Ze sztuczną inteligencją jest pewien kłopot. Z jednej strony bardzo nam pomaga, lecz z drugiej osłabia, by nie napisać – ogłupia. Narzędzie, które jest rewolucyjną zdobyczą naszych czasów, może się okazać przekleństwem. Albowiem skala operacji myślowych, które do tej pory musieliśmy wykonywać sami, została w dużej mierze przekazana superinteligentnym maszynom, które za nas myślą. Dlaczego nie zlecić im napisania wypracowania? – pomyślało wielu uczniów. Niestety, jak pomyśleli, tak zrobili. I jest z tym pewien poważny problem.

Czy to oznacza, że AI zdominowała już polską edukację, tylko nikt głośno o tym nie mówi?

W pewnym sensie tak. Dyskusja o skali zastosowania sztucznej inteligencji na gruncie polskiej szkoły kuleje. Wiele osób podskórnie czuje, że od tego tematu nie uciekniemy – to przecież swoisty znak naszych czasów. A z drugiej strony brakuje nam krytycznego i uczciwego spojrzenia, na ile AI w polskiej szkole potrzebujemy. Jakie są cele jej wdrażania i jakie spodziewane efekty ma przynieść? Trudność, z jaką się mierzymy, może wynikać z faktu, że jest to zjawisko nowe i nie w pełni zbadane.

Jeszcze dwa lata temu nie było dyskusji o AI w szkołach ani też szkoleń dla pracowników oświaty...

Od listopada 2022 r. na naszych oczach dzieje się rewolucja. Wówczas to do użytku została oddana pierwsza ogólnodostępna wersja ChataGPT. Liczba użytkowników w Polsce to już 10 milionów. Przyrost imponujący. Zaczęliśmy testować jej możliwości i szybko zachwyciliśmy się jej sprawnością. Wielu uważa, że to powszechne dobrodziejstwo i trzeba zacząć uczyć tego w szkołach. I tak, na poziomie państwowym powstała w ministerstwie cyfryzacji „Polityka rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce do 2030”. Mamy instytuty badawcze, takie jak IDEAS rozwijany przez wybitnego prof. Piotra Sankowskiego, i liczne jednostki uczelniane mające za zadanie badać, rozwijać i adaptować do naszych warunków różne modele językowe. W tym miejscu należy zadać pytanie: w jakim wymiarze polska szkoła powinna zaadaptować wszelkie nowinki i możliwości, jakie daje AI? Czy powinniśmy pójść odważną drogą Chin, które od września wprowadziły już do szkół nowy przedmiot z zakresu sztucznej inteligencji, czy może bardziej wyważoną, jak część stanów USA, które przyjęły oficjalne strategie i wytyczne dla szkół, z jednej strony dopuszczając możliwość zastosowania narzędzi AI, z drugiej wyraźnie wskazując, w jakich sytuacjach powinno to mieć miejsce, na jakich etapach edukacyjnych i pod jakimi warunkami.

Czy resort edukacji powinien bardziej się przyjrzeć AI w szkołach?

Zdecydowanie tak! Ministerstwo Edukacji nie wydało operacyjnego dokumentu o charakterze strategicznym, który pokazywałby ramy, warunki i zasady korzystania w systemie edukacji z narzędzi AI. Być może będziemy wiedzieli więcej w tej sprawie po zakończeniu prac zespołu, który właśnie ma za zadanie przygotowanie podstawy programowej z obszaru AI do szkół ponadpodstawowych. Warto nadmienić, że przywoływany model chiński nie tylko zakłada odpowiedzialną naukę korzystania przez dzieci z AI praktycznie od szóstego roku życia, ale również szkolenia dla nauczycieli i administracji szkolnej.

Kluczowym dokumentem w tym względzie jest opublikowany w zeszłym roku raport Komitetu Informatyki PAN pt. „Sztuczna inteligencja w polskiej szkole. Biała księga. Wnioski, spostrzeżenia, rekomendacje”. Pomimo profesjonalnego podejścia jego autorów i dobrych intencji jest napisany ex catedra i nie do końca niuansuje realny poligon polskiej szkoły. Z uwagi na wagę tego dokumentu trzeba przywołać kilka jego kluczowych tez.

Co jest w tym dokumencie?

Zawiera on szereg zebranych rekomendacji strategicznych, jak np. stworzenie centralnego ośrodka odpowiadającego za pełne przygotowanie, wdrożenie i ewaluację zmian w szkołach, po chociażby konkretne wytyczne dla samego ministerstwa, jak np. opracowanie krajowych regulacji, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury szkolnej czy przeszkolenie nauczycieli. Raport ten zawiera również analizę plusów i minusów zastosowania w szkołach nowych technologii AI. Jednym z podstawowych wyzwań, o jakich piszą autorzy raportu, jest „konieczność zapewnienia, że narzędzia AI faktycznie wspierają proces nauczania-uczenia się i nie są jedynie nowinką technologiczną”.

Jak szkoły mogą żyć z AI, skoro wyeliminować jej chyba już na tym etapie się nie da?

