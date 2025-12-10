- Zimą nie zauważamy tych rekordów, a dzieje się tak zapewne dlatego, że ciepły dzień w chłodnym czasie nam tak nie przeszkadza - skomentował na portalu X klimatolog prof. Bogdan Chojnicki z Pracowni Bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Rekordowa temperatura była wczoraj w okolicy Legnicy, gdzie odnotowano 14,5 st. C, a według danych przedstawionych przez IMGW najniższa temperatura tego dnia była na Podkarpaciu - nieco ponad 6 st. C.

Co jednak istotniejsze, od początku roku zanotowaliśmy już 13 rekordów ciepła, biorąc pod uwagę okres referencyjny z danymi od 1991 do 2020 roku. Dni klasyfikowanych jako ciepłe było w tym roku 204, a jako zimne 141. Nie padł jednak w tym roku żaden rekord zimna.

Zimne lato, niebezpiecznie ciepły rok

Tegoroczne lato globalnie było trzecim najgorętszym w historii pomiarów, choć akurat pojedynczy rekord ciepła na aktualnych ziemiach polskich (padł w Prószkowie pod Opolem) utrzymuje się od ponad stu lat, a tegoroczne polskie lato było ledwie o 0,2 stopnia cieplejsze od średniej wieloletniej. Niemniej jednak trend wzrostowy jest widoczny w danych historycznych (od 1951 roku jest szacowany na ok. 2,3 st. C w sezonie).

Rzeczywiście, latem dostrzegamy wyraźniej zarówno upały, jak i ich brak, jednak brak śnieżnych i mroźnych zim nie pozostaje bez wpływu m.in. na przyrodę i gospodarkę. Przykładowo: niewielka ilość śniegu oznacza brak zasilania rzek wodami roztopowymi i wystawia nas na ryzyko suszy w okresie, kiedy zaczyna się wegetacja roślin. Ta nierzadko zaczyna się wcześniej niż jeszcze dwadzieścia lat temu, co z kolei może skutkować zakłóceniem cykli życiowych poszczególnych gatunków, w tym tych wykorzystywanych przez nas gospodarczo. Brak lodu zimą wpływa też m.in. na szybszą erozję polskiego wybrzeża.

Możemy się pożegnać z granicą 1,5 st.?

Nowe dane na temat klimatu przedstawili też meteorolodzy z Copernicusa. Wynika z nich, że mijający rok będzie drugim lub trzecim najcieplejszym w historii pomiarów. Średnia temperatura z ostatnich trzech lat może natomiast przekroczyć 1,5 st. C w porównaniu z temperaturami sprzed epoki industrialnej.