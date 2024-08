Czy podczas wizyty u lekarza prywatnego można otrzymać L4? Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zasady w tym zakresie są bardzo precyzyjne. W artykule wyjaśniamy, jakie warunki musi spełnić lekarz prowadzący prywatną praktykę, aby wystawić zwolnienie lekarskie, oraz na jakich zasadach to się odbywa.

Miliony Polaków korzystają nie tylko z publicznej opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ale też z usług prywatnych gabinetów lekarskich, prywatnych zabiegów i operacji w szpitalach komercyjnych. Czy na takiej płatnej wizycie możemy uzyskać zwolnienie lekarskie? Zasady są tutaj jednoznaczne.

Kto może wystawić L4? Nie tylko lekarz [LISTA]

Zwolnienie lekarskie (tzw. L4) jest dokumentem potwierdzającym czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, urazu, czy opieki nad chorym członkiem rodziny.

Zgodnie z przepisami, zwolnienia lekarskie mogą wystawiać:

lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

lekarz specjalista

lekarz w szpitalu

lekarz stomatolog

felczer lub starszy felczer - mają bowiem prawo wystawić choremu zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy na okres do 7 dni

asystent medyczny - na podstawie decyzji lekarza .To odpowiednio przeszkolona osoba, która w imieniu lekarza może wykonywać czynności techniczne związane z wystawianiem e-zwolnienia.

Czy można dostać L4 na wizycie prywatnej? Gabinet musi spełnić dwa warunki

Każdy lekarz, niezależnie od miejsca pracy, ma prawo do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Zasady te dotyczą również lekarzy przyjmujących pacjentów prywatnie. Po zmianach przepisów, obowiązujących od grudnia 2018 roku, wszyscy lekarze w Polsce są zobowiązani do wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej (e-ZLA). Zwolnienia te trafiają bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a w wielu przypadkach także do pracodawcy pacjenta. Ustawa z 6 grudnia 2018 roku wprowadziła nowy standard, który obejmuje zarówno placówki publiczne, jak i prywatne gabinety lekarskie.

Aby lekarz mógł wystawić e-ZLA, musi spełnić dwa warunki:

Posiadać uprawnienia nadane przez ZUS , co oznacza rejestrację w systemie jako osoba uprawniona do wystawiania zwolnień lekarskich.

, co oznacza rejestrację w systemie jako osoba uprawniona do wystawiania zwolnień lekarskich. Mieć dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), co umożliwia wystawienie zwolnienia w formie elektronicznej.

Lekarz prowadzący prywatną praktykę nie potrzebuje podpisanej osobnej umowy z ZUS, ale konieczne jest zarejestrowanie w systemie.

Zwolnienie lekarskie od specjalisty prywatnie. Jakie zasady obowiązują?

Lekarz specjalista, podobnie jak lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ma prawo i obowiązek wystawić zwolnienie lekarskie, jeśli stwierdzi, że pacjent jest niezdolny do pracy. Specjalista nie może odesłać pacjenta do lekarza pierwszego kontaktu, aby ten wystawił mu L4. NFZ podkreśla, że lekarz specjalista musi spełnić następujące warunki:

przeprowadzić badanie pacjenta, które potwierdzi niezdolność do pracy,

na podstawie własnej oceny stanu zdrowia pacjenta wystawić e-ZLA,

być zarejestrowanym w systemie PUE ZUS, aby móc wystawiać zwolnienia.

Podobne zasady dotyczą lekarzy pracujących w szpitalach, w tym na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) oraz w izbach przyjęć.

Jak działa system e-ZLA w gabinecie prywatnym lekarza?

Lekarz, który pracuje w gabinecie prywatnym, musi spełniać określone warunki techniczne, aby móc wystawiać e-ZLA. System ten zapewnia automatyczne przekazanie zwolnienia do ZUS i pracodawcy pacjenta. W praktyce lekarz prywatny musi:

mieć dostęp do internetu i sprzęt komputerowy umożliwiający pracę w systemie PUE ZUS,

zarejestrować się w ZUS jako osoba uprawniona do wystawiania e-ZLA,

korzystać z dedykowanego oprogramowania do wystawiania zwolnień lekarskich.

Dzięki temu pacjent nie musi osobiście dostarczać zwolnienia pracodawcy, co znacznie upraszcza cały proces.

L4 na wizycie prywatnej – co warto wiedzieć?

Podsumowując, wizyta u lekarza przyjmującego prywatnie może zakończyć się otrzymaniem zwolnienia lekarskiego, jeśli lekarz spełnia określone warunki. Ważne jest, aby lekarz:

posiadał uprawnienia ZUS do wystawiania zwolnień lekarskich,

do wystawiania zwolnień lekarskich, miał zarejestrowany profil na PUE ZUS, co umożliwia wystawienie e-ZLA.

Pacjent, który zdecyduje się na wizytę prywatną, ma takie same prawa do otrzymania zwolnienia lekarskiego jak podczas wizyty w publicznej placówce zdrowia.