Uważam, że środowisko edukacyjne nie jest należycie przygotowane do masowego i odpowiedzialnego zastosowania tych narzędzi w pracy własnej, jak i z uczniami. Brakuje elementarnej wiedzy, czym sztuczna inteligencja jest, a czym nie jest, jakie ma ograniczenia i pułapki. Brakuje kompleksowego systemu szkoleń nauczycieli, a jeszcze wcześniej jasnej mapy drogowej i strategii, jak ma przebiegać nauczanie AI. Tu rodzi się również wiele pytań operacyjnych, m.in. o konkretne umiejętności nauczycieli. Złośliwi powiedzą: kto kogo na lekcjach będzie uczył możliwości, jakie daje AI? Następnie do jakich zadań i na jakim poziomie edukacyjnym zezwolimy na korzystanie z tych narzędzi, w jaki sposób będziemy badać uczciwość wykonanej pracy i wreszcie jak ona będzie oceniana. Czytelnikom należy się informacja, że w szkołach mamy pasjonatów i specjalistów od najnowszych technologii. Wielokrotnie podczas mojej pracy zawodowej w MEN i w agencji zajmującej się międzynarodowym programem Erasmus+ widziałem kreatywne postawy, głównie młodych nauczycieli, którzy z uczniami byli gotowi przenosić przysłowiowe góry. Ale prawda jest taka, że są w mniejszości. Co więcej, informatyki uczą również nauczyciele po szkołach podyplomowych i nie jest ona ich podstawowym wykształceniem. O samym sprzęcie i wyposażeniu klas nie będę mówił. Tu również jest wiele do zrobienia. Pytań i wątpliwości jest znacznie więcej.

Mam wrażenie, że w AI widzi pan tylko zagrożenie dla szkół?

I tak, i nie. Widzę rafy na horyzoncie, o których mówią już nauczyciele. Entuzjastyczne otwarcie się na możliwości generatywnej sztucznej inteligencji przypomina wpuszczenie do polskiej szkoły niekontrolowanego konia trojańskiego. Moje obawy budzi już zauważalne i sygnalizowane przez nauczycieli powszechna bierność intelektualna uczniów i ich zanik zdolności do samodzielnego rozwiązywania problemów. To stopniowe poleganie na modnych i częściowo płatnych narzędziach mocno ogranicza kreatywność dzieci i młodzieży. Do tego dochodzą uzasadnione lęki o zwiększenie ich uzależnienia od ekranów i poświęcanie zbyt dużo czasu cyfrowym nowinkom. Polscy nastolatkowie są online już sześć godzin dziennie, a w weekendy jeszcze dłużej. Warto zwrócić uwagę na badania, które wykazują u osób regularnie korzystających z narzędzi AI obniżoną aktywność komórek mózgowych, zmniejszone zaangażowanie poznawcze czy pogarszającą się pamięć (badanie MIT z 2025 r.). Na marginesie uwaga: twórcy wielkich platform AI niechętnie o tym mówią.

Myśli pan, że to świadome działanie?

Nie zapominajmy i nie miejmy złudzeń, że są to gigantyczne projekty biznesowe, które mają nas jako konsumentów ściągnąć przed ekran i jak najdłużej przy nich przytrzymać. Stosunkowo łatwo to zrobić z młodymi ludźmi, którzy bez telefonu nie ruszą się z domu. Zainteresowanych krytyczną analizą zastosowania AI warto odesłać do prac M. Tegmarka, N. Bostroma, G. Hintona oraz do wypowiedzi samego Elona Muska. Na polskim rynku warto śledzić w tym względzie publikacje prof. Andrzeja Zybertowicza, np. „AI. Eksploracja”.

Zamiast biadolić, trzeba chyba działać i zaproponować konkretne rozwiązania?

I to jest bardzo poważne zadanie dla obecnego kierownictwa MEN. Warto jednak mieć w tyle głowy, że pojawiająca się technologia przychodzi do nas w konkretnych uwarunkowaniach edukacyjnych. Jesteśmy doświadczeni pandemią COVID-19 i konsekwencjami nauczania zdalnego. Podstawa programowa – czyli niezbędne minimum programowe, które muszą przyswoić nasze dzieci – została odchudzona o ok. 20 proc. To oznacza w praktyce, że współcześni uczniowie przyswajają o jedną piątą mniej materiału niż ich starsi koledzy. Redukcja ta objęła niemal wszystkie obszary nauczania, od matematyki po historię. Do tego dochodzi brzemienna w skutkach decyzja minister Barbary Nowackiej, podjęta tuż po wyborach, która de facto doprowadziła do znacznego ograniczenia zadawania prac domowych w szkołach podstawowych. Zgodnie z nowymi przepisami zadania domowe w klasach IV–VIII (z wyjątkiem lektur) przestały być obligatoryjne, stały się propozycją dla chętnych i nie podlegają ocenie. Mówiąc w skrócie: mocno w szkole poluzowaliśmy wymagania, a teraz dodatkowo uczniowie dostali do ręki narzędzia, które powoli zaczną ich wyłączać z samodzielnego myślenia i pracy.

W jaki sposób będziemy więc adaptować nowinki AI w polskiej szkole?

Z jednej strony polscy uczniowie muszą nauczyć się mechanizmów rządzących AI – poznać jej możliwości i ograniczenia – a z drugiej nie zniechęcić się do tradycyjnego wysiłku intelektualnego, który trzeba w całym procesie kształcenia samodzielnie wykonać: nauczyć się wiersza na pamięć, przeczytać lekturę, posiedzieć nad geometrią, samodzielnie poznać państwa w Ameryce Południowej, ba, czasem nawet zajść do biblioteki. Słowa kluczowe: samodzielnie wykonać i przepracować. W dużym uproszczeniu podstawowymi kompetencjami, jakie uczeń ma wynieść ze szkoły, są: poprawne wypowiadanie się, pisanie, czytanie, rozumowanie i wnioskowanie. W tych wymienionych umiejętnościach AI jest świetna. Za kilka miesięcy będzie jeszcze doskonalsza. Pytanie, czy taki szybki rozwój poznawczy zaobserwujemy u naszych dzieci, albowiem pokusa pójścia łatwą i szybką ścieżką jest przeogromna, a tego jako rodzice i nauczyciele chyba nie chcemy. ©℗