Już niedługo w 2026 r. emeryci i renciści będą mogli spodziewać się zastrzyku gotówki w postaci zwrotu podatku PIT. Z poniższego tekstu dowiesz się, kto może odzyskać pieniądze, jakiej kwoty się spodziewać i jakie warunku trzeba spełnić, by otrzymać zwrot.

Komu należy się zwrot podatku w 2026 r.? [ZASADY]

W nadchodzącym roku niektórzy emeryci i renciści otrzymają zwrot pobranych zaliczek na podatek PIT od 13. i 14. emerytury. Dodatkowe pieniądze należą się osobom, które:

w 2025 r. otrzymały 13. emeryturę

w 2025 r. otrzymały 13. i 14. emeryturę

po zsumowaniu wypłat emerytur i dodatków nie została przekroczona kwota 30 tys. zł

13. i 14. emerytury – ile wyniosły w 2025 r.? Ile emeryci otrzymają w 2026 r.?

13. emerytura jest wypłacana raz w roku bez względu na kwotę podstawowego świadczenia. W 2025 roku emeryci dostali 1878,91 zł brutto, czyli 1709,81 zł „na rękę”.

„Czternastka” to świadczenie, które w pełnej kwocie - 1878,91 zł brutto (kwota najniżej emerytury w 2025 r., a więc i pełnej 14. emerytury) - została wypłacona tym emerytom, których podstawa (emerytura lub renta) była niższa niż 2900 zł brutto (ok. 2277 zł netto). W przypadku wyższej emerytury niż 2900 zł brutto obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”.

Kwota "trzynastki" oraz pełnej „czternastki” jest równa wartości najniższej emerytury. W przypadku gdy przewidywana w 2026 r. waloryzacja wyniesie 4,88 proc., kwota najniższej emerytury wzrośnie do 1970,60 zł, czyli 1793,25 zł netto. Wówczas emeryci otrzymają „trzynastki” oraz pełne „czternastki” w takiej właśnie wysokości.

Którzy emeryci nie wykraczają poza limit 30 tys. zł w ciągu roku?

Z obliczeń wynika, że ci emeryci, którzy co miesiąc otrzymują podstawową emeryturę w kwocie ok. 1800 do 2100 zł, a do tego otrzymują 13. i 14. emeryturę w pełnej kwocie, mieszczą się w limicie 30 tys. zł rocznie.

W dużym uproszczeniu można to następująco wyliczyć: 13. emerytura w 2025 r. wynosiła 1878,91 zł brutto, tyle samo wynosiła pełna kwota „czternastej” emerytury. Zatem seniorzy pobierający emeryturę w kwocie do ok. 2100 zł brutto miesięcznie kwalifikują się do zwrotu podatku:

2100 zł x 12 emerytur pobranych w ciągu roku x 2100 zł = 25 200 zł

1878,91 x 2 dodatkowe emerytury, czyli „trzynastka” i pełna „czternastka” = 3757,82 zł

Kwota emerytur łącznie: 25 200 zł + 3757,82 zł = 28,957,82 zł, czyli mniej niż 30 tys. zł, a więc mieści się w limicie.

Zwrot podatku dla seniora w 2026 roku [KWOTA]

Kwoty zwrotu różnią się w zależności od otrzymywanych emerytur podstawowych. Emeryci, którzy otrzymali „trzynastkę” i „czternastkę”, szacunkowo mogą otrzymać zwrot w wysokości nawet około 400-426 zł. Zatem w przypadku małżeństw będzie to ok. 800-850 zł.

Zwrot podatku dla seniora w 2026 r. Czy wymagany jest wniosek?

Aby uzyskać zwrot podatku w 2026 r., wniosek nie jest wymagany. Jednak należy pamiętać, aby złożyć rozliczenie PIT za 2025 r., które jest warunkiem zwrotu podatku. Wstępne wypełnienie deklaracji podatkowej PIT za 2025 r. jest dokonywane automatycznie przez urzędy skarbowe w systemie elektronicznym. Jeśli podatnik nie ma zastrzeżeń, deklaracja stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia podatku za ubiegły rok. W przypadku gdy w zeznaniu okaże się, że za 2025 r. wyjdzie nadpłata, to właściwy urząd skarbowy ją zwróci. W zależności co było podane do zwrotu – na konto lub przekazem pocztowym.

Kiedy emeryci otrzymają zwrot podatku?

PIT za ubiegły rok można złożyć już od 15 lutego roku kalendarzowego występującego po roku, którego dotyczy rozliczenie. Zatem w przyszłym roku od 15 lutego 2026 r. będzie można rozliczyć podatek za 2025 r. Termin końcowy to 30 kwietnia 2026 r. Od tego, kiedy dokonamy rozliczenia, zależy w dużej mierze termin zwrotu podatku. Przykładowo, osoby, które rozliczą się niedługo po 15 lutego, prawdopodobnie otrzymają kwotę jeszcze w lutym. Na szybszy zwrot mogą liczyć podatnicy, którzy zdecydują się na rozliczenie online za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów. Termin zwrotu zależy również od obciążenia urzędu skarbowego, w którym się rozliczamy. Jeśli urzędnicy mają dużo pracy, może to opóźnić zwrot podatku.