Kogo obejmie przeliczenie emerytur czerwcowych?

Zmiany dotyczą tzw. emerytur czerwcowych oraz rent rodzinnych po osobach, które miały takie świadczenia. Nowe przepisy obejmują osoby, które:

Jak ZUS przeliczy emerytury i renty?

ZUS ponownie obliczy wysokość świadczenia według zasad obowiązujących w dniu pierwotnego ustalenia, a następnie zwaloryzuje kapitał i świadczenia do chwili obecnej. Jeśli nowa kwota okaże się niższa od dotychczasowej, świadczenie pozostanie bez zmian.

Co w przypadku wcześniejszych wniosków lub postępowań sądowych?

Jeżeli wniosek o przeliczenie emerytury czerwcowej lub renty rodzinnej został złożony wcześniej i postępowanie jest w toku, ZUS zawiesi procedurę przewidzianą w nowych przepisach. Postępowanie zostanie wznowione po zakończeniu wcześniejszej sprawy. Podobnie, jeśli postępowanie dotyczące wysokości świadczenia toczy się przed sądem, potrwa ono do momentu uprawomocnienia decyzji lub wyroku. ZUS będzie przeliczać wyłącznie emerytury ustalone od czerwca w latach 2009–2019, na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie musisz nic robić – ZUS zrobi to za ciebie

Emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków. Wszystkie sprawy zostaną załatwione automatycznie z urzędu, a świadczeniobiorcy otrzymają nową decyzję dotyczącą wysokości świadczenia.