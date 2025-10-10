Ocenianie w szkole - jak powinno wyglądać?
Kwestie związane z ocenianiem uczniów reguluje Prawo Oświatowe. Definicją oceniania jest: "rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny"
Prawo oświatowe wymienia 5 celów oceniania wewnątrzszkolnego. Jest to:
- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
- motywowanie ucznia do dalszej pracy,
- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Podstawowe zasady oceniania - jawność, zgodność z wymaganiami, możliwość uzasadnienia
Ocenianie wewnątrzszkolne musi odbywać się na podstawie wymagań edukacyjnych, które są opracowywane przez nauczycieli przedstawiane na początku roku szkolnego oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). Zasady dotyczące bieżącego oceniania i śródrocznego klasyfikowania odbywa się według skali i w formach przyjętych w danej szkole. Każda szkoła formuje także własne zasady ustalania ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.
Zgodnie z zapisami w Prawie Oświatowym oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Również na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Prawo Oświatowe nie reguluje ani sposobu złożenia wniosku o uzasadnienie oceny, ani tego w jaki sposób jest ono przedstawiane. Może więc to odbywać się zarówno ustnie jak i pisemnie, a kwestie te może regulować statut szkoły.
Także na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). W tym wypadku również Prawo Oświatowe nie przedstawia żadnych szczegółów i zostawia te kwestie do interpretacji szkole.
Ważne
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.
