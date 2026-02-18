Głośne ogłoszenie o pracę. Fizyk za 4806 zł brutto

Pod koniec stycznia głośna stała się sprawa wynagrodzeń w Polskiej Akademii Nauk. Stało się tak za sprawą ogłoszenia o pracę, które zostało opublikowane na jej stronie internetowej. Poszukiwany był w nim fizyk, którego głównym zadaniem byłaby obsługa mikroskopu Titan Cubed 80-300. To urządzenie, które pozwala na podglądanie pojedynczych atomów i badanie nanostruktur, od których zależy przyszłość elektroniki czy medycyny. Dodatkowo do jego obowiązków należałoby:

wykorzystanie Big Data i uczenia maszynowego,

analiza grafenu i nanorurek węglowych,

programowanie automatyzacji eksperymentów,

zdobywanie milionowych grantów z NCN i Unii Europejskiej.

Za te wszystkie obowiązki IF PAN oferuje 4806 zł brutto, co jest równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w 2026 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, czy takie kwoty to w PAN codzienność czy wyjątek. Z danych udostępnionych portalowi gazetaprawna.pl przez Akademię wynika, że codzienność.

Pensje w PAN - jak są finansowane?

Wynagrodzenia pracowników naukowych PAN są finansowane z dwóch źródeł - subwencji z budżetu państwa i grantów. Jak podkreśla rzecznik prasowy PAN, Robert Papliński, do rzadkości należą sytuacje, w których pracownik naukowy otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie z subwencji. - W praktyce funkcjonowania instytutów PAN oba te strumienie finansowe nakładają się na siebie, tworząc wspólny obraz struktury dochodów pracowników naukowych. Choć subwencja pozostaje podstawowym i stabilnym elementem systemu wynagradzania, to w zdecydowanej większości przypadków dochody z projektów stanowią istotne uzupełnienie wynagrodzeń zasadniczych, zwłaszcza w odniesieniu do stanowisk naukowych, które najczęściej są aktywnie zaangażowane w realizację zadań grantowych - tłumaczy.

Najmniej zarabiającą grupą pracowników naukowych w PAN są asystenci. W przypadku subwencji najwięcej etatów asystenckich przypada na przedziały:

4667–4825 zł (166,7 etatu),

4901–5000 zł (28,8 etatu),

5301–5400 zł (39 etatów),

5901–6000 zł (21,2 etatu).

Najwięcej etatów asystenckich finansowanych z projektów przypada na przedziały:

4667–4825 zł – 33,9 etatu,

4901–5000 zł – 25,7 etatu.

Pojedyncze lub niewielkie liczby etatów pojawiają się także w wyższych widełkach, w tym:

5401–5500 zł – 2,6 etatu,

5601–5700 zł – 2,0 etatu.

6001–6100 zł – 4,9 etatu,

Na wyższe wynagrodzenia mogą liczyć adiunkci. W 2025 r. adiunkt w instytutach PAN – niezależnie od tego, czy finansowany z subwencji, czy z projektu – nie zarabiał zasadniczo poniżej 6800 zł brutto. W przypadku subwencji najwięcej etatów (1017,6) przypadało na widełki wynagrodzeń 6801 zł - 6900 zł. W dalszej kolejności wygląda to następująco:

111,8 etatów w przedziale 6901 zł - 7000 zł

89,2 etatów zarabia 7701 zł - 7800 zł

77 etatów w przedziale 7501 zł - 7600 zł

W przypadku grantów, wynagrodzenia adiunktów zaczynają się od przedziału 7701 zł - 7800 zł. Przypada na niego 21 etatów.

Na 7,3 etatu przypada wynagrodzenie w przedziale 9701 zł - 9800 zł,

Na 5,2 etatu przypada wynagrodzenie w przedziale 10301 zł - 10400 zł,

Na 6,2 etatu przypada wynagrodzenie w przedziale 9801 zł - 9900 zł

Profesorowie z najwyższymi pensjami

Kolejny próg wynagrodzeń wyznaczają profesorowie. Najniższe wynagrodzenie jakie otrzymują to 7701 zł - 7800 zł. W tym przedziale mieści się również najwięcej etatów - 577,7. Kolejny pod kątem "liczebności" jest przedział 8901 zł - 9000 zł (66,8 etatu) i 8701 zł - 8800 zł (31 etatu). W przypadku projektów wygląda to następująco:

7701 zł - 7800 zł - 21,1 etatu

9701 zł - 9800 zł - 7,3 etatu

9801 zł - 9900 zł - 6,2 etatu

Najlepiej zarabiającą grupą są profesorowie zwyczajni. Ich wynagrodzenia zaczynają się od przedziału 9301 zł - 9400 zł i również w ich przypadku, przypada na niego najwięcej etatów - 340,6. Dalej jest to przedział:

12901 zł - 13000 zł - 42,3

9901 zł - 10000 zł - 28,1

10501 zł - 10600 zł - 19,8

W przypadku projektów na 9,2 etatu przypada przedział 9301 zł - 9400 zł.

Ważne PAN w przygotowanym dla nas zestawieniu przeliczył także przeciętną wysokość miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku subwencji asystenci zarabiają średnio 3 513,75 zł, adiunkci - 6 132,75 zł, profesorowie uczelni - 7 297,00 zł i profesorowie zwyczajni - 8 198,75 zł

Maksymalne średnie wynagrodzenie wynosi odpowiednio: 7 669,00 zł, 9 521,00 zł, 12 750,00 zł i 14 750,00 zł. Warto tu jeszcze wspomnieć, że w przypadku profesorów zwyczajnych, aż 18 proc. ich średniego miesięcznego wynagrodzenia stanowi dodatek za wysługę lat.

Średnia dla wynagrodzeń z projektów wygląda następująco:

asystent 1 256,49 zł

adiunkt 2 052,03 zł

profesor uczelni 1 460,00 zł

profesor zwyczajny 7 935,81 zł

Naukowcy to nie wszystko. Pozostali pracownicy zarabiają jeszcze mniej

Problem niskich wynagrodzeń w PAN dotyczy także zaplecza administracyjnego. W przedziale „do 4666 zł” znajduje się:

64,9 etatu pracowników badawczo-technicznych,

15,4 etatu pracowników bibliotecznych i informacji naukowej,

264,7 etatu pracowników inżynieryjno-technicznych,

aż 408,7 etatu w grupie „pozostali pracownicy” (organizacyjno-ekonomiczni, administracyjni, robotniczy i obsługa).

Średnie miesięczne wynagrodzenie na tych stanowiskach kształtuje się następująco: