli odejdziesz od lipca, cała ta podwyżka powiększy kapitał, a więc i emeryturę.

5. Kiedy lepiej nie składać wniosku?

marzec,

kwiecień,

maj.

To miesiące, w których nie opłaca się składać wniosku. Nie obejmie cię wtedy czerwcowa waloryzacja roczna, przez co świadczenie może być trwale niższe.

6. Jakie formalności trzeba załatwić?

Rozwiązać umowę o pracę najpóźniej 2 dni przed końcem miesiąca.

Złożyć wniosek o emeryturę i świadectwo pracy do końca tego samego miesiąca.

7. Jaka będzie waloryzacja emerytur w marcu 2026 roku?

Według prognoz – około 4,9 proc. Minimalna emerytura wzrośnie do ok. 1971 zł brutto.

