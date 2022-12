Reklama

Kwota bazowa – co to jest?

Kwota bazowa to wskaźnik ustalany co roku w ustawie budżetowej, od którego zależą m.in. wynagrodzenia.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

początkującego 100 proc. kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej,

kontraktowego 111 proc. kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej,

mianowanego 144 proc. kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej,

Kwota bazowa na 2023 rok wynosi 3 981,55 zł (wzrost o 443,75 zł).

Oznacza to, że średnie wynagrodzenie nauczycieli powinno wynosić dla:

początkującego 3 981,55 zł brutto

kontraktowego 4 379,71 zł brutto

mianowanego 5 733,43 zł brutto

Są to stawki średniego wynagrodzenia, które nie odpowiada rzeczywistym wynagrodzeniom nauczyciela.

Średnia pensja nauczyciela. MEiN przyznaje, że nie każdy nauczyciel ją otrzymuje

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli 2023

Ile zatem wyniosą podwyżki dla nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku – nie wiadomo. Ich wysokość określa rozporządzenie, a to – wciąż nie zostało przygotowane. - Zgodnie z art. 30 ust.11 ustawy Karta Nauczyciela podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku – informuje nas Agata Szarek z wydziału prasowego MEiN.

Ministerstwo pytane o to, ile wyniosą stawki minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli w 2023 roku odpowiada, że: „Rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, uwzględniające podwyżkę zaplanowaną w ustawie budżetowej na 2023 r., zostanie przygotowane i opublikowane w terminie określonym w przywołanym wyżej przepisie”.

Jednocześnie, jak podkreśla rzeczniczka prasowa MEiN, Adrianna Całus - biorąc pod uwagę zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli o 7,8 proc. od 1 stycznia 2023 r., procentowy wzrost wynagrodzenia średniego w stosunku do analogicznego okresu w roku 2022 (1 stycznia 2022 r.) wyniesie w przypadku nauczyciela początkującego (dotychczasowego nauczyciela stażysty) ok. 35 proc., natomiast nauczyciela dyplomowanego ok. 13 proc.

Zakładając, że minimalne wynagrodzenia nauczycieli wzrosną także o 7,8 proc. to wyniosą one dla:

nauczyciela początkującego 3691 zł brutto

nauczyciela mianowanego 3597 zł brutto

nauczyciela dyplomowanego 4553 zł brutto

Obecnie stawki minimalnego wynagrodzenia nauczycieli wynoszą dla:

nauczyciela początkującego 3424 zł brutto

nauczyciela mianowanego 3597 zł brutto

nauczyciela dyplomowanego 4224 zł brutto

Przypomnijmy, że od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 3490 zł brutto, a w lipcu do 3600 zł brutto.