Propozycja wprowadzenia świadczenia 800 plus dla seniora jako rekompensaty za lata wychowywania dzieci bez wsparcia, jakie dziś otrzymują młode rodziny, budzi spore emocje. Emeryci zwracają uwagę na niesprawiedliwości społeczne, które ich dotykają. Jednocześnie pomysł rodzi pytania m.in. o koszty i zgodność z prawem. Oto najważniejsze fakty w tej sprawie.

800 plus dla seniora: Sposób funkcjonowania i proponowane zasady

Seniorzy apelują o międzypokoleniową sprawiedliwość. – Dlaczego dziś rodzice otrzymują 800 plus na każde dziecko, a my, mimo że ukształtowaliśmy tę gospodarkę i wychowaliśmy obecne pokolenie podatników, jesteśmy pomijani przez system? – pytają.

Wielu seniorów mówi o bardzo niskich emeryturach i trudnościach, by godnie żyć. Zgodnie z postulatami 800 plus dla seniora, 800 zł mieliby otrzymywać rodzice, którzy wychowali dziś już dorosłe dzieci, pracujące i odprowadzające w Polsce podatki. W przypadku małżeństw byłoby to 400 zł dla każdego z rodziców.

Kalkulacja finansowa: Ile pieniędzy powinni otrzymać rodzice dorosłych dziś dzieci za ich wychowanie?

Seniorzy przedstawili formalną petycję w sprawie 800 plus dla seniora w czerwcu 2025 r. W uzasadnieniu wyliczyli finansowe straty, które ponieśli w czasach, gdy sami wychowywali potomstwo, ze względu na brak takiej pomocy, jaka jest dostępna dziś w ramach programu 800 plus na każde dziecko.

Zgodnie z wyliczeniami za wychowanie jednego pracującego i opłacającego podatki dziecka rodzicom należą się 172,8 tys. zł rekompensaty. Tyle wynosi suma świadczenia 800 plus wypłacanego przez 12 lat. W przypadku dwójki dzieci kwota wzrasta do ponad 345 tys. zł.

Kto mógłby liczyć na świadczenie 800 plus dla seniora?

Propozycja dotyczy obecnych seniorów, którzy wychowywali dzieci w czasach PRL, a także osób po 50. r.ż., jeśli ich dzieci osiągnęły pełnoletniość przed wprowadzeniem świadczenia 500+(wprowadzono je w 2016 r.). Osoby składające petycję podkreślają, że "wychowanie podatnika" jest równoznaczne z inwestycją bezpośrednio zasilającą przyszły budżet państwa i powinno być tak postrzegane.

800 plus jako rekompensata za wychowywanie dorosłych dziś dzieci. Co mówią seniorzy?

Według autorów petycji w latach 90. XX rodzice wychowujący dzieci nie otrzymywały nawet symbolicznego wsparcia (wtedy ok. 60 zł miesięcznie), pracując na etacie. Jednocześnie dzieci rolników, a także osób, które ukrywały dochody czy prowadziły własne biznesy, miały stypendia socjalne. Dziś każda rodzina otrzymuje co miesiąc 800 zł na każde dziecko (przez 18 lat można odłożyć 172 800 zł). Emeryci mają poczucie niesprawiedliwości i uważają, że należy im się rekompensata, co wyrażają w petycji:

Gdy obecni rodzice małych dzieci dostają w ramach rozdawnictwa (...) budżetowych pieniędzy na każde dziecko, to chyba emeryci, którzy wychowali swoje dzieci i żadnych pieniędzy od państwa nie otrzymywali, mają uzasadnione prawo, aby wypłacano im dodatek do emerytury 800 zł za każde wychowane dziecko.

W swojej argumentacji podkreślają, że ich wysiłek wychowawczy przyczynił się do rozwoju pokolenia, które obecnie pracuje i płaci podatki. Tymczasem oni doświadczają spadku relacji emerytury do przeciętnej pensji (z 56 proc. do 42 proc.), a także wzrostu opodatkowania emerytur (z 17 proc. do 21 proc.).

500 plus a 800 plus dla seniora. Czym się różnią?

Co może być mylące, obecnie funkcjonuje świadczenie, które jest nazywane bardzo podobnie do 800 plus dla seniora. Mowa o świadczeniu uzupełniającym, potocznie nazywanym 500 plus dla seniora, w ramach którego osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mogą otrzymać do 500 zł miesięcznie (o kwocie świadczenia decyduje kryterium dochodowe).

800 plus dla seniora: Ekspertka wydała opinię prawną. Oto zastrzeżenia

We wrześniu 2025 r. ekspertka ds. legislacji w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji przygotowała dokument, w którym przedstawiła wnioski z analizy petycji, w której seniorzy przedstawiają argumenty za wprowadzeniem 800 plus dla seniora. Opisała zastrzeżenia, które mogłyby stanowić duże utrudnienie wprowadzenia świadczenia bez zamieszczenia żadnych zmian w jego pierwotnej formie.

Ekspertka wskazała, że zawężenie kręgu uprawnionych do świadczenia 800 plus dla seniora wyłącznie do rodziców-emerytów jest problematyczne.

Wychowywać dzieci mogli również np. inni niż rodzice opiekunowie prawni czy rodziny zastępcze. W tej sytuacji takie ograniczenie może zostać uznane za niesprawiedliwe i dyskryminujące.

Kolejna trudność, którą wskazała ekspertka, dotyczy weryfikacji, czy dziecko pracuje i płaci podatki w Polsce.

Jeśli dziecko pracuje za granicą lub zatrudnione jest w mniej formalny sposób, jest duże prawdopodobieństwo, że udowodnienie spełnienia tych kryteriów będzie problematyczne. Takie przepisy mogą być również postrzegane jako zbyt skomplikowane i trudne do egzekwowania.

Następną kwestią jest zasada, że prawo nie działa wstecz.

To oznacza, że nie można tworzyć regulacji przyznających świadczenie za działania, które miały miejsce przed wprowadzeniem nowego prawa. Jeśli świadczenie miałoby rekompensować wcześniejsze działania, np. wychowywanie dziecka w przeszłości, może to stanowić problem konstytucyjny.

Ekspertka zwraca również uwagę na problem kumulowania uprawnień oraz okresów, kiedy rodzice nie pracowali.

Brak jednoznacznych regulacji w zakresie łączenia tego świadczenia z innymi formami wsparcia może prowadzić do trudności interpretacyjnych. Należy również rozwiązać kwestię okresów, w których rodzice byli bez pracy.

W związku z powyższymi zastrzeżeniami ekspertka ds. legislacji w Biurze Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji wskazała, że projekt wymaga dopracowania, by zapewnić bardziej sprawiedliwe i praktyczne rozwiązania, które będą zgodne z konstytucją oraz zasadami równości i sprawiedliwości społecznej.

Koszty wprowadzenia programu 800 plus dla seniora i reakcja rządu

800 plus dla seniora budzi duże emocje i wywołało szeroką dyskusję publiczną. Mimo to wciąż funkcjonuje jedynie jako inicjatywa w formie petycji, która nie została wprowadzona do porządku prawnego. Według szacunkowych wyliczeń 800 plus dla seniora kosztowałoby budżet 43 mld zł. O 21 mld zł mniej niż 800 plus. MRiPS odrzuciło jak na razie proponowany dodatek dla seniorów. Wskazało, że obecnie obowiązująca ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie przewiduje dodatków emerytalnych.