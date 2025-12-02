W poniedziałek do Polski trafiło kolejne 26 mld zł z puli pieniędzy przyznanej nam jako część Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). To płatności z czwartego i piątego wniosku, który Warszawa złożyła w Brukseli.

Pieniądze otrzymane w poniedziałek mają być wydane na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę i tabor kolejowy, a także w inwestycje z obszaru ochrony zdrowia i energetyki.

Jak idzie wydawanie pieniędzy z KPO?

Łącznie z KPO do Polski trafiło już 93 mld zł. Do 24 listopada zawarto 905 tys. umów o objęcie wsparciem przedsięwzięć na ponad 164 mld zł (to prawie 69 proc. wszystkich środków, jakie otrzymamy z KPO).

Przykładem inwestycji realizowanych z tych pieniędzy jest Instrument Zielonej Transformacji Miast (IZTM). To przedsięwzięcie, które wspiera projekty dotyczące ochrony klimatu, poprawy efektywności energetycznej budynków i tworzące przyjazną przestrzeń do życia.

Ponad 320 miast w całej Polsce złożyło wnioski, a spośród nich już 241 podpisało umowy na takie inwestycje. Pieniądze trafiły m.in. do Łodzi czy Kobyłki (mazowieckie).

W ciągu blisko dwóch lat działania programu IZTM objęto projekty wpływające na: zazielenienie terenów miejskich, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej czy rewitalizację budynków i przestrzeni miejskich.

Ile pieniędzy dostanie Polska z KPO w 2026 r.?

Ministerstwo Rozwoju i Funduszy Regionalnych zakłada, że w przyszłym roku do Polski z KPO trafi ponad 100 mld zł. Przypomnijmy - każdy kraj członkowski UE może w ciągu roku złożyć dwa wnioski o płatność z KPO. Polska złożyła dotychczas pięć z dziewięciu planowanych wniosków.

„W przyszłym roku do Polski wpłyną kolejne pieniądze z KPO na ponad 100 mld zł, w grudniu Polska złoży dwa kolejne wnioski o wypłatę łącznie ponad 30 mld zł. Pieniądze z KPO to to znaczący impuls inwestycyjny dla naszej gospodarki, szacuje się, że dzięki KPO PKB w Polsce wzrośnie o 1,6 proc.” – czytamy w komunikacie resortu.

Szósty i siódmy wniosek ma być złożony na koniec grudnia. Ostatnie dwa wnioski – ósmy i dziewiąty – będą złożone w 2026 r.

Czym jest Krajowy Plan Odbudowy, czyli KPO?

Przypomnijmy - Krajowy Plan Odbudowy to dokument przygotowany przez polski rząd w ramach unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility), który jest centralnym elementem europejskiego programu odbudowy po pandemii COVID-19 – NextGenerationEU.

Część pieniędzy przyznana jest Polsce jako pożyczki, część jako dotacje. Łącznie o ponad 232 mld zł – 107 mld zł jako dotacje i 125 mld zł jako pożyczki. Pieniądze te mają w założeniu wzmocnić polską gospodarkę. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (40 proc.) i transformację cyfrową (21 proc.).