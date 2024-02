Na stronach urzędów gmin i rad miast dostępne są już pełne harmonogramy etapów rekrutacyjnych do przedszkoli na rok 2024/2025. O przyjęciu do danej placówki decydują dwa zestawy kryteriów – ustawowe i szczegółowe. Te informacje warto wziąć pod uwagę przy planowaniu zapisania dziecka do przedszkola.