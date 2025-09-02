Egzamin notarialny 2025 – trzy dni zmagań w ośmiu miastach

We wtorek, 2 września 2025 r., rozpoczną się zawodowe egzaminy notarialne. Potrwają one do czwartku 4 września br. Przez dwa pierwsze dni zdający będą sporządzać projekty aktów notarialnych. Trzeciego z kolei stworzą projekt odmowy dokonania czynności notarialnej wraz z uzasadnieniem albo innej czynności notarialnej. Czas na rozwiązanie każdego z tych zadań wynosi 360 minut, liczonych od chwili wskazanej przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę.

Egzamin przeprowadzi osiem komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości. Zlokalizowane są one w:

Gdańsku,

Katowicach,

Krakowie,

Wrocławiu,

Poznaniu (dwie),

Warszawie (dwie).

Każda komisja składa się z siedmiu osób. Wśród nich znajdują się przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości, przedstawicieli delegowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz pracownika naukowego ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego w dziedzinie prawa.

565 kandydatów, w tym mamy karmiące i osoby z niepełnosprawnościami

Wtorkowy egzamin rozpocznie się o 10:00 i potrwa sześć godzin. Do egzaminu przystąpi 565 osób, w tym 453 po aplikacji notarialnej oraz 112 uprawnionych z innych tytułów, np. posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych lub przepracowały co najmniej cztery lata na stanowisku referendarza sądowego. Wśród zdających jest 13 osób z niepełnosprawnościami i dziewięć matek karmiących, którym przysługują szczególne uprawnienia.

Podstawa prawna Zdająca karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w czasie trwania każdej części egzaminu notarialnego. Zdająca karmiąca więcej niż jedno dziecko w czasie trwania każdej części egzaminu notarialnego ma prawo do dwóch przerw, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie na wniosek zdającej mogą być udzielane łącznie. Wykorzystane przez zdającą przerwy na karmienie nie podlegają wliczaniu do czasu trwania danej części egzaminu notarialnego (§20 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego).

Specjalna aplikacja egzaminacyjna zamiast kartek

W trakcie egzaminu notarialnego, zdający będą korzystać z własnych laptopów, które muszą spełniać odpowiednie wymagania techniczne. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło zdającym aplikację egzaminacyjną z edytorem tekstu. Uniemożliwia ona korzystanie z zasobów komputera i blokuje łączność zewnętrzną.

Zdający mogą jednak w trakcie egzaminu korzystać z aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Zadania egzaminacyjne opracował zespół ekspertów powołanych przez Ministra Sprawiedliwości i Krajową Radę Notarialną.