Resort edukacji przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia płacowego, który precyzuje, jak wzrosną pensje nauczycieli w 2026 roku. Zmiany wynikają z podwyższenia kwoty bazowej w ustawie budżetowej do poziomu 5597,86 zł.

Nowe stawki zasadnicze – ile na rękę?

Kluczowym elementem projektu jest tabela płac, która dzieli nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego oraz posiadane wykształcenie.

Dla najliczniejszej grupy (ponad 95% kadry), czyli nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym, minimalne stawki od 1 stycznia 2026 r. mają wynosić:

Nauczyciel początkujący: 5308 zł brutto (wzrost o 155 zł )

5308 zł brutto (wzrost o ) Nauczyciel mianowany: 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł )

5469 zł brutto (wzrost o ) Nauczyciel dyplomowany: 6397 zł brutto (wzrost o 186 zł)

Pozostałe grupy zaszeregowania

Dla nauczycieli z pozostałym wykształceniem (m.in. licencjat, magister bez przygotowania pedagogicznego) stawki będą nieco niższe:

Początkujący: 5178 zł brutto (+151 zł)

Mianowany: 5311 zł brutto (+155 zł)

Dyplomowany: 5567 zł brutto (+162 zł)

Nie tylko „podstawa”. Wzrosną także dodatki

Warto pamiętać, że wynagrodzenie zasadnicze to tylko baza. Jego wzrost automatycznie pociąga za sobą podwyżkę składników zależnych, takich jak:

dodatek stażowy (wysługa lat),

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Dodatkowo nauczyciele mogą liczyć na szereg innych dodatków (m.in. motywacyjny, funkcyjny czy za warunki pracy), których wysokość często ustalają samorządy.

Kiedy pieniądze trafią do nauczycieli? Rozporządzenie wejdzie w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że po sfinalizowaniu prac legislacyjnych, nauczyciele otrzymają stosowne wyrównanie od początku roku.