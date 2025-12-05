Masz jedną z tych chorób? Dostaniesz świadczenie wspierające w wysokości nawet 4372 zł
Świadczenie wspierające to nowa forma pomocy finansowej kierowana do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami. Została wprowadzona w miejsce wcześniejszych rozwiązań. Świadczenie wspierające ma ułatwić pokrycie kosztów wynikających z dodatkowych potrzeb, które pojawiają się w codziennym funkcjonowaniu. Pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością — co ważne, nie zależą ani od jej dochodów, ani od sytuacji zawodowej opiekuna. Ostateczna kwota świadczenia jest uzależniona wyłącznie od liczby punktów uzyskanych w ocenie potrzeby wsparcia, sporządzanej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Po otrzymaniu decyzji z tej instytucji, wniosek o wypłatę świadczenia składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Od stycznia 2026 roku wchodzi jednak reforma WZON. Nowe zasady mają szerzej uwzględniać realne ograniczenia w codziennym życiu, a nie tylko same nazwy chorób. Co dokładnie się zmieni w przyznawaniu świadczenia wspierającego? Od nowego roku:
- obniżony zostaje próg punktowy (z 78 do 70),
- wzrosną wszystkie świadczenia powiązane z rentą socjalną,
- oceniane są choroby o przebiegu falującym,
- poszerzy się lista aktywności uwzględnianych przez WZON.
Nowe przepisy umożliwiają dostęp do świadczenia setkom tysięcy osób. Wiele z nich nie otrzymało dotychczas wsparcia, bo brakowało im kilku punktów.
Jak przebiega ocena w WZON?
Zespół orzekający nie będzie opierał się jedynie na nazwie choroby. Zgodnie z nowymi zasadami będzie badał, jak dana osoba radzi sobie w codziennym funkcjonowaniu. Pod uwagę weźmie różne obszary życia, takie jak: możliwość samodzielnego przemieszczania się, wykonywanie czynności higienicznych, ubieranie się, przygotowywanie i spożywanie posiłków, orientacja w otoczeniu, pamięć, umiejętność właściwego przyjmowania leków, a także poziom bezpieczeństwa i ewentualna potrzeba ciągłego wsparcia drugiej osoby.
Ważne
Ocena nie jest automatyczna. Zatem dwie osoby z identyczną diagnozą mogą otrzymać zupełnie inną liczbę punktów, ponieważ decydujące jest to, w jakim stopniu choroba realnie ogranicza ich życie.
Masz jedną z tych chorób? Dostaniesz nawet 4372 zł w ramach świadczenia wspierającego
Które schorzenia najczęściej przekraczają próg 70 punktów i gwarantują świadczenie wspierające w 2026 r.?
Choroby neurologiczne i układu ruchu a świadczenie wspierające
W tej grupie schorzeń najłatwiej uzyskać ocenę na poziomie 85–100 punktów. Wysoką punktację otrzymują przede wszystkim osoby z takimi problemami jak:
- konsekwencje udaru,
- dystrofie i zaniki mięśniowe,
- choroba Parkinsona,
- stwardnienie rozsiane,
- ciężkie postacie padaczki.
Do takiej oceny przyczyniają się trudności dotyczące równowagi, precyzyjnych ruchów, samoobsługi czy zwiększonego ryzyka upadków.
Choroby narządów wewnętrznych wysoko oceniane przez WZON
- niewydolność serca,
- marskość wątroby,
- przewlekłe choroby płuc, w tym POChP i włóknienie,
- choroby reumatyczne prowadzące do znacznych ograniczeń ruchowych,
- zaawansowana niewydolność nerek wymagająca dializ.
Jak WZON ocena zaburzenia psychiczne i neurorozwojowe?
Od 2026 roku ta kategoria będzie szerzej uwzględniana w ocenie WZON. Najczęściej wysoką liczbę punktów uzyskują osoby z:
- schizofrenią,
- chorobą afektywną dwubiegunową (CHAD),
- depresją odporną na leczenie,
- poważnymi zaburzeniami lękowymi,
- spektrum autyzmu u dorosłych.
Masz jedną z tych chorób? Schorzenia rzadkie i metaboliczne gwarantujące wysoką liczbę punktów:
- mukowiscydoza,
- cukrzyca z poważnymi powikłaniami,
- ciężkie zaburzenia endokrynologiczne,
- dystrofie oraz choroby metaboliczne.
Świadczenie wspierające a nowotwory
Zwiększy się również liczba osób z nowotworami uprawnionych do świadczenia wspierającego. Co orzecznicy wezmą pod uwagę? Przede wszystkim:
- zaawansowane lub nawracające postacie raka,
- trwałe skutki chemioterapii i radioterapii,
- neuropatie oraz zaburzenia motoryczne,
- konsekwencje dużych zabiegów operacyjnych.
Wysokość świadczenia wspierającego w 2026 roku
Renta socjalna w 2026 r. ma wynosić 1967 zł brutto, oznacza to, że zmieni się również wysokość świadczenia. Ile można będzie dostać?
|Punkty
|% renty
|Wysokość świadczenia w zł
|70–74
|40
|786,80
|75-79
|60
|1180,20
|80-84
|80
|1573,60
|85–89
|120
|2360,40
|90-94
|180
|3540,60
|95-100
|220
|4327,40
Oznacza to, że świadczeniobiorcy będą mogli dostać co miesiąc nawet 4300 zł. Warto pamiętać, że świadczenie wspierające jest nieopodatkowane i co ważne – nie wlicza się go do dochodu.
