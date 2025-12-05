Masz jedną z tych chorób? Dostaniesz świadczenie wspierające w wysokości nawet 4372 zł

Świadczenie wspierające to nowa forma pomocy finansowej kierowana do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Została wprowadzona w miejsce wcześniejszych rozwiązań. Świadczenie wspierające ma ułatwić pokrycie kosztów wynikających z dodatkowych potrzeb, które pojawiają się w codziennym funkcjonowaniu. Pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością — co ważne, nie zależą ani od jej dochodów, ani od sytuacji zawodowej opiekuna. Ostateczna kwota świadczenia jest uzależniona wyłącznie od liczby punktów uzyskanych w ocenie potrzeby wsparcia, sporządzanej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Po otrzymaniu decyzji z tej instytucji, wniosek o wypłatę świadczenia składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Od stycznia 2026 roku wchodzi jednak reforma WZON. Nowe zasady mają szerzej uwzględniać realne ograniczenia w codziennym życiu, a nie tylko same nazwy chorób. Co dokładnie się zmieni w przyznawaniu świadczenia wspierającego? Od nowego roku:

obniżony zostaje próg punktowy (z 78 do 70),

(z 78 do 70), wzrosną wszystkie świadczenia powiązane z rentą socjalną,

powiązane z rentą socjalną, oceniane są choroby o przebiegu falującym ,

, poszerzy się lista aktywności uwzględnianych przez WZON.

Nowe przepisy umożliwiają dostęp do świadczenia setkom tysięcy osób. Wiele z nich nie otrzymało dotychczas wsparcia, bo brakowało im kilku punktów.

Jak przebiega ocena w WZON?

Zespół orzekający nie będzie opierał się jedynie na nazwie choroby. Zgodnie z nowymi zasadami będzie badał, jak dana osoba radzi sobie w codziennym funkcjonowaniu. Pod uwagę weźmie różne obszary życia, takie jak: możliwość samodzielnego przemieszczania się, wykonywanie czynności higienicznych, ubieranie się, przygotowywanie i spożywanie posiłków, orientacja w otoczeniu, pamięć, umiejętność właściwego przyjmowania leków, a także poziom bezpieczeństwa i ewentualna potrzeba ciągłego wsparcia drugiej osoby.

Ważne Ocena nie jest automatyczna. Zatem dwie osoby z identyczną diagnozą mogą otrzymać zupełnie inną liczbę punktów, ponieważ decydujące jest to, w jakim stopniu choroba realnie ogranicza ich życie.

Masz jedną z tych chorób? Dostaniesz nawet 4372 zł w ramach świadczenia wspierającego

Które schorzenia najczęściej przekraczają próg 70 punktów i gwarantują świadczenie wspierające w 2026 r.?

Choroby neurologiczne i układu ruchu a świadczenie wspierające

W tej grupie schorzeń najłatwiej uzyskać ocenę na poziomie 85–100 punktów. Wysoką punktację otrzymują przede wszystkim osoby z takimi problemami jak:

konsekwencje udaru,

dystrofie i zaniki mięśniowe,

choroba Parkinsona,

stwardnienie rozsiane,

ciężkie postacie padaczki.

Do takiej oceny przyczyniają się trudności dotyczące równowagi, precyzyjnych ruchów, samoobsługi czy zwiększonego ryzyka upadków.

Choroby narządów wewnętrznych wysoko oceniane przez WZON

niewydolność serca,

marskość wątroby,

przewlekłe choroby płuc, w tym POChP i włóknienie,

choroby reumatyczne prowadzące do znacznych ograniczeń ruchowych,

zaawansowana niewydolność nerek wymagająca dializ.

Jak WZON ocena zaburzenia psychiczne i neurorozwojowe?

Od 2026 roku ta kategoria będzie szerzej uwzględniana w ocenie WZON. Najczęściej wysoką liczbę punktów uzyskują osoby z:

schizofrenią,

chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD),

depresją odporną na leczenie,

poważnymi zaburzeniami lękowymi,

spektrum autyzmu u dorosłych.

Masz jedną z tych chorób? Schorzenia rzadkie i metaboliczne gwarantujące wysoką liczbę punktów:

mukowiscydoza,

cukrzyca z poważnymi powikłaniami,

ciężkie zaburzenia endokrynologiczne,

dystrofie oraz choroby metaboliczne.

Świadczenie wspierające a nowotwory

Zwiększy się również liczba osób z nowotworami uprawnionych do świadczenia wspierającego. Co orzecznicy wezmą pod uwagę? Przede wszystkim:

zaawansowane lub nawracające postacie raka,

trwałe skutki chemioterapii i radioterapii,

neuropatie oraz zaburzenia motoryczne,

konsekwencje dużych zabiegów operacyjnych.

Wysokość świadczenia wspierającego w 2026 roku

Renta socjalna w 2026 r. ma wynosić 1967 zł brutto, oznacza to, że zmieni się również wysokość świadczenia. Ile można będzie dostać?

Punkty % renty Wysokość świadczenia w zł 70–74 40 786,80 75-79 60 1180,20 80-84 80 1573,60 85–89 120 2360,40 90-94 180 3540,60 95-100 220 4327,40

Oznacza to, że świadczeniobiorcy będą mogli dostać co miesiąc nawet 4300 zł. Warto pamiętać, że świadczenie wspierające jest nieopodatkowane i co ważne – nie wlicza się go do dochodu.