Dzieci mogą korzystać z szeregu świadczeń stomatologicznych, za które płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie trzeba wydawać fortuny, aby wykonać zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane zabiegi. Oto lista świadczeń bezpłatnych usług dentystycznych dla dzieci w 2024 roku.

Dbanie zęby dziecka to podstawa zdrowia i pięknego uśmiechu w przyszłości. Regularne wizyty u dentysty, odpowiednia dieta oraz codzienna higiena jamy ustnej to fundamenty, które pomagają w uniknięciu próchnicy i innych problemów stomatologicznych. Na szczęście, wiele zabiegów stomatologicznych dla dzieci jest dostępnych na NFZ, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Sprawdź, co dokładnie przysługuje Twojemu dziecku u dentysty na NFZ.

Dentysta dla dzieci na NFZ. Co przysługuje za darmo?

Zgodnie z przepisami prawa, dzieci do 18. roku życia mają prawo do bezpłatnej opieki stomatologicznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Dotyczy to zarówno profilaktyki, jak i leczenia zębów mlecznych oraz stałych. W ramach opieki stomatologicznej na NFZ, dzieci mają dostęp do szerokiego wachlarza usług, które są realizowane zarówno w gabinetach stacjonarnych, jak i w mobilnych dentobusach. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd usług stomatologicznych dostępnych dla dzieci na NFZ.

Stomatolog dla dziecka na NFZ. Wizyta adaptacyjna

Pierwsza wizyta dziecka u dentysty, tzw. wizyta adaptacyjna, jest kluczowa dla budowania zaufania do stomatologa.

Wizytę adaptacyjną powinno się zorganizować najpóźniej do 12. miesiąca życia dziecka.

Ma ona na celu oswojenie dziecka z gabinetem stomatologicznym poprzez zabawę i rozmowę.

Wizyta ta odbywa się bez konieczności skierowania i jest całkowicie bezpłatna w ramach NFZ.

Dentysta dla uczniów na NFZ. Stomatolog w szkole i dentobus

Szkoły są zobowiązane do zapewnienia swoim uczniom stałej opieki stomatologicznej. W przypadku braku gabinetu dentystycznego na terenie szkoły, placówka powinna zawrzeć umowę z najbliższą przychodnią.

Uczniowie mają prawo do bezpłatnych wizyt u stomatologa, nawet poza kolejnością.

Mobilne gabinety stomatologiczne, tzw. dentobusy, również oferują pełny zakres usług stomatologicznych na NFZ.

Dentobusy są wyposażone w sprzęt do leczenia próchnicy, a wszystkie zabiegi są finansowane przez NFZ.

Stomatolog dla dziecka na NFZ. Bezpłatne znieczulenie

Podczas leczenia zębów na NFZ, znieczulenie jest dostępne bezpłatnie, co eliminuje wszelkie dodatkowe koszty związane z zabiegami stomatologicznymi.

Dostępne rodzaje znieczulenia to: powierzchniowe, nasiękowe i przewodowe.

Dla osób z niepełnosprawnością, po odpowiedniej kwalifikacji medycznej, przysługuje również leczenie w znieczuleniu ogólnym.

Każde z tych znieczuleń jest bezpłatne i nie wymaga dodatkowej opłaty od rodziców.

Profilaktyka zębów na NFZ – ochrona przed próchnicą

Profilaktyka stomatologiczna jest kluczowa dla zachowania zdrowych zębów u dzieci.

Stomatolog na NFZ przeprowadza m.in. skaling, leczenie zębów mlecznych i stałych, oraz diagnozuje wady zgryzu.

Bezpłatnie dostępne są również zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów, które pomagają w ochronie przed próchnicą.

Zęby trzonowe dzieci mogą być lakowane bezpłatnie do 8. roku życia (szóstki) i do 14. roku życia (siódemki).

Leczenie ortodontyczne na NFZ – dbanie o prawidłowy zgryz

Opieka ortodontyczna dla dzieci jest równie ważna jak profilaktyka i leczenie próchnicy. NFZ finansuje szeroki zakres usług ortodontycznych dla dzieci.

