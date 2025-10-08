Unia Europejska odcina dopłaty do pieców gazowych

Zgodnie z dyrektywą budynkową, od tego roku państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą finansować kotłów gazowych ze środków publicznych. Co to oznacza dla Polaków? Właściciele nieruchomości nie mogą już składać wniosków o wsparcie finansowe na zakup kotła gazowego jako jedynego źródła ogrzewania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Hybrydowe systemy – jedyny sposób, by zachować piec gazowy

Wyjątek stanowią systemy hybrydowe, czyli połączenia co najmniej dwóch różnych źródeł lub technologii wytwarzania energii. W praktyce chodzi o rozwiązania, w których kocioł gazowy współpracuje z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak np. pompa ciepła.

ETS2 w 2027 roku: nowe opłaty za emisję CO2

W 2027 r. wejdzie w życie system ETS2, który wprowadzi nowe opłaty za emisję CO2. Uderzy to po kieszeni miliony Polaków.

Zakaz montażu pieców gazowych w nowych budynkach

Za pięć lat właściciele nieruchomości nie będą mogli instalować kotłów gazowych w nowych budynkach. Co to oznacza w praktyce? Każdy nowo wybudowany dom będzie musiał posiadać – zamiast kotła na paliwa kopalne – zeroemisyjne źródło ciepła.

Co dalej z istniejącymi instalacjami w polskich domach?

To jednak nie koniec zmian. Do 2040 r. kotły na paliwa kopalne mają całkowicie zniknąć z polskich domów. Tymczasem ok. 2 mln gospodarstw domowych nadal korzysta z ogrzewania gazowego. Co to dla nich oznacza? Przede wszystkim konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej oraz poniesienia wysokich kosztów inwestycji.

Wyeliminowanie pieców gazowych do 2040 r. wpisuje się w unijny pakiet „Fit for 55”, którego celem jest ograniczenie emisji CO2 o 55 proc. do 2030 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o zakaz pieców gazowych w Polsce

1. Od kiedy zacznie obowiązywać zakaz instalacji pieców gazowych w Polsce?

Zakaz instalowania nowych pieców gazowych w budynkach zacznie obowiązywać od 2027 r. Od tego czasu w nowych domach nie będzie można montować kotłów gazowych jako jedynego źródła ogrzewania.

2. Czy w 2025 r. można jeszcze kupić i zamontować piec gazowy w Polsce?

Tak, obecnie nie ma całkowitego zakazu montażu pieców gazowych. Warto jednak mieć na względzie, że całkowite wyeliminowanie pieców gazowych nastąpi do 2040 r.

3. Czy będzie można używać w Polsce już zainstalowanych pieców gazowych po 2027 r.?

Będzie można ich nadal używać. Zakaz dotyczy montażu nowych urządzeń w nowych budynkach.

4. Czy są wyjątki od zakazu pieców gazowych?

Zakaz nie dotyczy tzw. systemów hybrydowych. To znaczy takich, w których kocioł gazowy współpracuje z odnawialnymi źródłami energii.

5. Co zrobić, jeśli mam piec gazowy? Czy muszę go wymienić?

Na ten moment właściciele nieruchomości nie muszą wymieniać działającego pieca gazowego. Trzeba jednak będzie to zrobić w przyszłości.

6. Dlaczego Unia Europejska wprowadza zakaz pieców gazowych?

Celem zmian jest redukcja emisji CO2 o 55 proc. do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. w ramach pakietu Fit for 55. Unia Europejska stawia na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną.