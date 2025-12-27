Podstawy prawne organizacji kształcenia zdalnego

Zdalne nauczanie może zostać wprowadzone wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach, takich jak:

zagrożenie epidemiczne lub stan epidemii,

klęski żywiołowe,

decyzje organów prowadzących lub nadzorujących o czasowym ograniczeniu funkcjonowania placówki,

sytuacje lokalne, w których zapewnienie bezpieczeństwa uczniów wymaga prowadzenia zajęć na odległość.

Zasady te wynikają z:

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1043),

(t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1043), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 881),

(t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 881), rozporządzeń Ministra Edukacji dotyczących czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Obowiązki dyrektora szkoły podczas kształcenia zdalnego

Wprowadzenie kształcenia na odległość nakłada na dyrektora szereg obowiązków.

1. Organizacja pracy szkoły

Dyrektor odpowiada za:

opracowanie i wdrożenie regulaminu nauczania zdalnego,

ustalenie zasad komunikacji z uczniami i rodzicami,

dostosowanie planu lekcji do możliwości technicznych i potrzeb uczniów,

zapewnienie nauczycielom narzędzi do pracy zdalnej (sprzęt, dostęp do platform edukacyjnych).

2. Wsparcie uczniów i nauczycieli

Dyrektor powinien:

monitorować dostęp uczniów do sprzętu i internetu,

organizować pomoc techniczną,

umożliwiać wypożyczanie sprzętu uczniom potrzebującym.

3. Realizacja obowiązku szkolnego

Dyrektor musi zapewnić, aby szkoła:

prowadziła dokumentację przebiegu nauczania,

umożliwiała uczniom udział w lekcjach w czasie rzeczywistym lub poprzez materiały edukacyjne,

udzielała wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.

Obowiązki nauczycieli w zakresie kształcenia zdalnego

Nauczyciel, prowadząc lekcje na odległość, zobowiązany jest do przestrzegania tych samych standardów dydaktycznych, jakie obowiązują w pracy stacjonarnej.

1. Prowadzenie zajęć

Nauczyciel powinien:

realizować podstawę programową,

prowadzić zajęcia w formie synchronicznej i asynchronicznej,

zapewniać materiały w formie dostępnej dla wszystkich uczniów.

2. Komunikacja z uczniami i rodzicami

Obejmuje:

jasne formułowanie poleceń,

określenie zasad oceniania i terminów prac,

informowanie o postępach i trudnościach uczniów.

3. Dokumentacja

Nauczyciel jest zobowiązany do:

prowadzenia dziennika elektronicznego,

odnotowywania frekwencji,

przechowywania materiałów dydaktycznych,

rozliczania zrealizowanych godzin.

Zasady organizacji zdalnego nauczania – praktyczny przewodnik

1. Wybór narzędzi i platform

Najczęściej stosowane:

MS Teams,

Google Classroom,

Zoom,

platformy dziennika elektronicznego.

Szkoła powinna zapewnić spójność - jedna platforma główna plus dodatkowe narzędzia.

2. Harmonogram zajęć

W praktyce szkoły stosują:

skrócone lekcje (np. 30-40 minut),

przerwy między zajęciami,

równowagę między zajęciami synchronicznymi i zadaniowymi.

3. Ocenianie i sprawdziany

Zgodnie z przepisami:

ocena musi być rzetelna, jawna i uzasadniona,

szkoła może stosować testy online, prace projektowe, prace domowe,

weryfikacja samodzielności powinna być wieloetapowa.

4. Zajęcia specjalistyczne

Nauczanie zdalne obejmuje również:

zajęcia rewalidacyjne,

zajęcia wyrównawcze,

konsultacje dla uczniów klas maturalnych i roczników egzaminacyjnych.

Przykładowy regulamin kształcenia zdalnego – elementy obowiązkowe

Każda szkoła powinna opracować własny dokument. Powinien on zawierać:

podstawę prawną działania,

sposób ustalania planu lekcji,

obowiązki nauczycieli,

obowiązki uczniów,

zasady komunikacji i obecności na lekcjach,

sposób oceniania,

zasady ochrony danych osobowych,

wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Przykładowa tabela obowiązków – dyrektor vs. nauczyciel

Obszar Dyrektor Nauczyciel Organizacja nauki Regulamin, plan lekcji, narzędzia Realizacja zajęć zgodnie z planem Komunikacja System komunikacji, informowanie rodziców Kontakt z uczniami i rodzicami Dokumentacja Nadzór nad dokumentacją szkoły Dziennik, materiały, frekwencja Dostęp do sprzętu Zapewnienie sprzętu, wypożyczanie Korzystanie z narzędzi zgodnie z zasadami

FAQ

Kiedy szkoła może przejść na nauczanie zdalne?

Wyłącznie na podstawie decyzji MEiN, organu prowadzącego lub sanepidu w sytuacjach zagrożenia.

Czy nauczyciel musi prowadzić lekcje na wideo?

Nie zawsze. Może łączyć formy synchroniczne i asynchroniczne, zgodnie z wytycznymi szkoły.

Czy uczeń musi mieć włączoną kamerę?

Szkoła może wprowadzić takie zasady, o ile nie naruszają przepisów o ochronie danych.

Czy oceny z nauki zdalnej są tak samo ważne?

Tak - muszą być zgodne z zasadami oceniania obowiązującymi w szkole.

