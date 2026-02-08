Ministerstwo Zdrowia zapowiada szczepienia przeciw HPV – dla kogo będą obowiązkowe?

Od 2027 roku w Polsce wejdą w życie istotne zmiany w kalendarzu szczepień ochronnych. Co planuje Ministerstwo Zdrowia? Jak donoszą media, szczepienie przeciwko wirusowi HPV stanie się obowiązkowe dla dzieci i młodzieży w wieku 9–15 lat. Informację potwierdziła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Resort zdrowia zapowiada intensywną kampanię edukacyjną.

Obowiązkowe i bezpłatne szczepienia przeciw HPV – lista roczników i zasady

Nowe przepisy będą dotyczyć dzieci urodzonych w 2018 roku oraz młodszych roczników – informują media. Obowiązek obejmie zarówno dziewczynki, jak i chłopców, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia zdrowia publicznego. Szczepionka przeciw HPV będzie bezpłatna i finansowana ze środków publicznych.

Dlaczego wirus HPV jest niebezpieczny? Rodzaje nowotworów

Wirus HPV (Human Papillomavirus) przenosi się głównie drogą kontaktów seksualnych, najczęściej na początku aktywności seksualnej. Zakażenia dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Statystyki są alarmujące — nawet 80 proc. osób aktywnych seksualnie zetknie się z HPV w ciągu życia. Choć wiele infekcji przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie, część z nich prowadzi do rozwoju nowotworów. HPV odpowiada m.in. za:

raka szyjki macicy,

raka odbytu,

nowotwory pochwy i sromu,

raka prącia,

nowotwory jamy ustnej, gardła oraz okolic głowy i szyi.

Każdy przypadek raka szyjki macicy jest poprzedzony przewlekłym zakażeniem wirusem HPV.

Statystyki zakażeń HPV w Polsce i na świecie

Według danych globalnych każdego roku dochodzi do około 300 milionów nowych zakażeń HPV. Szacuje się, że wirus odpowiada za blisko 690 tysięcy przypadków nowotworów rocznie na świecie, z czego ponad 3 tysiące dotyczy Polski. To właśnie te dane stoją za decyzją o wprowadzeniu powszechnego obowiązku szczepień.

Skuteczność szczepionki HPV: kiedy najlepiej zaszczepić dziecko?

Specjaliści są zgodni — najwyższą skuteczność szczepionka przeciw HPV osiąga przed rozpoczęciem aktywności seksualnej. Im młodsze dziecko, tym lepsza odpowiedź immunologiczna i większa ochrona przed zakażeniem w przyszłości. Dlatego obowiązek szczepień w grupie 9–15 lat ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia zachorowań na nowotwory w kolejnych dekadach. Przypomnijmy, że z problemem występowania HPV poradziła sobie Australia, która w minionym roku odnotowała brak nowych przypadków raka szyjki macicy u osób poniżej 25. roku życia.