Podstawy prawne organizacji kształcenia zdalnego
Zdalne nauczanie może zostać wprowadzone wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach, takich jak:
- zagrożenie epidemiczne lub stan epidemii,
- klęski żywiołowe,
- decyzje organów prowadzących lub nadzorujących o czasowym ograniczeniu funkcjonowania placówki,
- sytuacje lokalne, w których zapewnienie bezpieczeństwa uczniów wymaga prowadzenia zajęć na odległość.
Zasady te wynikają z:
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1043),
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 881),
- rozporządzeń Ministra Edukacji dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.
Obowiązki dyrektora szkoły podczas kształcenia zdalnego
Wprowadzenie kształcenia na odległość nakłada na dyrektora szereg obowiązków.
1. Organizacja pracy szkoły
Dyrektor odpowiada za:
- opracowanie i wdrożenie regulaminu nauczania zdalnego,
- ustalenie zasad komunikacji z uczniami i rodzicami,
- dostosowanie planu lekcji do możliwości technicznych i potrzeb uczniów,
- zapewnienie nauczycielom narzędzi do pracy zdalnej (sprzęt, dostęp do platform edukacyjnych).
2. Wsparcie uczniów i nauczycieli
Dyrektor powinien:
- monitorować dostęp uczniów do sprzętu i internetu,
- organizować pomoc techniczną,
- umożliwiać wypożyczanie sprzętu uczniom potrzebującym.
3. Realizacja obowiązku szkolnego
Dyrektor musi zapewnić, aby szkoła:
- prowadziła dokumentację przebiegu nauczania,
- umożliwiała uczniom udział w lekcjach w czasie rzeczywistym lub poprzez materiały edukacyjne,
- udzielała wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.
Obowiązki nauczycieli w zakresie kształcenia zdalnego
Nauczyciel, prowadząc lekcje na odległość, zobowiązany jest do przestrzegania tych samych standardów dydaktycznych, jakie obowiązują w pracy stacjonarnej.
1. Prowadzenie zajęć
Nauczyciel powinien:
- realizować podstawę programową,
- prowadzić zajęcia w formie synchronicznej i asynchronicznej,
- zapewniać materiały w formie dostępnej dla wszystkich uczniów.
2. Komunikacja z uczniami i rodzicami
Obejmuje:
- jasne formułowanie poleceń,
- określenie zasad oceniania i terminów prac,
- informowanie o postępach i trudnościach uczniów.
3. Dokumentacja
Nauczyciel jest zobowiązany do:
- prowadzenia dziennika elektronicznego,
- odnotowywania frekwencji,
- przechowywania materiałów dydaktycznych,
- rozliczania zrealizowanych godzin.
Zasady organizacji zdalnego nauczania – praktyczny przewodnik
1. Wybór narzędzi i platform
Najczęściej stosowane:
- MS Teams,
- Google Classroom,
- Zoom,
- platformy dziennika elektronicznego.
Szkoła powinna zapewnić spójność - jedna platforma główna plus dodatkowe narzędzia.
2. Harmonogram zajęć
W praktyce szkoły stosują:
- skrócone lekcje (np. 30-40 minut),
- przerwy między zajęciami,
- równowagę między zajęciami synchronicznymi i zadaniowymi.
3. Ocenianie i sprawdziany
Zgodnie z przepisami:
- ocena musi być rzetelna, jawna i uzasadniona,
- szkoła może stosować testy online, prace projektowe, prace domowe,
- weryfikacja samodzielności powinna być wieloetapowa.
4. Zajęcia specjalistyczne
Nauczanie zdalne obejmuje również:
- zajęcia rewalidacyjne,
- zajęcia wyrównawcze,
- konsultacje dla uczniów klas maturalnych i roczników egzaminacyjnych.
Przykładowy regulamin kształcenia zdalnego – elementy obowiązkowe
Każda szkoła powinna opracować własny dokument. Powinien on zawierać:
- podstawę prawną działania,
- sposób ustalania planu lekcji,
- obowiązki nauczycieli,
- obowiązki uczniów,
- zasady komunikacji i obecności na lekcjach,
- sposób oceniania,
- zasady ochrony danych osobowych,
- wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.
Przykładowa tabela obowiązków – dyrektor vs. nauczyciel
|Obszar
|Dyrektor
|Nauczyciel
|Organizacja nauki
|Regulamin, plan lekcji, narzędzia
|Realizacja zajęć zgodnie z planem
|Komunikacja
|System komunikacji, informowanie rodziców
|Kontakt z uczniami i rodzicami
|Dokumentacja
|Nadzór nad dokumentacją szkoły
|Dziennik, materiały, frekwencja
|Dostęp do sprzętu
|Zapewnienie sprzętu, wypożyczanie
|Korzystanie z narzędzi zgodnie z zasadami
FAQ
Kiedy szkoła może przejść na nauczanie zdalne?
Wyłącznie na podstawie decyzji MEiN, organu prowadzącego lub sanepidu w sytuacjach zagrożenia.
Czy nauczyciel musi prowadzić lekcje na wideo?
Nie zawsze. Może łączyć formy synchroniczne i asynchroniczne, zgodnie z wytycznymi szkoły.
Czy uczeń musi mieć włączoną kamerę?
Szkoła może wprowadzić takie zasady, o ile nie naruszają przepisów o ochronie danych.
Czy oceny z nauki zdalnej są tak samo ważne?
Tak - muszą być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole.
