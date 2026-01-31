Poniżej wyjaśniamy, jak uzyskać awans nauczyciela w 2026 roku, jakie stopnie awansu obowiązują oraz jak krok po kroku wygląda procedura awansu zawodowego nauczyciela.

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli 2026

W 2026 roku system awansu zawodowego nauczycieli obejmuje trzy stopnie awansu:

nauczyciel początkujący,

nauczyciel mianowany,

nauczyciel dyplomowany.

Awans zawodowy nauczyciela ma charakter sekwencyjny, co oznacza, że uzyskanie wyższego stopnia awansu jest możliwe wyłącznie po spełnieniu warunków wymaganych dla stopnia bezpośrednio poprzedzającego.

Kto może ubiegać się o awans nauczyciela w 2026 roku?

O awans nauczyciela w 2026 roku może ubiegać się nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce objętej systemem oświaty, który:

posiada wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela,

pozostaje w stosunku pracy na podstawie przepisów Karty Nauczyciela,

uzyskał wymaganą ocenę pracy,

przepracował minimalny okres pracy wymagany dla danego stopnia awansu zawodowego.

Jak uzyskać awans zawodowy nauczyciela w 2026? Instrukcja krok po kroku

Krok 1: Spełnienie wymaganego okresu pracy

Warunkiem przystąpienia do postępowania awansowego jest przepracowanie minimalnego okresu pracy określonego w przepisach Karty Nauczyciela. Okres ten liczony jest odpowiednio od dnia rozpoczęcia pracy w zawodzie albo od dnia uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego, w zależności od stopnia, o który ubiega się nauczyciel.

Krok 2: Uzyskanie oceny pracy

Nauczyciel ubiegający się o awans musi uzyskać co najmniej pozytywną ocenę pracy. Oceny dokonuje dyrektor szkoły zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wykonawczych do Karty Nauczyciela.

Krok 3: Złożenie wniosku o awans nauczyciela

Po spełnieniu wymaganych warunków nauczyciel składa wniosek o podjęcie postępowania awansowego:

do dyrektora szkoły - w przypadku awansu na stopień nauczyciela mianowanego,

do właściwego organu - w przypadku awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wniosek należy złożyć w terminach określonych w obowiązujących przepisach.

Krok 4: Przygotowanie i złożenie dokumentacji

Do wniosku o awans nauczyciela należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych warunków awansu.

Krok 5: Postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne

Rodzaj postępowania zależy od stopnia awansu:

awans nauczyciela 2026 na stopień nauczyciela mianowanego odbywa się w drodze postępowania egzaminacyjnego ,

, awans nauczyciela 2026 na stopień nauczyciela dyplomowanego następuje w ramach postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie przeprowadza komisja powołana zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela.

Krok 6: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego

Po pozytywnym zakończeniu postępowania nauczyciel uzyskuje kolejny stopień awansu zawodowego. Uzyskanie stopnia potwierdzane jest odpowiednim aktem administracyjnym.

Jakie dokumenty są potrzebne do awansu nauczyciela?

W postępowaniu o awans nauczyciela w 2026 roku wymagane są w szczególności:

wniosek o podjęcie postępowania awansowego,

dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,

dokumenty potwierdzające wymagany okres zatrudnienia w szkole,

aktualna ocena pracy nauczyciela,

inne dokumenty wymagane przepisami dla danego stopnia awansu zawodowego.

Podsumowanie - awans nauczyciela 2026

Awans zawodowy nauczyciela w 2026 roku wymaga spełnienia ustawowych warunków określonych w Karcie Nauczyciela, zachowania właściwej kolejności działań oraz terminowego złożenia kompletnej dokumentacji. Kluczowe znaczenie mają odpowiedni staż pracy, pozytywna ocena pracy oraz prawidłowe przejście procedury egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej. Awans pozostaje podstawowym mechanizmem rozwoju zawodowego nauczycieli w systemie oświaty i istotnym elementem wpływającym na ich sytuację zawodową i finansową.

FAQ - awans zawodowy nauczycieli 2026

1. Jak uzyskać awans zawodowy nauczyciela w 2026?

Aby uzyskać awans zawodowy nauczyciela w 2026 roku, nauczyciel musi spełnić wymagany okres pracy, uzyskać co najmniej pozytywną ocenę pracy oraz złożyć wniosek o podjęcie postępowania awansowego. Następnie konieczne jest przejście postępowania egzaminacyjnego albo kwalifikacyjnego, w zależności od stopnia awansu.

2. Jakie stopnie awansu obowiązują w 2026 roku?

W 2026 roku obowiązują trzy stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel początkujący, nauczyciel mianowany oraz nauczyciel dyplomowany.

3. Kto może ubiegać się o awans nauczyciela w 2026 roku?

O awans może ubiegać się nauczyciel zatrudniony w szkole, który posiada wymagane kwalifikacje, spełnia warunki dotyczące stażu pracy oraz uzyskał wymaganą ocenę pracy.

4. Jakie dokumenty są potrzebne do awansu nauczyciela?

Wymagane są m.in. wniosek o awans, dokumenty potwierdzające kwalifikacje i okres zatrudnienia w szkole oraz aktualna ocena pracy nauczyciela. Zakres dokumentów zależy od stopnia awansu.

5. Czy awans zawodowy nauczyciela wpływa na wynagrodzenie?

Tak. Uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego wpływa na zaszeregowanie nauczyciela i wysokość jego wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

