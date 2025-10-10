Ocenianie w szkole - jak powinno wyglądać?

Kwestie związane z ocenianiem uczniów reguluje Prawo Oświatowe. Definicją oceniania jest: "rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny"

Prawo oświatowe wymienia 5 celów oceniania wewnątrzszkolnego. Jest to:

poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Podstawowe zasady oceniania - jawność, zgodność z wymaganiami, możliwość uzasadnienia

Ocenianie wewnątrzszkolne musi odbywać się na podstawie wymagań edukacyjnych, które są opracowywane przez nauczycieli przedstawiane na początku roku szkolnego oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). Zasady dotyczące bieżącego oceniania i śródrocznego klasyfikowania odbywa się według skali i w formach przyjętych w danej szkole. Każda szkoła formuje także własne zasady ustalania ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.

Zgodnie z zapisami w Prawie Oświatowym oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Również na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Prawo Oświatowe nie reguluje ani sposobu złożenia wniosku o uzasadnienie oceny, ani tego w jaki sposób jest ono przedstawiane. Może więc to odbywać się zarówno ustnie jak i pisemnie, a kwestie te może regulować statut szkoły.

Także na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). W tym wypadku również Prawo Oświatowe nie przedstawia żadnych szczegółów i zostawia te kwestie do interpretacji szkole.