MS chce wzmocnić kontrolę nad urządzeniami elektronicznymi podczas egzaminów prawniczych
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego (nr projektu B933). Celem jest skuteczniejsze egzekwowanie zakazu posiadania urządzeń elektronicznych podczas egzaminu.
Co się zmienia? Kontrola urządzeń przy wejściu i w trakcie egzaminu
Komisje egzaminacyjne będą mogły ustawiać bramki pozwalające na wykrywanie tego typu urządzeń, czy też możliwości przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych w tym zakresie w trakcie egzaminu. Oznacza to, że członkowie komisji otrzymają prawo do przeprowadzania skanowania zdających ręcznymi wykrywaczami także w trakcie egzaminu.
Zakaz telefonów i urządzeń elektronicznych na egzaminach prawniczych – nowe mechanizmy kontroli
Obecnie obowiązuje zakaz wnoszenia telefonów, smartwatchy i innych urządzeń służących do komunikacji lub przetwarzania danych. Nowe przepisy wprowadzają realne mechanizmy kontroli – do tej pory zakaz istniał, ale brakowało sposobu sprawdzenia jego przestrzegania.
Automatyczne wykluczenie z egzaminu prawniczego za odmowę kontroli
Co istotne, odmowa poddania się kontroli – np. przejścia przez bramkę lub skanowania – będzie skutkować automatycznym wykluczeniem z egzaminu. Decyzja ta nie będzie zależała od uznania komisji. Podobne rozwiązania stosowane są już podczas egzaminów lekarskich. MS podkreśla, że chodzi o ujednolicenie standardów bezpieczeństwa i uczciwości.
Nowe zasady już na egzaminach w 2026 roku. Konkretne terminy
Rozporządzenie ma obowiązywać od dnia ogłoszenia, aby mogło zostać zastosowane już na najbliższych egzaminach:
- Egzamin sędziowski: 3–4 lutego 2026 r.
- Egzamin prokuratorski: 5–6 lutego 2026 r.
Co to oznacza dla zdających?
W sali egzaminacyjnej nie wolno mieć żadnych urządzeń elektronicznych: telefonów, smartwatchy, słuchawek Bluetooth, e-booków, kalkulatorów z pamięcią lub łącznością, pendrive’ów, mini nadajników, itp. Przy wejściu zdający może zostać przeskanowany lub poproszony o przejście przez bramkę.
W trakcie egzaminu komisja może przeprowadzić dodatkową weryfikację. Odmowa kontroli będzie oznaczała automatyczne wykluczenie z egzaminu. Decyzję o zastosowaniu konkretnych rozwiązań (bramki, skanery) podejmie przewodniczący komisji.
Dlaczego zmiany są wprowadzane?
Celem jest zapewnienie samodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających oraz uczciwego przebiegu egzaminów. Nowe przepisy mają również charakter prewencyjny – zniechęcają do wnoszenia sprzętu i umożliwiają skuteczne egzekwowanie już istniejącego zakazu, tłumaczy wnioskodawca projektu.
