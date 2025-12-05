Masz jedną z tych chorób? Dostaniesz świadczenie wspierające w wysokości nawet 4372 zł

Świadczenie wspierające to nowa forma pomocy finansowej kierowana do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Została wprowadzona w miejsce wcześniejszych rozwiązań. Świadczenie wspierające ma ułatwić pokrycie kosztów wynikających z dodatkowych potrzeb, które pojawiają się w codziennym funkcjonowaniu. Pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością — co ważne, nie zależą ani od jej dochodów, ani od sytuacji zawodowej opiekuna. Ostateczna kwota świadczenia jest uzależniona wyłącznie od liczby punktów uzyskanych w ocenie potrzeby wsparcia, sporządzanej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Po otrzymaniu decyzji z tej instytucji, wniosek o wypłatę świadczenia składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Od stycznia 2026 roku wchodzi jednak reforma WZON. Nowe zasady mają szerzej uwzględniać realne ograniczenia w codziennym życiu, a nie tylko same nazwy chorób. Co dokładnie się zmieni w przyznawaniu świadczenia wspierającego? Od nowego roku:

  • obniżony zostaje próg punktowy (z 78 do 70),
  • wzrosną wszystkie świadczenia powiązane z rentą socjalną,
  • oceniane są choroby o przebiegu falującym,
  • poszerzy się lista aktywności uwzględnianych przez WZON.

Nowe przepisy umożliwiają dostęp do świadczenia setkom tysięcy osób. Wiele z nich nie otrzymało dotychczas wsparcia, bo brakowało im kilku punktów.

Jak przebiega ocena w WZON?

Zespół orzekający nie będzie opierał się jedynie na nazwie choroby. Zgodnie z nowymi zasadami będzie badał, jak dana osoba radzi sobie w codziennym funkcjonowaniu. Pod uwagę weźmie różne obszary życia, takie jak: możliwość samodzielnego przemieszczania się, wykonywanie czynności higienicznych, ubieranie się, przygotowywanie i spożywanie posiłków, orientacja w otoczeniu, pamięć, umiejętność właściwego przyjmowania leków, a także poziom bezpieczeństwa i ewentualna potrzeba ciągłego wsparcia drugiej osoby.

Ważne

Ocena nie jest automatyczna. Zatem dwie osoby z identyczną diagnozą mogą otrzymać zupełnie inną liczbę punktów, ponieważ decydujące jest to, w jakim stopniu choroba realnie ogranicza ich życie.

Masz jedną z tych chorób? Dostaniesz nawet 4372 zł w ramach świadczenia wspierającego

Które schorzenia najczęściej przekraczają próg 70 punktów i gwarantują świadczenie wspierające w 2026 r.?

Choroby neurologiczne i układu ruchu a świadczenie wspierające

W tej grupie schorzeń najłatwiej uzyskać ocenę na poziomie 85–100 punktów. Wysoką punktację otrzymują przede wszystkim osoby z takimi problemami jak:

  • konsekwencje udaru,
  • dystrofie i zaniki mięśniowe,
  • choroba Parkinsona,
  • stwardnienie rozsiane,
  • ciężkie postacie padaczki.

Do takiej oceny przyczyniają się trudności dotyczące równowagi, precyzyjnych ruchów, samoobsługi czy zwiększonego ryzyka upadków.

Choroby narządów wewnętrznych wysoko oceniane przez WZON

  • niewydolność serca,
  • marskość wątroby,
  • przewlekłe choroby płuc, w tym POChP i włóknienie,
  • choroby reumatyczne prowadzące do znacznych ograniczeń ruchowych,
  • zaawansowana niewydolność nerek wymagająca dializ.

Jak WZON ocena zaburzenia psychiczne i neurorozwojowe?

Od 2026 roku ta kategoria będzie szerzej uwzględniana w ocenie WZON. Najczęściej wysoką liczbę punktów uzyskują osoby z:

  • schizofrenią,
  • chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD),
  • depresją odporną na leczenie,
  • poważnymi zaburzeniami lękowymi,
  • spektrum autyzmu u dorosłych.

Masz jedną z tych chorób? Schorzenia rzadkie i metaboliczne gwarantujące wysoką liczbę punktów:

  • mukowiscydoza,
  • cukrzyca z poważnymi powikłaniami,
  • ciężkie zaburzenia endokrynologiczne,
  • dystrofie oraz choroby metaboliczne.

Świadczenie wspierające a nowotwory

Zwiększy się również liczba osób z nowotworami uprawnionych do świadczenia wspierającego. Co orzecznicy wezmą pod uwagę? Przede wszystkim:

  • zaawansowane lub nawracające postacie raka,
  • trwałe skutki chemioterapii i radioterapii,
  • neuropatie oraz zaburzenia motoryczne,
  • konsekwencje dużych zabiegów operacyjnych.

Wysokość świadczenia wspierającego w 2026 roku

Renta socjalna w 2026 r. ma wynosić 1967 zł brutto, oznacza to, że zmieni się również wysokość świadczenia. Ile można będzie dostać?

Punkty % renty Wysokość świadczenia w zł
70–74 40 786,80
75-79 60 1180,20
80-84 80 1573,60
85–89 120 2360,40
90-94 180 3540,60
95-100 220 4327,40

Oznacza to, że świadczeniobiorcy będą mogli dostać co miesiąc nawet 4300 zł. Warto pamiętać, że świadczenie wspierające jest nieopodatkowane i co ważne – nie wlicza się go do dochodu.