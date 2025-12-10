Kolejne zmiany w szkolnictwie: MEN wprowadza nową ocenę w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje kolejną zmianę w polskich szkołach. Co tym razem wymyślił resort Barbary Nowackiej? Zgodnie z zapowiedziami w 2026 r. w polskich szkołach pojawi się nowa ocena. Ma ona obowiązywać już od kwietnia przyszłego roku.

Kogo będzie obejmować nowa ocena wprowadzona przez MEN?

Ocena funkcjonalna nie będzie sprawdzała wyników w nauce - ma być natomiast narzędziem, które umożliwi nauczycielom określenie, jak dziecko radzi sobie w codziennych sytuacjach. Obejmie ona wszystkie dzieci uczące się szkołach – zarówno te z problemami zdrowotnymi i niepełnosprawnościami, jak i w pełni zdrowe.

MEN podkreślił w komunikacie, że „ocena funkcjonalna nie zastępuje ocen szkolnych. Nie jest formą klasyfikacji ucznia ani częścią systemu oceniania”. Jak dodał, „ocena funkcjonalna będzie wprowadzana sukcesywnie jako dodatkowa metoda wspierająca proces dydaktyczno-wychowawczy, polegająca na lepszej ocenie potrzeb i możliwości dzieci i uczniów, a nie jako zamiennik obowiązujących zasad oceniania”.

Nowa ocena w szkołach: jak to będzie wyglądało w praktyce?

Nowa ocena będzie opierać się na specjalnym kwestionariuszu, który pozwoli nauczycielom obserwować, jak dziecko komunikuje się w klasie i funkcjonuje w grupie rówieśniczej. Dzięki temu będzie możliwe określenie, jakiego wsparcia potrzebuje w codziennym funkcjonowaniu.