Do 12. roku życia dziecko może otrzymać bezpłatny ruchomy aparat ortodontyczny

, a do 13. roku życia – jego naprawę. W ramach leczenia, przysługują również regularne wizyty kontrolne, zdjęcia pantomograficzne oraz kontrola zgryzu po zakończeniu leczenia.

Dzieci z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki, w tym z rozszczepami podniebienia, także mogą liczyć na finansowanie leczenia przez NFZ.

Darmowe usługi dentystyczne dla dzieci na NFZ [PEŁNA LISTA 2024]

Jak widzimy, dzieciom przysługuje określony przez przepisy wachlarz świadczeń stomatologicznych na NFZ. Poniżej zamieszczamy pełen wykaz darmowych świadczeń dla dzieci na fundusz:

Wizyta adaptacyjna – dla dzieci do ukończenia 6. roku życia.

Profilaktyka, obejmująca:

badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej – raz w roku,

kontrolne badania lekarskie – trzy razy w roku,

lakowanie bruzd pierwszych trzonowców stałych – raz do 8. roku życia,

lakowanie bruzd drugich trzonowców stałych – raz do 14. roku życia,

lakierowanie zębów stałych – nie częściej niż raz na kwartał,

impregnacja zębiny zębów mlecznych.

Zdjęcia RTG, takie jak:

zdjęcia rentgenowskie wewnątrzustne – do pięciu zdjęć w roku,

zdjęcie pantomograficzne z opisem – raz na trzy lata od 5. roku życia.

Leczenie próchnicy, obejmujące m.in.:

wypełnienia ubytków w zębach mlecznych i stałych,

opatrunki lecznicze w zębach stałych,

odbudowę ubytków na jednej, dwóch lub trzech powierzchniach,

białe plomby,

kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych.

Znieczulenie do zabiegów:

powierzchniowe,

nasiękowe,

przewodowe,

ogólne (dla osób z niepełnosprawnością i w przypadkach medycznych wskazań).

Leczenie kanałowe, obejmujące m.in.:

leczenie endodontyczne z wypełnieniem kanałów,

dewitalizację i ekstyrpację miazgi,

wypełnienia kanałowe, zarówno czasowe, jak i stałe.

Leczenie chirurgiczne, takie jak:

usunięcie zębów jednokorzeniowych i wielokorzeniowych,

operacyjne usunięcie zębów zatrzymanych,

założenie opatrunków chirurgicznych,

wycięcie guzków lub zmian guzopodobnych,

wyłuszczenie torbieli zębopochodnej,

chirurgiczne zaopatrzenie ran i inne zabiegi chirurgiczne.

Leczenie chorób przyzębia, w tym:

kiretaż,

plastyka wędzidełka, wargi, policzka,

założenie opatrunku parodontologicznego,

plastyka przedsionka jamy ustnej.

Leczenie ortodontyczne, obejmujące:

leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym – do 12. roku życia,

kontrolę leczenia i jego wyników,

naprawę aparatu ruchomego,

diagnostykę ortodontyczną, w tym RTG twarzoczaszki,

protezy dziecięce częściowe i całkowite.

Te świadczenia pozwalają na kompleksową opiekę stomatologiczną, obejmującą profilaktykę, leczenie zachowawcze, chirurgiczne i ortodontyczne, co umożliwia utrzymanie zdrowego uzębienia u dzieci.

Darmowy stomatolog dla dzieci. Najważniejsze informacje

Dzieci mają prawo do kompleksowej opieki stomatologicznej na NFZ, obejmującej profilaktykę, leczenie, a także opiekę ortodontyczną. Pełen wykaz gabinetów stomatologicznych z kontraktem NFZ można znaleźć na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ, a w razie bólu zęba, pomoc stomatologiczna powinna być dostępna tego samego dnia. Regularne wizyty u dentysty oraz dbałość o higienę jamy ustnej to inwestycja w zdrowie na całe życie.