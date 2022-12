Reklama

1. Matura 2023 w nowej formule

2023 roku po raz pierwszy odbędą się egzaminy maturalne w nowej, zmienionej formule. Matura 2023 będzie składała się z części ustnej i pisemnej. Część ustna będzie składała się z egzaminu z języka polskiego i obcego nowożytnego. Aby zdać obie części należy zdobyć 30 proc. punktów.

Matura 2023: "Czujemy się jak króliki doświadczalne". Uczniowie proszą ministra o odwołanie ustnych egzaminów

2. Podwyżki dla nauczycieli 2023

Od 1 stycznia nauczyciele, tak jak i wszyscy pracownicy budżetówki, mieli otrzymać podwyżki wynikające ze zwiększonej kwoty bazowej. Skomplikowana konstrukcja przepisów powoduje, że bez rozporządzenia ciężko jest powiedzieć, o ile zwiększy się pensja pedagogów. Na przedstawienie rozporządzenia MEiN ma jeszcze czas, a nauczyciele otrzymają wyrównania.

Podwyżki dla nauczycieli 2023: Nie wiadomo ile wyniosą i kiedy trafią na konta

3. Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli

W 2023 roku będą toczyły się rozmowy o przywróceniu wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. "Należy rozpocząć dyskusję na temat tego, jak przywrócić nauczycielom uprawnienie, które w 2009 r. zabrał im Donald Tusk, czyli wcześniejszą emeryturę po 20 latach pracy przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle" - mówi minister Czarnek. Obecnie prawo do skorzystania z wcześniejszej emerytury mogą skorzystać wyłącznie nauczyciele pracujący w szkolnictwie specjalnym w szczególnym charakterze i to pod szczególnymi warunkami. Pozostali, choć nie wszyscy, mogą przechodzić na mniej korzystne finansowo świadczenia kompensacyjne.

Wraca dyskusja o nauczycielskich emeryturach

4. Lex Czarnek 3.0

Przemysław Czarnek zapowiedział, że nie zrezygnuje z wprowadzenia zmian w nadzorze pedagogicznym i po raz trzeci przedstawi w Sejmie projekt Lex Czarnek.

Będzie lex Czarnek 3.0? Szef MEiN: Wiele osób zbiera już podpisy pod obywatelskim projektem

5. Zmiany w finansowaniu edukacji domowej

Trwają dyskusje o tym, jaką część subwencji oświatowej powinny otrzymywać placówki, których uczniowie wybrali edukację domową. Jak opisywaliśmy w "DGP" punktem wyjścia w obliczaniu środków z subwencji, jakie idą do danej placówki edukacyjnej, jest tzw. standard A na ucznia (od przyszłego roku będzie to ok. 6,9 tys. zł). Może on ulec zwiększeniu w zależności od specyficznych potrzeb edukacyjnych ucznia. W edukacji domowej dziś to 0,8 tej kwoty. Zgodnie z propozycją MEiN z początku grudnia przelicznik na ucznia miał być zależny od wielkości szkoły. Do 500 uczniów w edukacji domowej – wskaźnik pozostałby na obecnym poziomie; powyżej 500 – na każdego kolejnego ucznia przelicznik wyniósłby 0,2.

Finansowanie edukacji domowej: Trwa przeciąganie liny między MEiN, samorządami i edukatorami

6. Nowe przedmioty

Od 1 września 2023 roku w szkołach pojawi się nowy przedmiot: biznes i zarządzanie. Zastąpi on dotychczasowe podstawy przedsiębiorczości. Od 2027 roku uczniowie mają mieć możliwość także zdawania matury z tego przedmiotu. Także od 1 września uczniowie będą mogli uczyć się łaciny jako drugiego języka obcego. Także i ten przedmiot pojawi się na maturze.